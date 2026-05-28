Crimen y Justicia

Crimen de Diego Fernández Lima: realizarán nuevas excavaciones en la casa de Cristian Graf

Así lo dispuso el juez Alejandro Litvack, luego de que personal de Gendarmería Nacional recomendara una nueva verificación en el fondo de la propiedad tras el análisis que se llevó a cabo con un georradar

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Montaje de tres imágenes: retrato en blanco y negro de un hombre joven, efectivos de Gendarmería en un jardín, y retrato a color de un hombre mayor
Diego Fernández Lima tenía 16 años cuando desapareció el 26 de julio de 1984

Por orden del juez Alejandro Litvack, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°56, este jueves la casa de Cristian Graf, el principal sospechoso que tiene hasta el momento la causa por el crimen de Diego Fernández Lima, será objeto de una nueva pericia. En esta oportunidad, personal de Gendarmería Nacional realizará nuevas excavaciones en el fondo de la propiedad ubicada sobre avenida Congreso al 3700, en el barrio porteño de Coghlan, en busca de más restos óseos u otras pruebas que sean de interés para la investigación.

De acuerdo a la orden de allanamiento firmada por el juez Litvack y el secretario Omar Rojas, a la que accedió Infobae, las excavaciones que realizará personal de la GNA, con intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, se focalizarán en el sector lindante a la medianera derecha del patio trasero de Graf, a una profundidad de unos 50 centímetros.

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El lugar donde fueron hallados los restos del adolescente (Maximiliano Luna)

Este nuevo peritaje, que será encabezado por personal de la División Prospección Geofísica de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la GNA, tiene como objetivo “proceder a excavación, recuperación y conservación” de elementos de interés para la causa, según precisa la orden que el juez Litvack le envió este miércoles al fiscal Martín López Perrando, a cargo de la investigación.

La medida fue dispuesta luego de que un estudio realizado a principios de mayo con un georradar detectara anomalías en el terreno. Los investigadores buscan determinar si aún quedan restos óseos u otros elementos vinculados al caso.

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Mientras se procesaban las imágenes captadas por el georradar de la GNA, la Justicia dispuso la orden de preservar el terreno y prohibir cualquier modificación en el lugar durante al menos 60 días.

La declaración de un testigo espontáneo

A un año del hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima en una casa de Coghlan, la investigación sumó una declaración reservada que podría reforzar una de las principales hipótesis que maneja la fiscalía de López Perrando: que el adolescente fue llevado mediante un engaño hasta la vivienda de la familia Graf y asesinado allí.

Según pudo saber este medio, un testigo se presentó la semana pasada de manera espontánea ante la fiscalía. Allí, relató una conversación que escuchó años atrás durante un asado y que, con el avance de la recolección de pruebas, cobró relevancia para los investigadores.

De acuerdo al acta que ya fue incorporada a la causa, el testigo declaró que, en 2017, participó de una celebración con varias personas. Durante esa reunión, escuchó una conversación sobre “la facilidad de matar a alguien y hacer desaparecer el cuerpo”. Uno de los presentes mencionó un asado realizado en 2011, donde había asistido un hombre de apellido alemán.

El descubrimiento de los restos óseos de Fernández Lima se produjo de manera accidental por parte de obreros que realizaban tareas de excavación
El descubrimiento de los restos óseos de Fernández Lima se produjo de manera accidental por parte de obreros que realizaban tareas de excavación

De acuerdo al relato del testigo, durante ese asado de 2011, el hombre de apellido alemán aseguró que “vos podés matar a alguien y hacerlo desaparecer sin problemas”.

Además, contó que su hijo tenía un compañero de colegio que lo molestaba y que solía “molestarlo con sus manos”.

El testigo agregó que, según esa reconstrucción, el hombre habría explicado que decidieron tenderle una trampa al alumno. Lo citaron a una casa con la excusa de una reunión en la que iba a estar una chica que le gustaba. Cuando el adolescente llegó, fue llevado por la fuerza a un baño de la vivienda, donde, siempre según la versión, padre e hijo lo redujeron y lo asesinaron de una puñalada por la espalda.

velorio Diego Fernández Lima capturas
Fernández Lima era un amante del fútbol y jugaba en el Club Excursionistas

La testimonial agrega que, posteriormente, el cuerpo fue enterrado en el jardín de la vivienda y que nunca había sido encontrado.

La aparición de este testimonio coincide con una línea que los investigadores ya venían reconstruyendo en el expediente: la existencia de conflictos entre Fernández Lima y compañeros de colegio vinculados al entorno de Cristian Graf.

En ese contexto, la fiscalía trabaja ahora sobre otro punto mencionado en el relato: la supuesta participación de una chica que habría sido utilizada como señuelo para convencer a Diego de ir hasta la casa. Según pudo saber este medio, los investigadores intentan identificarla y determinar si efectivamente existió una joven con esas características dentro del círculo escolar de la época.

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