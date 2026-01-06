Crimen y Justicia

Cómo sigue el caso del financista argentino condenado por lavar U$D 1200 millones de la corrupción del petróleo de Venezuela

Luis Vuteff fue condenado en Estados Unidos. Recibió la falta de mérito en los tribunales porteños. Sin embargo, en nuestro país, la historia de la ruta de su dinero aún sigue abierta

Guardar
Luis Fernando Vuteff y Antonietta
Luis Fernando Vuteff y Antonietta Capriles Ledezma

Toda máquina, oscura y corrupta como sea, necesita un engranaje. Y Luis Fernando Vuteff fue un excelente engranaje, un símbolo argentino de la corrupción chavista. Hoy, Vuteff está preso en Estados Unidos. Sin embargo, en su país, su historia judicial continúa abierta.

Para entenderla, hay que contarla desde el comienzo.

Porteño, financista, registrado en los rubros de contabilidad y gestión de empresas de la ex AFIP, ex monotributista, había formado dos empresas familiares once años atrás. Tuvo una pareja que, en más de un sentido, definiría su vida: Antonietta Capriles Ledezma, venezolana, hija del ex senador y ex alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.

Ledezma padre era un opositor. Visitó la Argentina en enero de 2018. Se presentó en el Senado argentino junto a su esposa, la activista Mitzy Capriles. Allí, en plena era Maduro, a casi ocho años años de la captura del dictador venezolano, Ledezma le pidió al presidente Mauricio Macri que homologue las sanciones internacionales a quienes “forman parte del equipo del presidente venezolano y que están relacionados con el narcotráfico y el terrorismo, responsables de delitos de violaciones a los derechos humanos”.

Pero, para Vuteff, el giro del destino sería una ironía casi perfecta. A su yerno, cuatro años más tarde, la Justicia de los Estados Unidos lo acusó de montar una conspiración junto a un socio suizo para lavar 1200 millones de dólares de la corrupción chavista. El orígen de los fondos: las coimas de la petrolera estatal, Petróleos de Venezuela S.A.

Con las esposas puestas: Vuteff
Con las esposas puestas: Vuteff aterriza en Miami tras ser extraditado desde Suiza, agosto de 2022

De acuerdo a información del Department of Justice estadounidense, la Southern District Court del Estado de Florida lo imputó junto a su socio suizo, Ralph Steinmann -hijo de una Argentina, que se radicó en el país con un DNI número 92 millones y fundó una serie de empresas dedicadas al negocio de las inversiones-.

La acusación, llevada adelante por el fiscal Kurt Lukenheimer, asevera que “entre diciembre de 2014 y hasta agosto de 2018″, mientras Antonio Ledezma le pedía por su país al Senado argentino, “Steinmann y Vuteff conspiraron con otros para lavar las ganancias de un esquema ilegal de sobornos empleando el sistema financiero de los Estados Unidos”.

Los conspiradores “lavaron las ganancias ilícitas conectadas con un esquema corrupto de cambio de monedas que involucró sobornos a políticos venezolanos”. Así, crearon lo que el Department of Justice llamó una serie de “sofisticados mechanismos financieros” con el que abrieron cuentas para dos políticos chavistas para recibir las coimas. Podrían condenarlos a 20 años de prisión si los hallaban culpables. Antonio Ledezma y Mitzi Capriles, por su parte, no fueron implicados en el caso.

En paralelo, la Justicia porteña también lo acusó, con un expediente a cargo de la Justicia en lo penal económico, radicado en 2019, donde interviene la PROCELAC, el área de la Procuración que investiga delitos de lavado de dinero, que asiste al fiscal del caso. El delito que se investiga, precisamente, es el de lavado de dinero. La imputación porteña -que involucró a dos miembros de su familia- fue motivada no solo por la investigación estadounidense del dinero sucio de Petróleos de Venezuela, sino por otra causa, idéntica, que tramitó en los tribunales de Madrid, un caso conocido como “Operación Carabela”

2018: Antonio Ledezma, suegro de
2018: Antonio Ledezma, suegro de Vuteff, en el Senado argentino

Los bonos y los ladrillos y las rejas

En Argentina, Vuteff fue indagado por una serie de compras de bonos y CEDIN entre 2015 y 2016, que continuaron con la compra de un campo en la zona bonaerense de Pellegrini, valuado en 575 mil dólares, así como un departamento en la avenida Santa Fe que costó 400 mil dólares, otro departamento en Libertador al 6900 de 84 mil euros, otra propiedad comprada en Trenque Lauquen en 2017 por 2,3 millones de pesos. Luego, un BMW X3. Así, en diciembre de 2024, la Justicia local le decretó la inhibición general de bienes.

Luis Vuteff estaba lejos de CABA para ese entonces. Suiza lo había extraditado de vuelta a Miami a mediados de agosto de 2022, cuando fue detenido mientras se presentaba en un banco de Zurich para recuperar un valioso reloj de una caja fuerte. El financista decidió negociar con el Departament of Justice. El 14 de mayo, trabó un plea agreement, un juicio abreviado donde reconocía su culpa y ofrecía entregar 4,1 millones de dólares o su equivalente en propiedades como un departamento en Miami, otro en Asunción, Paraguay y un edificio entero en la zona de Fincas de Ilustración en Madrid.

El texto del plea agreement establecía una escala de hasta 70 meses de cárcel si Vuteff no admitía su responsabilidad. Al final, lo condenaron por mucho menos; negoció una pena de 30 meses por lavado de dinero a mediados de diciembre de 2024. Un reporte de AP News aseveró que declaró ante fiscales suizos. Vuteff entró en pánico al enterarse de que una serie de cuentas vinculadas a los hijos de Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, estaban conectadas a empresas que había ayudado a montar.

El comienzo del documento de
El comienzo del documento de "plea agreement" de Luis Vuteff

De vuelta en Argentina, el Juzgado en lo Penal Económico le dictó la falta de mérito a Vuteff para procesarlo o sobreseerlo en mayo de este año, una jugada que fue apelada por la fiscalía. Hoy, su defensa y la de sus familiares pelea por la inhibición general de los bienes, para lograr un levantamiento parcial e intentar vender un departamento de la familia.

La medida fue denegada el 30 de diciembre último por la Sala B de la Cámara del fuero. “Subsisten elementos que justifican la continuidad de la medida cautelar cuyo levantamiento parcial se solicitó, la cual recae sobre la totalidad del patrimonio de los imputados”, aseguró un reciente fallo de los jueceds Roberto Hornos y Carolina Robiglio, interesados en preservar los bienes de Vuteff para ser decomisados en caso de una posible condena.

“Por otra parte, la investigación se encuentra en pleno trámite”, continuaron, con varias medidas de prueba relevantes que esperan ser cumplidas. Meses atrás, por ejemplo, se envió un exhorto a la Justicia española para conocer el estado de la causa en contra de Vuteff en los tribunales de Madrid.

Temas Relacionados

Luis Vuteff GarcíaCorrupciónChavismoPetróleos de Venezuelaúltimas noticias

Últimas Noticias

Atacaron y le robaron la bicicleta a un bombero de 18 años de Longchamps que iba hacia el cuartel

Martín Suárez fue interceptado a una cuadra y media de su casa mientras se dirigía al destacamento luego de oír una sirena de emergencia

Atacaron y le robaron la

Asaltaron al periodista Nicolás Wiñazki en una casa en obra en Hurlingham: el “gesto” de los delincuentes

Todo ocurrió ayer en horas de la mañana, mientras el comunicador esperaba a dos pintores. Los ladrones estaban encapuchados y armados. No hay detenidos

Asaltaron al periodista Nicolás Wiñazki

Un policía retirado fue baleado durante un robo en Tres de Febrero y ahora lucha por su vida

El hombre permanece internado en terapia intensiva luego de recibir disparos en el abdomen, cuello y brazo. Ya hay dos sospechosos aprehendidos

Un policía retirado fue baleado

Ejecutaron de un tiro en la cabeza a un adolescente en Rosario: ya había sido amenazado de muerte por Los Menores

La víctima fue identificada como Yahir Thiago González, quien se negó a participar de la banda narco que opera en Rosario

Ejecutaron de un tiro en

Femicidio en Temperley: su novio le disparó en el cuello, ella agonizó durante días y murió

La víctima estaba internada en grave estado desde las vísperas de Año Nuevo, cuando sucedió todo. El hombre fue detenido tras el ataque

Femicidio en Temperley: su novio
DEPORTES
Lionel Messi recordó cómo empezó

Lionel Messi recordó cómo empezó su historia de amor con Antonela Roccuzzo y dejó una risueña frase sobre su personalidad

El Australian Open rompe récords en premios y entregará sumas millonarias a los campeones: cuánto ganan ronda por ronda

El Chelsea de Enzo Fernández confirmó a su nuevo entrenador tras la salida de Maresca

Argentina clasificó por primera vez a los cuartos de final de la United Cup y enfrentará a Suiza

La brutal caída de un medallista olímpico que le provocó una fractura de cráneo

TELESHOW
Las primeras horas de Daniela

Las primeras horas de Daniela Christiansson y sus hijos sin Maxi López: “Te extrañamos”

El insólito regalo que recibió Gimena Accardi al aire de su programa en su primer verano soltera

Entre bromas y desafíos, Benjamín Vicuña debutó como conductor en The Balls: cuál fue el pico de rating

Quién es la reina del polo que aconsejó a Laurita Fernández antes de iniciar su romance con Matías Busquet

El fuerte posteo de Wanda Nara que enseguida borró: “Tengo 24 centímetros de razones para estar más relajada”

INFOBAE AMÉRICA

Béla Tarr: claves de una

Béla Tarr: claves de una filmografía que exaltó la belleza de lo insignificante

Depeche Mode estrena en Netflix su film “M”: el tour que marcó una nueva era para la banda

Por qué “Ob-La-Di, Ob-La-Da” tardó 42 horas en grabarse: la historia detrás del bloqueo creativo de McCartney y el giro inesperado que dio Lennon

Los Globos de Oro regresan con ‘Una batalla tras otra’ y ‘Valor sentimental’ como grandes candidatas

Mirra: qué es, de dónde viene y por qué fue uno de los regalos de los Reyes Magos