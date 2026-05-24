Crimen y Justicia

Quiso comprarle figuritas del Mundial a su hermano y denunció haber sido estafada por una distribuidora de La Plata

Bajo el anzuelo de que ofrecían presuntas promociones por la compra de paquetes, la mujer se contactó con los estafadores. Luego de haber transferido el dinero, aseguró que no volvieron a contestarle

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Primer plano de un álbum de cromos del Mundial FIFA 2026, sobres de cromos, una caja abierta y un micrófono sobre una mesa de madera.
Desde el lanzamiento del álbum del Mundial 2026, se detectaron varios casos de estafas y/o contrabandos de figuritas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vecina de La Plata denunció haber sido víctima de una estafa tras intentar comprar figuritas del Mundial 2026 a través de Internet. La mujer perdió 135 mil pesos, luego de una operación realizada mediante WhatsApp con una presunta distribuidora local.

El episodio ocurrió el 12 de mayo, cuando el hermano menor de la víctima, de 16 años, le compartió el contacto de un supuesto comercio que aparentaba tener en promoción los sobres de figuras para completar el álbum de la Copa del Mundo.

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Tras confiar en la legitimidad del negocio, la mujer acordó la compra de una caja con cien paquetes y realizó el pago mediante una transferencia desde la aplicación de una billetera virtual. Según trascendió, la cuenta que recibió el dinero estaba registrada a nombre de otra mujer.

Luego de que la compradora enviara el comprobante de la transacción y el número de orden a los supuestos vendedores, estos cortaron todo tipo de comunicación al recibir el dinero. Según la información publicada por el medio platense 0221, la víctima relató que, al no obtener respuestas, decidió presentarse personalmente en la dirección comercial que figuraba en el perfil utilizado para promocionar la venta.

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Manos de una persona sosteniendo un teléfono móvil con la pantalla mostrando una aplicación de transferencia bancaria y los detalles de la transacción.
La víctima denunció haber sido estafada por 135 mil pesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al llegar al lugar, los empleados le informaron que allí funciona un depósito de otra empresa sin relación con la comercialización de figuritas del Mundial 2026. Además, le indicaron que otras personas ya habían acudido con reclamos similares por operaciones realizadas mediante ese mismo contacto.

La denuncia fue presentada ante las autoridades, quienes investigan el caso como parte de una modalidad de estafas vinculadas a la venta online de productos relacionados con eventos deportivos. Según el testimonio de la víctima, los presuntos estafadores utilizaron canales digitales y datos comerciales ficticios para captar compradores.

Intentó fugarse ebrio en la Ruta 7: llevaba contrabando de figuritas y álbumes del Mundial 2026

Un ciudadano peruano fue detenido en la madrugada del 20 de mayo en la Ruta Nacional N° 7, a la altura de Punta de Vacas, Mendoza, tras protagonizar un intento de evasión de un control vial de Gendarmería Nacional.

El hecho se produjo cuando efectivos del Escuadrón 27 “Uspallata” advirtieron que un Ford Focus proveniente de Chile circulaba con las luces apagadas. Al pedirle que se detuviera, este aceleró, embistió el dispositivo policial y escapó, lo que motivó un seguimiento controlado por parte de los efectivos.

Vista nocturna de un oficial con linterna inspeccionando cajas y una pila de libros de colores, con un vehículo blanco volcado parcialmente al fondo entre vegetación
Durante la requisa del vehículo, el personal de Gendarmería Nacional encontró las cajas con las figuritas

En ese momento, el conductor, en estado de ebriedad, perdió el control del vehículo y volcó a pocos kilómetros del lugar. Quedó atrapado dentro del habitáculo y debió ser auxiliado por los agentes, quienes confirmaron su estado etílico.

Durante la inspección, se descubrió que transportaba una carga de álbumes y figuritas del Mundial 2026 valuada en más de 17 millones de pesos argentinos, según informaron fuentes del caso. La Fiscalía Federal de Mendoza tomó intervención en el procedimiento, ordenando el secuestro tanto del vehículo como de la mercadería, que quedó a disposición del personal de Aduana.

De la misma manera, se solicitó la verificación del domicilio del conductor, el control de antecedentes y la emisión de una alerta migratoria. El detenido fue trasladado a la Comisaría N° 23 de la provincia de Mendoza, donde permanece alojado mientras avanza la investigación.

El nuevo álbum del Mundial 2026 está a la venta desde principios de mayo y presenta precios récord: el ejemplar se comercializa a $15.000, mientras que cada sobre de siete figuritas cuesta $2.000. En la edición anterior, el valor del sobre era de 150 pesos.

Para contextualizar el incremento, en el Mundial de Rusia 2018, el álbum costaba $50 y el sobre 15 pesos. En Qatar 2022, los precios ascendieron a $750 y $171, respectivamente. Para 2026, el álbum subió a $15.000 y el sobre a 2.000 pesos, lo que supone un incremento del 1.900% en el precio del álbum y una multiplicación por 13 en el costo de los sobres respecto de la edición anterior.

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