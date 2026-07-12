Gobierno de República Dominicana reduce precios de combustibles y GLP por segunda semana consecutiva

El Gobierno anunció una nueva reducción en los precios de los combustibles regulares y el GLP, una medida que busca amortiguar el alza internacional y aliviar el costo de vida mediante subsidios millonarios (Imagen Ilustrativa Infobae).

El Gobierno de República Dominicana dispuso una reducción de precios en los combustibles regulares y el Gas Licuado de Petróleo (GLP) para la semana del 11 al 17 de julio de 2026, acumulando dos semanas de bajas en medio de un contexto internacional marcado por el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Así lo informó el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) en Santo Domingo, al confirmar que esta decisión busca proteger a los hogares y sectores más vulnerables de la economía nacional.

Según la disposición oficial, los nuevos precios para la semana fijan de la siguiente manera:

Gasolina regular en RD$302.50 por galón (US$5.13)

El gasoil regular en RD$254.80 por galón (US$4.32) y

GLP en RD$135.20 por galón (US$2.29).

Estos valores reflejan el impacto directo de la política de subsidios en la economía diaria de los consumidores dominicanos, especialmente en un contexto de volatilidad internacional.

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Las autoridades dominicanas dispusieron rebajas en los combustibles más usados en el país por segunda semana consecutiva (Cortesía: MICM).

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) explicó que la reducción de precios responde a una combinación de factores internacionales y decisiones de política interna. Entre los motivos principales destacan:

Volatilidad internacional: El conflicto entre Estados Unidos e Irán provocó un alza inmediata en los precios internacionales del petróleo, con un incremento superior al 5% en el precio del barril en un solo día, según datos citados por el MICM y monitoreados por agencias como Reuters . A pesar de este repunte, los productos refinados, incluyendo la gasolina y el gasoil, experimentaron una fluctuación con subidas promedio de entre 2,5% y 3,4% en la última semana.

Caída previa del crudo: A principios de julio, el precio internacional del crudo había descendido, lo que permitió aplicar dos semanas consecutivas de reducciones en los precios locales de los combustibles regulares.

Política de subsidios focalizados: Para sostener estas rebajas y mitigar el impacto de la volatilidad internacional, el Gobierno destinó un subsidio de RD$523.7 millones solo para la semana del 11 al 17 de julio .

Prioridad al transporte y a los hogares: El MICM enfatizó que los combustibles regulares y el GLP son los más utilizados por el transporte de carga, de pasajeros y por los hogares dominicanos, lo que justifica la concentración de los subsidios y las rebajas en estos productos.

La infografía explica los factores de la reducción de precios de combustibles en República Dominicana en julio de 2026, con RD$21.323 millones en subsidios y datos del MICM y Reuters. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Segunda semana consecutiva de reducción y su impacto

La medida también representa la segunda baja semanal consecutiva en los precios de la gasolina regular y el gasoil regular, lo que ha generado un ahorro acumulado de RD$8.00 por galón durante este periodo. Esta tendencia, respaldada por la política de subsidios del Gobierno, responde a la necesidad de frenar la presión inflacionaria y proteger el poder adquisitivo de la población.

El MICM sostuvo en su nota oficial que “esta disposición está orientada a reducir la presión inflacionaria en el bolsillo de las clases sociales más vulnerables”. La estrategia busca, según el ministerio, generar un alivio tangible en el costo del transporte y en los gastos domésticos de millones de familias dominicanas.

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Las autoridades han reiterado que estas medidas forman parte de una política activa para contrarrestar los efectos de las fluctuaciones internacionales y sostener la estabilidad económica interna. La asignación de recursos públicos para subsidiar los combustibles evidencia el compromiso del Gobierno con la protección social y la contención de la inflación, en una coyuntura internacional compleja.

La vigilancia sobre la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán, así como las oscilaciones del mercado energético mundial, seguirá condicionando las decisiones locales en materia de combustibles durante las próximas semanas.