La fuerte caída del argentino Valentín Perrone en el Moto3 en Alemania: “Quedó en el suelo”

*La caída de Perrone

Valentín Perrone sufrió un fuerte accidente en la primera vuelta del Gran Premio de Alemania de Moto3 y debió abandonar la carrera en el circuito de Sachsenring, mientras que su compatriota Marco Morelli se quedó a siete milésimas de subir al podio en la 11ª fecha del Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad.

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El incidente ocurrió al llegar a la primera curva tras completar el giro inicial. A bordo de la KTM del equipo Red Bull KTM Tech3 el piloto de 19 años, conocido como El Coyote, tuvo una caída violenta y terminó sobre la cama de leca. Cayeron en la carambola Joel Kelso, Marcos Uriarte y Nicola Carraro, aunque los tres lograron retomar la pista y terminar la carrera. Perrone no tuvo esa suerte: los auxiliares de pista debieron ayudarlo a levantarse y escoltarlo de regreso al box.

Ya en el garaje del equipo francés, las cámaras de televisión captaron el momento en que el piloto se quitaba la bota izquierda con claras señales de dolor. El pie izquierdo fue la zona más comprometida del golpe. Fue su segundo abandono del año en el campeonato. “Quedó en el suelo”, se oyó decir a uno de los comentaristas de la carrera al momento de ver la repetición del accidente.

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El accidente fue el desenlace de un fin de semana que se había torcido desde la clasificación. El joven hijo de argentino y nacido en Barcelona, había arrancado con promesas el viernes al terminar segundo en el primer entrenamiento libre, pero perdió el rumbo en la práctica y no logró meterse entre los 14 pilotos con acceso directo a la Q2. En la Q1 tampoco consiguió uno de los cuatro boletos de avance, por lo que debió partir 19º por segunda carrera consecutiva —ya le había ocurrido en Assen—. La caída en el primer giro fue el cierre de un paso complicado por el escenario germano.

En la misma carrera, otro argentino, Marco Morelli, protagonizó una de las batallas más cerradas de la temporada y terminó cuarto, a siete milésimas del podio. El piloto de la CFMOTO Gaviota Aspar Team, también nacido en Barcelona e hijo de argentino, había largado segundo tras una clasificación en la que quedó a solo 24 milésimas de la pole de Brian Uriarte.

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La carrera no le fue bien en los primeros compases. En la quinta vuelta, Morelli marchaba quinto tras ser superado por Máximo Quiles, Álvaro Carpe y Rico Salmela. La pelea por el podio parecía alejarse. El piloto conocido como El Gladiador se mantuvo en la zona de combate y ejecutó una doble superación entre el final de la vuelta 11 y el inicio de la 12: pasó a Salmela y a Carpe en rápida sucesión y recuperó el tercer lugar.

Con Carpe fuera de la lucha -se fue largo en una curva y controló su moto con lo justo en la zona de escape-, la batalla por el tercer escalón quedó reducida a Morelli, Salmela y Matteo Bertelle, el italiano que había escalado posiciones desde la parte media del grupo. En el giro final, Bertelle superó al finlandés y fue por el argentino. La definición llegó en la última curva: Morelli entró un poco abierto, su KTM viajó hasta el piano, y Bertelle trazó un radio más cerrado, encontró mejor pisada en la recta y cruzó la línea con siete milésimas de ventaja sobre el argentino.

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La jornada tampoco fue redonda para el Aspar Team en la lucha por la victoria. Quiles, líder del campeonato, también perdió el triunfo en la última vuelta: entró desacomodado en la curva final y Uriarte lo superó para llevarse su segundo triunfo del año, tras el festejo en Italia.

Con ese resultado, Quiles llega a las vacaciones de verano europeo con 104 puntos de ventaja sobre Uriarte, su nuevo escolta en el campeonato. Morelli, cuarto en la carrera, avanzó un lugar en la tabla general y marcha cuarto, a 116 puntos del líder y a apenas 12 del segundo puesto. El Mundial de Moto3 retomará la actividad el fin de semana del 7 al 9 de agosto con el Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone.

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