Lo que no se vio de la clasificación de Argentina a la semifinal del Mundial: el golpe de Scaloni y la frase de una figura sobre Inglaterra

Julián Álvarez ya anotó para el delirio de todos sus compañeros (REUTERS/Albert Gea)

(Desde Estados Unidos) Corría el minuto 112. La selección argentina, que había tomado ventaja temprano en el partido contra Suiza por los cuartos de final del Mundial gracias a un gol de cabeza de Alexis Mac Allister, no pudo aguantar el resultado y el combinado europeo lo igualó. En medio del tiempo suplementario, el equipo de Lionel Scaloni tenía la ventaja de un jugador más y fue a buscar el todo por el todo. Y cuando parecía que los penales eran el único final para esta película, un derechazo teledirigido de Julián Álvarez se clavó al ángulo para el delirio de casi todos los presentes en Kansas City.

Con sólo ver los videos en las redes sociales del gol de la Araña basta con darse cuenta que fue un tanto de otro partido. Pero también de jerarquía pura, esa que tiene el número 9 del seleccionado nacional. Una vez que la pelota infló la red, sus compañeros salieron a correr a Álvarez, que se quería escapar en el festejo. En el mientras tanto, una imagen que Infobae llegó a distinguir desde la parte superior del estadio lo decía todo: Lionel Scaloni se tomó la cara, casi como incrédulo del tanto que acababa de ver. Es más, como que luego de eso atinó a preguntarle a su compañero Pablo Aimar si lo que vio era cierta. Y también se animó a darle un golpe a una de las butacas del banco de suplentes, a modo de descarga.

PUBLICIDAD

¡SE EMOCIONÓ SCALONI!



🇦🇷 Así vivió el entrenador de Argentina el GOLAZO de Julián Álvarez y el 2-1 contra Suiza.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/M25yowBWha — DSPORTS (@DSports) July 12, 2026

Ya en el epílogo, Lautaro Martínez aprovechó un contraataque que Thiago Almada no supo liquidar para poner el definitivo 3-1. Y a partir de ese momento, a pensar en Inglaterra, que venció a la Noruega de Haaland para avanzar a las semis. Leandro Paredes, pieza clave en este conjunto, le respondió a Infobae sobre el significado de enfrentar a un seleccionado que es parte de los cánticos en contra de los hinchas en cada rincón del mundo donde juegue la Scaloneta.

“Es un partido que de chico uno sueña jugar. Y sabemos lo que significa también para la gente”, sentenció Paredes, que salió por un calambre en una de sus piernas pero terminó bien el encuentro a pesar de salir reemplazado. Detrás del capitán de Boca Juniors apareció Rodrigo De Paul: “Otra vez salió el corazón, estamos muy orgullosos. Nos vamos a preparar desde mañana para este partido”, agregó el 7 bravo de la Selección.

PUBLICIDAD

El volante de la selección argentina le respondió a Infobae sobre el duelo que se viene por las semifinales del Mundial 2026.

Otro de los que habló sobre el futuro rival por el pase a la final de la Copa del Mundo fue la figura de la cancha: “Sabemos que tienen unos jugadores impresionantes y que lo está haciendo muy bien”, analizó Álvarez sobre el conjunto de Thomas Tuchel.

La selección argentina pasó otra prueba. Una más en este Mundial que, sacando lo que fue la fase de grupos, para digna de tener todo el color y el sentir de un seleccionado que no se cansó con lo conseguido en Qatar 2022. Todo lo contrario. Va por más aunque el juego no le fluya como en otras condiciones. Eso sí, el entrenador campeón del mundo ya avisó que lo que se viene es sólo un juego.

PUBLICIDAD

“Es un partido de fútbol y vamos a jugar un partido de fútbol contra una gran selección, que tiene un gran entrenador que lo aprecio y lo admiro mucho. Y es un partido de fútbol. Punto. No hay más que eso, no busquemos otra cosa”, remarcó. El destino quiso que, a 40 años de la gesta de Diego Maradona contra los ingleses en el estadio Azteca, su heredero, aquel de Rosario que heredó la capa con la 10, se la vuelva a calzar por una función icónica más para su figura.