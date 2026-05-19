Crimen y Justicia

Juicio por la muerte de Maradona: tras el escándalo en la última audiencia, declaran Leopoldo Luque y el psicólogo Carlos Díaz

El neurocirujano imputado iba a ampliar su indagatoria por sexta vez el jueves, pero mostró una imagen de la autopsia del Diez frente a su hija Gianinna, ella se descompensó y se levantó la jornada. Cómo sigue el debate

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Leopoldo Luque y Carlos Díaz juicio por Maradona
Leopoldo Luque y Carlos Díaz

Luego de que la última audiencia del juicio por la muerte de Maradona terminara en gritos y un pedido de asistencia médica para Gianinna —que se descompensó luego de que ver una foto de la autopsia de Diego que expuso el imputado Leopoldo Luque— el debate oral se reanudará este martes con la sexta declaración del neurocirujano.

Su nueva ampliación de indagatoria se concretará tras su intento fallido del pasado jueves, cuando presentó un power point para hablar ante los jueces del TOC N°7 de San Isidro sobre los análisis forenses al cuerpo del Diez y mostró imágenes del cadáver. Lo que no se dio cuenta, según aseguró, es que la hija del ex DT estaba en la sala y las vio. El hecho provocó un escándalo y la posterior suspensión de la jornada.

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Tras el episodio, los magistrados Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón resolvieron que Luque arrancara declarando en el siguiente encuentro. Probablemente, a partir de lo ocurrido, reitere su pedido de disculpas (como ya lo había hecho en ese momento) y las partes pidan la palabra para referirse a lo que pasó.

Dos historias de Instagram: a la izquierda, foto de Diego Maradona abrazando a una mujer, a la derecha, texto negro con letras blancas de Gianinna Maradona
El descargo de Gianinna Maradona contra Leopoldo Luque

El abogado Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna, adelantó que está cansado de que el neurocirujano y su defensa “hagan lo que quieran” en el debate. De hecho en la última jornada ya había pedido que Francisco Oneto sea sancionado. Seguramente haga una exposición en el mismo sentido antes de comenzar la audiencia de este martes.

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Además de Leopoldo Luque también quedó pendiente la declaración del psicólogo Carlos Díaz, quien había pedido ampliar su indagatoria la audiencia pasada por segunda vez en lo que va de este nuevo juicio.

Sin embargo, cada vez que el experto en adicciones quiere hablar ante los jueces, algo sucede. Tal es así que los reiterados obstáculos que tuvo en este tiempo generaron comentarios irónicos entre los pasillos del palacio judicial sanisidrense.

Solo para recordar algunos episodios, la primera vez que Díaz quiso ampliar su indagatoria en esta causa fue el 15 de mayo de 2025. Ese día justo pidieron investigar el vínculo de la ex jueza Julieta Makintach con una productora audiovisual. La jornada se suspendió.

Juicio Diego Maradona - 16 de abril
El psicólogo imputado Carlos Díaz (Fotografía: RSFotos)

Su defensor Diego Olmedo pidió aquel día que la declaración de su cliente se postergara para la próxima audiencia. Pero esa audiencia nunca llegó: en el siguiente encuentro se frenó el debate por 10 días mientras avanzaba la investigación contra Makintach y, a la vuelta de ese plazo, se resolvió la nulidad del debate oral por el escándalo del documental que, se confirmó, grababa la entonces magistrada sobre el caso.

Este 2026 también arrancó con el pie izquierdo: Díaz quiso declarar el mismo día que testificaba Verónica Ojeda y, justo cuando estaba terminando la ex pareja de Maradona, se rompió el sistema de audio de la jornada. Su relato se pasó otra vez.

Finalmente pudo declarar el 30 de abril de este año. Pero pidió hacerlo nuevamente el pasado jueves. La idea era que hablara después de Leopoldo Luque.

Sin embargo, otra vez una situación insólita reforzó la idea de la maldición de la declaración de Díaz: el power point del neurocirujano, la pelea con Gianinna y la suspensión de la audiencia volvieron a dejarlo pendiente. Si todo sale bien, los jueces lo escucharán este martes.

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