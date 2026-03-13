Córdoba: murió un policía tras recibir una bala y creen que lo confundieron con un delincuente

La Policía de Córdoba desplegó un operativo en Villa Belgrano

Este jueves 12 de marzo falleció un policía en el barrio Villa Belgrano, provincia de Córdoba. El episodio fue confuso y ocurrió en medio de de un robo que resultó en uno de los agentes policiales recibiendo una bala.

La banda de delincuentes entraron a una vivienda en la intersección de las calles Neper y Avogadro. Este hecho desató un operativo policial de gran magnitud en la zona norte de la ciudad.

Sin embargo, los delincuentes lograron huir inmediatamente de la vivienda tras perpetrar el robo y desatar la balacera. La persecución organizada por la Policía de Córdoba incluyó el despliegue de un helicóptero y decenas de efectivos de infantería que recorrieron “techo por techo” y “metro por metro”, según Cadena 3.

Uno de los policías, identificado como Luis Azabal de 54 años, recibió un bala y no se sabe quien efectuó el disparo. Hay dos hipótesis circulando: la primera es que fue disparado por uno de los delincuentes tras escapar del lugar y la otra es que el dueño de la casa se confundió y disparó sin querer al oficial.

El policía fue gravemente herido y al instante, lo trasladaron de urgencia al Sanatorio Allende. Ingresó al centro médico, ubicado a escasa distancia del lugar, en estado “muy delicado”. El personal médico no logró revertir el cuadro y, finalmente, el agente falleció.

Los delincuentes se habrían llevado distintos bienes del domicilio asaltado. La búsqueda de los responsables se mantiene activa, con los efectivos policiales solicitando acceso casa por casa a los vecinos, quienes expresaron un fuerte temor y permanecen dentro de sus hogares debido a la intensidad del operativo desplegado.

Como parte de la investigación, los investigadores policiales ya han solicitado el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona para precisar el vehículo empleado por la banda y establecer el trayecto seguido tras los hechos.

La muerte de Luis Azabal y el incidente armado han llevado a los habitantes de Villa Belgrano a un clima de tensión, con la comunidad en estado de alerta mientras continúa la búsqueda de los sospechosos, quienes estarían fuertemente armados.

El policía falleció en confuso episodio en barrio Villa Belgrano

En la Ciudad de Córdoba se sigue agudizando la violencia urbana y en los datos oficiales revelan que en 2025 aumentaron los conflictos sociales y vecinales como motor de violencia.

Según datos del Sistema Nacional de Información Criminal y del Ministerio de Seguridad, la estadística advirtió aumentos del 42% en asesinatos ligados a violencia urbana y del 9% en escenarios de violencia familiar.

El perfil de las víctimas se mantiene estable: son mayoritariamente varones jóvenes y adultos jóvenes, indicó el Ministerio de Seguridad. La cartera provincial relevó también la incidencia de heridos en episodios violentos, incorporando por primera vez el seguimiento anual de lesionados por armas de fuego y armas blancas.

El año pasado, 682 personas resultaron heridas por disparos y 705 por armas blancas; en el caso de los disparos, el 74% ocurrió en la ciudad de Córdoba y el 93% de las víctimas fueron varones, en su mayoría menores de 40 años. Este bloque responde a la consulta sobre los perfiles predominantes de los afectados y la proporción urbana del fenómeno violento.

Frente al fenómeno, las fuerzas de seguridad secuestraron 2.488 armas de fuego, 3.702 armas blancas y 652 réplicas, según datos oficiales difundidos a Hoy Día Córdoba. En materia judicial, la Dirección General de Investigaciones Criminales (DGIC) entregó elementos para la identificación de presuntos autores en el 99% de los homicidios de 2025.

A partir de diciembre de 2024, la provincia implementó el Plan 90/10 a través de operativos conjuntos entre la Policía de Córdoba, Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria. En el marco de este programa, se efectuaron más de 100 intervenciones en la ciudad de Córdoba y en el interior provincial.