Sociedad

Córdoba: murió un policía tras recibir una bala y creen que lo confundieron con un delincuente

La víctima perdió la vida tras recibir un disparo durante un operativo policial y aún no está claro quien efectuó el disparo. Mientras, siguen buscando a los delincuentes que robaron la vivienda y escaparon

Guardar
La Policía de Córdoba desplegó
La Policía de Córdoba desplegó un operativo en Villa Belgrano

Este jueves 12 de marzo falleció un policía en el barrio Villa Belgrano, provincia de Córdoba. El episodio fue confuso y ocurrió en medio de de un robo que resultó en uno de los agentes policiales recibiendo una bala.

La banda de delincuentes entraron a una vivienda en la intersección de las calles Neper y Avogadro. Este hecho desató un operativo policial de gran magnitud en la zona norte de la ciudad.

Sin embargo, los delincuentes lograron huir inmediatamente de la vivienda tras perpetrar el robo y desatar la balacera. La persecución organizada por la Policía de Córdoba incluyó el despliegue de un helicóptero y decenas de efectivos de infantería que recorrieron “techo por techo” y “metro por metro”, según Cadena 3.

Uno de los policías, identificado como Luis Azabal de 54 años, recibió un bala y no se sabe quien efectuó el disparo. Hay dos hipótesis circulando: la primera es que fue disparado por uno de los delincuentes tras escapar del lugar y la otra es que el dueño de la casa se confundió y disparó sin querer al oficial.

El policía fue gravemente herido y al instante, lo trasladaron de urgencia al Sanatorio Allende. Ingresó al centro médico, ubicado a escasa distancia del lugar, en estado “muy delicado”. El personal médico no logró revertir el cuadro y, finalmente, el agente falleció.

Los delincuentes se habrían llevado distintos bienes del domicilio asaltado. La búsqueda de los responsables se mantiene activa, con los efectivos policiales solicitando acceso casa por casa a los vecinos, quienes expresaron un fuerte temor y permanecen dentro de sus hogares debido a la intensidad del operativo desplegado.

Como parte de la investigación, los investigadores policiales ya han solicitado el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona para precisar el vehículo empleado por la banda y establecer el trayecto seguido tras los hechos.

La muerte de Luis Azabal y el incidente armado han llevado a los habitantes de Villa Belgrano a un clima de tensión, con la comunidad en estado de alerta mientras continúa la búsqueda de los sospechosos, quienes estarían fuertemente armados.

El policía falleció en confuso
El policía falleció en confuso episodio en barrio Villa Belgrano

En la Ciudad de Córdoba se sigue agudizando la violencia urbana y en los datos oficiales revelan que en 2025 aumentaron los conflictos sociales y vecinales como motor de violencia.

Según datos del Sistema Nacional de Información Criminal y del Ministerio de Seguridad, la estadística advirtió aumentos del 42% en asesinatos ligados a violencia urbana y del 9% en escenarios de violencia familiar.

El perfil de las víctimas se mantiene estable: son mayoritariamente varones jóvenes y adultos jóvenes, indicó el Ministerio de Seguridad. La cartera provincial relevó también la incidencia de heridos en episodios violentos, incorporando por primera vez el seguimiento anual de lesionados por armas de fuego y armas blancas.

El año pasado, 682 personas resultaron heridas por disparos y 705 por armas blancas; en el caso de los disparos, el 74% ocurrió en la ciudad de Córdoba y el 93% de las víctimas fueron varones, en su mayoría menores de 40 años. Este bloque responde a la consulta sobre los perfiles predominantes de los afectados y la proporción urbana del fenómeno violento.

Frente al fenómeno, las fuerzas de seguridad secuestraron 2.488 armas de fuego, 3.702 armas blancas y 652 réplicas, según datos oficiales difundidos a Hoy Día Córdoba. En materia judicial, la Dirección General de Investigaciones Criminales (DGIC) entregó elementos para la identificación de presuntos autores en el 99% de los homicidios de 2025.

A partir de diciembre de 2024, la provincia implementó el Plan 90/10 a través de operativos conjuntos entre la Policía de Córdoba, Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria. En el marco de este programa, se efectuaron más de 100 intervenciones en la ciudad de Córdoba y en el interior provincial.

Temas Relacionados

robopolicíaCórdobadelincuentesmuerteúltimas noticias

Últimas Noticias

Una empleada pública deberá devolver una gran suma de dinero que le depositaron por error y usó para comprar un terreno

El caso llegó a la Justicia luego de las reiteradas negativas de la mujer ante la consulta del Instituto Provincial de Viviendas y Urbanismo (IPVU)

Una empleada pública deberá devolver

Condenaron a un hombre por abusar sexualmente de su hermana de 3 años en Santa Cruz

El acusado reconoció su responsabilidad sobre lo denunciado por la madre de la víctima el 3 de enero de 2020

Condenaron a un hombre por

Por el intento de femicidio de Emily Ceco, se conocerá hoy la sentencia contra Santiago Martínez

La participante del reality show Love is Blind denunció a su ex esposo luego de que la golpeara en febrero de 2025. Actualmente, el acusado permanece detenido

Por el intento de femicidio

Registraron casos autóctonos de chikungunya en Santiago del Estero

Pese a los positivos por el virus transmitido por el mosquito Aedes aegypti, las autoridades informaron que la provincia no reporta diagnósticos de dengue

Registraron casos autóctonos de chikungunya

La angustia de la madre de Wanda Taddei: “¿Quién garantiza que Eduardo Vázquez no vuelva a matar a una mujer?"

Se cumplieron 15 años del femicidio de Wanda Taddei. La joven fue asesinada por Eduardo Vázquez, quien fue condenado a prisión perpetua por quemarla viva. Hace unos meses, el homicida quedó habilitado para pedir las salidas transitorias

La angustia de la madre
DEPORTES
Franco Colapinto afronta la clasificación

Franco Colapinto afronta la clasificación para la carrera Sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1

La emotiva historia de Rodrigo Auzmendi, el flamante refuerzo de San Lorenzo: el homenaje oculto en cada festejo de gol

Al lado de una montaña rusa, bajo una “Torre Espacial” y a 250 km/h: todo lo que hay que saber del arranque del TC 2000

Emigró en la crisis de 2001, se recibió de abogado y logró una travesía inédita a nado en Puerto Rico

6 frases de Eduardo Coudet luego de su debut con triunfo en River Plate: lo que más le gustó del equipo y qué pasó con Driussi

TELESHOW
De Djo a Men I

De Djo a Men I Trust, los sideshows que revolucionan la ciudad en Lollapalooza Argentina 2026

Quiénes son los artistas destacados que se presentan este viernes en Lollapalooza: Tyler, The Creator, Lorde, Turf y Djo

El cara a cara entre Carmiña y el esposo de Mavinga tras sus comentarios racistas en Gran Hermano: “No acepto las disculpas”

El divertido intercambio de los analistas de Gran Hermano con Carlota, la última eliminada de la casa: “Una estafa”

Ca7riel y Paco Amoroso estrenaron su canción con la actuación de Jack Black: humor, innovación y ciencia ficción

INFOBAE AMÉRICA

El Ejército de Israel afirmó

El Ejército de Israel afirmó que atacó más de 200 objetivos en Irán durante las últimas 24 horas

Alemania, Canadá y Noruega mantendrán una reunión clave sobre la seguridad del Ártico tras los ejercicios rusos en la región

Macron visitará Japón y Corea del Sur en una gira oficial destinada a reforzar los vínculos bilaterales

Brasil anunció nuevas medidas fiscales para mitigar el impacto de la subida del precio del petróleo

La Corte Suprema de Brasil revocó el permiso de la visita del asesor de Donald Trump a Jair Bolsonaro