Liberaron al acusado de matar a un policía de Córdoba y advirtieron que podría haber un cambio de carátula

Mientras el principal acusado era liberado, los familiares del policía le dieron el último adiós

La investigación por el asesinato del suboficial de la Policía de Córdoba, Luis Azábal (56), dio un giro en las últimas horas, luego de que Paolo Zambelli (39), el hombre acusado de haberlo asesinado de un disparo, fuera puesto en libertad. Además, indicaron que podría haber un cambio de carátula en los próximos días.

“Lo liberaron”, informó la abogada de Zambelli, Mónica Picco, tras confirmar que su cliente continuaría formalmente imputado por el delito de homicidio agravado y tenencia ilegal de arma de guerra.

A pesar de esto, la defensa anticipó que habría una posibilidad de que la carátula de la causa fuera modificada en los próximos días. “La calificación va a mutar seguramente y van a hacer lugar al pedido que efectuamos nosotros de cambio de carátula a legítima defensa privilegiada”, consideró durante un breve diálogo con El Doce.tv.

Al mismo tiempo, se conoció que Zambelli fue denunciado por haber usurpado la casa en donde ocurrieron los incidentes. Según la información recopilada por La Voz, la casa pertenecería a un empresario vinculado a una empresa agroquímica y habría sido ocupada por un ex empleado. Se cree que el acusado se había mudado con autorización del supuesto ex trabajador.

La zona en donde el policía fue baleado

El agente fue asesinado el jueves 12 de marzo, cuando participaba de un operativo policial realizado en una vivienda ubicada en las calles Neper y Avogrado, al norte de la capital cordobesa. Según la información publicada por Cadena 3, una banda de delincuentes había entrado a robar y terminaron de escaparse tras un enfrentamiento armado con la policía.

Mientras que varios patrulleros y un helicóptero intentaron detener la huida, la víctima era parte de la tropa que revisaba los techos de las casas de la zona. En ese momento, los vecinos se resguardaban de las balas, cuando uno de los proyectiles lo alcanzó.

En principio, el origen del disparo estuvo bajo investigación, debido a que la Fiscalía evaluaba la posibilidad de que Azábal hubiera sido asesinado por uno de los delincuentes o por el propio vecino que habría disparado accidentalmente al oficial.

Pese a que el agente fue trasladado de urgencia al Sanatorio Allende, ubicado a pocos metros de la escena del hecho, los médicos no lograron salvarle la vida debido al estado crítico en el que se encontraba. Tras confirmarse la muerte, el fiscal Víctor Chiapero ordenó la detención de Zambelli.

El policía estaba a solo unos meses de jubilarse

En simultáneo, la Policía de Córdoba solicitó el acceso a las cámaras de seguridad del sector para identificar el vehículo utilizado por los delincuentes y reconstruir la ruta de escape. Según trascendió, los ladrones sustrajeron diversos objetos de valor del domicilio asaltado.

Por otro lado, el policía asesinado fue despedido por sus familiares y amigos el viernes por la noche en una casa velatoria que se encuentra a media cuadra del Club Río Ceballos, en donde la víctima entrenaba taekwondo, boxeo y kick boxing. También ejercía como vicepresidente ad honorem de la misma institución deportiva.

“Con profundo dolor, nuestro Club Atlético Y Social Río Ceballos despide a nuestro querido “Bicho” Azábal, vicepresidente y compañero de lucha”, lamentaron en un comunicado emitido por el club, en donde destacaron que “falleció en cumplimiento de su deber como policía, dejando un vacío irreparable en nuestro club y en la comunidad”.

Al mismo tiempo que lo consideraron un ejemplo a seguir, resaltaron que “su compromiso con el club y con los deportistas era total, siempre dispuesto a apoyar, aconsejar y ayudar de manera desinteresada”. Tras solidarizarse con su familia, concluyeron que “su legado en el club y en la vida de muchos de nosotros será recordado por siempre”.

“Era un gran líder y muy querido por sus compañeros. Todo un ejemplo a seguir”, señalaron desde la fuerza de seguridad. Además de confirmarse que estaba a tres meses de jubilarse, se conoció que tenía una esposa y dos hijas adolescentes.