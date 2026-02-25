Noche en el monte misionero: intentaron pasar 900 kilos de marihuana en barcazas y fueron descubiertos

Misiones: Prefectura secuestró más de 900 kilos de marihuana

En un operativo realizado por la Prefectura Naval se secuestraron más de 900 kilos de marihuana en la localidad de Montecarlo, Misiones, tras detectar dos embarcaciones que cruzaban desde Paraguay.

El cargamento, compuesto por 1.200 panes prensados, está valuado en más de 3.183 millones de pesos, de acuerdo a las fuentes.

El procedimiento se desarrolló en el marco de controles preventivos en la frontera, precisó la fuerza federal en un comunicado.

El personal, apostado en un puesto de vigilancia, utilizó un monocular de visión nocturna para advertir la presencia de dos botes a remos que ingresaban desde territorio paraguayo hacia la costa argentina.

Luego de desplegar recursos terrestres y fluviales, los efectivos hallaron 28 bultos ocultos entre la vegetación, detallaron. No había rastros de las personas que lo trasladaban.

Luego de ser descubiertos, los panes rectangulares prensados, fueron trasladados a la base de Prefectura, donde fueron pesados.

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía Federal de Eldorado, encabezada por la fiscal Liliam Edith Delgado, quien dispuso el secuestro de la droga y la intervención judicial correspondiente.

La droga fue trasladada bajo custodia oficial hasta la sede judicial, donde se realizarán las pericias pertinentes.

Incautaron más de 10 kilos de marihuana tras una persecución en Misiones

Semanas atrás, la Policía Federal Argentina (PFA) incautó más de 10 kilogramos de marihuana durante un operativo realizado en la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones. Los paquetes en los que se encontraba la droga habían sido arrojados por dos personas que se dieron a la fuga tras percatarse de la presencia de los agentes.

Según informaron las autoridades federales, la intervención se originó cuando patrullaban una zona conocida como “600 Hectáreas” en medio de tareas de prevención. Según pudo saber este medio de fuentes cercanas al caso, durante el recorrido, los agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), integrados a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Puerto Iguazú, detectaron una motocicleta con dos ocupantes que circulaba a alta velocidad por la calle Batalla de Mboreré. Al advertir la presencia policial, los sospechosos abandonaron la vía principal y se internaron en un área utilizada habitualmente para el ingreso y egreso de mercadería ilegal.

De acuerdo con el reporte, los agentes ingresaron en el área boscosa para identificar a los sujetos, pero no lograron atraparlos. La persecución concluyó en una zona próxima a la frontera con Brasil. Sin embargo, pusieron en marcha un operativo en el perímetro para poder rastrillar el terreno de manera minuciosa.

El producto estaba separado en 7 ladrillos (Foto: PFA)

Durante la inspección, los efectivos hallaron ocultos entre la maleza siete paquetes tipo “ladrillo”. Tras los análisis correspondientes, se constató que los envoltorios contenían más de 10 kilogramos de marihuana, una cantidad que, de acuerdo con las estimaciones, equivale a numerosas dosis destinadas a la distribución local e interprovincial.

La Fiscalía Federal de Iguazú, a cargo de Marcelo José Bernachea, intervino en la causa y dispuso el secuestro inmediato de la totalidad de la sustancia hallada. El procedimiento fue supervisado por el Juzgado Federal de Iguazú que instruyó las actuaciones en el marco de la Ley Nacional de Drogas Nº 23.737. Tanto la droga incautada como los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia federal, mientras se mantiene la búsqueda de los hombres involucrados.