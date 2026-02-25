Crimen y Justicia

Noche en el monte misionero: intentaron pasar 900 kilos de marihuana en barcazas y fueron descubiertos

Agentes de la Prefectura Naval Argentina divisaron dos embarcaciones sospechosas cuando intentaban cruzar el río Paraná

Guardar
Misiones: Prefectura secuestró más de 900 kilos de marihuana

En un operativo realizado por la Prefectura Naval se secuestraron más de 900 kilos de marihuana en la localidad de Montecarlo, Misiones, tras detectar dos embarcaciones que cruzaban desde Paraguay.

El cargamento, compuesto por 1.200 panes prensados, está valuado en más de 3.183 millones de pesos, de acuerdo a las fuentes.

El procedimiento se desarrolló en el marco de controles preventivos en la frontera, precisó la fuerza federal en un comunicado.

El personal, apostado en un puesto de vigilancia, utilizó un monocular de visión nocturna para advertir la presencia de dos botes a remos que ingresaban desde territorio paraguayo hacia la costa argentina.

Los agentes de la Prefectura
Los agentes de la Prefectura utilizaron un monocular de visión nocturna para detectar los panes de droga.

Luego de desplegar recursos terrestres y fluviales, los efectivos hallaron 28 bultos ocultos entre la vegetación, detallaron. No había rastros de las personas que lo trasladaban.

Luego de ser descubiertos, los panes rectangulares prensados, fueron trasladados a la base de Prefectura, donde fueron pesados.

Los efectivos hallaron 28 bultos
Los efectivos hallaron 28 bultos ocultos entre la vegetación.

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía Federal de Eldorado, encabezada por la fiscal Liliam Edith Delgado, quien dispuso el secuestro de la droga y la intervención judicial correspondiente.

La droga fue trasladada bajo custodia oficial hasta la sede judicial, donde se realizarán las pericias pertinentes.

Incautaron más de 10 kilos de marihuana tras una persecución en Misiones

Semanas atrás, la Policía Federal Argentina (PFA) incautó más de 10 kilogramos de marihuana durante un operativo realizado en la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones. Los paquetes en los que se encontraba la droga habían sido arrojados por dos personas que se dieron a la fuga tras percatarse de la presencia de los agentes.

Según informaron las autoridades federales, la intervención se originó cuando patrullaban una zona conocida como “600 Hectáreas” en medio de tareas de prevención. Según pudo saber este medio de fuentes cercanas al caso, durante el recorrido, los agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), integrados a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Puerto Iguazú, detectaron una motocicleta con dos ocupantes que circulaba a alta velocidad por la calle Batalla de Mboreré. Al advertir la presencia policial, los sospechosos abandonaron la vía principal y se internaron en un área utilizada habitualmente para el ingreso y egreso de mercadería ilegal.

De acuerdo con el reporte, los agentes ingresaron en el área boscosa para identificar a los sujetos, pero no lograron atraparlos. La persecución concluyó en una zona próxima a la frontera con Brasil. Sin embargo, pusieron en marcha un operativo en el perímetro para poder rastrillar el terreno de manera minuciosa.

El producto estaba separado en
El producto estaba separado en 7 ladrillos (Foto: PFA)

Durante la inspección, los efectivos hallaron ocultos entre la maleza siete paquetes tipo “ladrillo”. Tras los análisis correspondientes, se constató que los envoltorios contenían más de 10 kilogramos de marihuana, una cantidad que, de acuerdo con las estimaciones, equivale a numerosas dosis destinadas a la distribución local e interprovincial.

La Fiscalía Federal de Iguazú, a cargo de Marcelo José Bernachea, intervino en la causa y dispuso el secuestro inmediato de la totalidad de la sustancia hallada. El procedimiento fue supervisado por el Juzgado Federal de Iguazú que instruyó las actuaciones en el marco de la Ley Nacional de Drogas Nº 23.737. Tanto la droga incautada como los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia federal, mientras se mantiene la búsqueda de los hombres involucrados.

Temas Relacionados

MisionesParaguayMarihuanaPrefecturaNarcotráficoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Robaron la camioneta de un ministro de Mendoza mientras estaba reunido con otro funcionario provincial

El hecho ocurrió el último lunes. El titular de la cartera de Hacienda salió de la casa de su par y su vehículo había desaparecido

Robaron la camioneta de un

Atraparon a otro de los miembros de “La Banda del Pabellón”, acusado por dos entraderas y encubrimiento

La detención se desprendió de una investigación iniciada en octubre del año pasado, cuando una familia de Mar del Plata denunció ser víctima de una entradera

Atraparon a otro de los

Una mujer robó una gran suma de dinero del local donde trabajaba y cayó justo antes de viajar a Mar del Plata

El comercio se encargaba de ofrecer servicios de cobro de impuesto. Sin embargo, la joven se quedó con una importante cifra y luego denunció un falso robo para encubrir el faltante de la caja

Una mujer robó una gran

A un año del crimen de Kim Gómez, esta semana se conocerá el veredicto del juicio contra uno de los acusados

La pequeña de 7 años murió luego de haber sido arrastrada por más de 15 cuadras. Dos menores fueron acusados del hecho, pero solo uno de ellos será juzgado ante la ley

A un año del crimen

Pidieron más de 3 años de prisión para un hombre por la muerte de una adolescente tras consumir cocaína en su casa

La funcionaria María Luz Castany solicitó 3 años y 6 meses de prisión efectiva. Consideró que existía una relación asimétrica y desigual entre ambos

Pidieron más de 3 años
DEPORTES
River Plate avanza con la

River Plate avanza con la contratación del Chacho Coudet: cómo está la negociación

Jugadores sin respuestas, un vestuario caliente y la última charla con el plantel: el detrás de escena de la salida de Gallardo de River

Con Real Madrid-Benfica como el duelo estelar, se definen los últimos clasificados en los playoffs de la Champions League: la agenda de partidos

“Minuto médico obligatorio”: en qué consiste la nueva regla que estudia la FIFA para agilizar el juego

Prohibieron el ingreso a las canchas a tres hinchas de Huracán por las agresiones a los jugadores de San Lorenzo

TELESHOW
La hija de Andrea del

La hija de Andrea del Boca habló del posible romance de su madre con un participante de Gran Hermano: “Me gusta”

Así será la primera placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada: “Dentro de la casa ellos no lo van a saber”

El desgarrador relato de Jenny Mavinga, la congoleña que ingresó a Gran Hermano: “Fui secuestrada por mi tía”

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los nuevos participantes que ingresaron en el segundo día

50 fotos: Ricky Sarkany presentó su libro, “Memorias de un zapatero. Una parte de mí”

INFOBAE AMÉRICA

Gobierno panameño propone penas de

Gobierno panameño propone penas de hasta seis años por ocultar el rostro con mascaras en manifestaciones

Las bajas y abandonos en el Ejército ruso fuerzan una reestructuración en plena guerra contra Ucrania

El eslabón de “El Mencho” en Uruguay, el país en el que cayeron su cuñado y uno de sus testaferros

Un emperador caído, una prisión sin barrotes y una isla donde el tiempo se detuvo: así es Longwood House, la última morada de Napoleón

El día que Jim Morrison dijo no: la historia detrás de “Touch Me”, el hit inesperado de The Doors