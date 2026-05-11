Crimen y Justicia

Capturaron a un prófugo en La Plata con un amplio historial delictivo: lo atraparon agrediendo a una mujer

El acusado, de 51 años, se dio a la fuga cuando los policías lo interceptaron. Se escondió en una vivienda y lo atraparon. Lo buscaban desde octubre del año pasado

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Vista trasera de dos hombres, uno con chaqueta oscura y otro con esposas, frente a un cartel de la Policía de Seguridad La Plata
Un hombre prófugo, acusado de balear a una mujer, fue detenido en La Plata y es escoltado por un agente policial frente a un cartel de la Comisaría 14ta. (LaBuenaInfo)

El domingo por la noche, un operativo policial en la calle 160 bis entre 43 y 44, en la ciudad de La Plata, culminó con la detención de un hombre buscado por la justicia.

La intervención de los oficiales del Comando de Patrullas comenzó luego de que observaran a un individuo zamarreando a una mujer en la vía pública, en un aparente episodio de violencia de género. El hecho, registrado en una zona residencial, movilizó a las fuerzas de seguridad.

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Los agentes policiales decidieron intervenir inmediatamente, priorizando la protección de la víctima y el esclarecimiento de la situación. Al intentar identificar al sospechoso, este proporcionó datos falsos sobre su identidad. La mujer que lo acompañaba, sin embargo, señaló que era su pareja y reveló el nombre verdadero del involucrado. Inmediatamente se dio a la fuga, iniciando una persecución que se extendió por varias viviendas cercanas.

Durante la huida, el individuo escaló muros de las casas vecinas e ingresó en distintos domicilios con el objetivo de evadir a los efectivos policiales. La persecución policial generó momentos de tensión tanto para los residentes como para los uniformados, quienes desplegaron un operativo cerrojo en la zona. Finalmente, el acusado fue reducido dentro de una propiedad privada y trasladado a la comisaría zonal para su identificación y detención.

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De acuerdo a lo informado por el portal LaBuenaInfo, el hombre aprehendido fue identificado como G.B.C.L., de 51 años. Al efectuar la consulta de antecedentes, los oficiales constataron que sobre él pesaba un pedido de captura activa emitido por el Juzgado de Garantías N°2 de La Plata desde el 8 de octubre de 2025.

Esta solicitud judicial respondía a una causa caratulada como “tentativa de homicidio simple agravado por el uso de arma, tenencia de arma de fuego de uso civil, lesiones leves, sustracción, retención y ocultamiento de persona”.

El hombre fue detenido luego de que escapara los techos de las casas vecinas (Noticias XFN)
El hombre fue detenido luego de que escapara los techos de las casas vecinas (Noticias XFN)

Según la información policial que constató dicho medio, el detenido también registraba un pedido de paradero activo relacionado con otra causa por “amenazas agravadas”, bajo intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N°5 de La Plata. La verificación del prontuario reforzó la decisión de mantenerlo bajo custodia y ponerlo a disposición de la justicia para los procedimientos correspondientes.

El operativo, que involucró a varias unidades del Comando de Patrullas, se desarrolló en el marco de los protocolos de actuación ante presuntos casos de violencia de género y detención de personas con requerimientos judiciales pendientes. El accionar policial fue seguido de cerca por vecinos, quienes se vieron sorprendidos por la presencia de patrulleros y uniformados recorriendo los techos y patios de las viviendas de la cuadra.

La investigación que condujo a la detención del agresor está vinculada con un hecho grave ocurrido el 26 de septiembre de 2025. En esa oportunidad, una mujer identificada como N.A.A. resultó baleada en el hombro izquierdo durante una discusión con el acusado. El episodio, que fue caratulado como tentativa de homicidio, derivó en la internación de la víctima y una intervención quirúrgica de urgencia.

De acuerdo con los registros judiciales, la víctima logró recuperarse tras la cirugía, aunque el hecho llevó a la apertura de una causa penal de alto impacto en la jurisdicción. El pedido de captura se mantuvo vigente desde entonces, intensificándose la búsqueda en las últimas semanas por parte de las fuerzas de seguridad locales.

La investigación en curso se centra en la reconstrucción de los hechos que derivaron en el pedido de captura, la evaluación de los antecedentes penales del detenido y la protección de posibles víctimas asociadas a los delitos investigados.

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