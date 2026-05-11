Crimen y Justicia

Apuñalaron a un hombre con antecedentes penales en Mar del Plata e investigan si se trató de un ajuste de cuentas

La víctima fue atacada con un arma blanca y debió ser trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos

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Vista panorámica de una calle de tierra con casas bajas, árboles sin hojas y césped en los laterales bajo un cielo nublado
Vista de la calle de tierra en un barrio de Mar del Plata, Argentina, donde un hombre con antecedentes penales fue apuñalado (La Capital de Mar del Plata)

Un hombre de aproximadamente 28 años fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) tras ser apuñalado en el barrio General Belgrano de la ciudad de Mar del Plata durante el fin de semana.

El hecho ocurrió en la zona de Soler al 10700 y generó alarma entre los residentes, quienes observaron el operativo policial desplegado para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con el agresor.

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Según se informó, la víctima —cuya identidad no fue difundida oficialmente— ingresó al HIGA cerca de las 16 con una herida punzocortante que requirió la intervención inmediata del personal médico de guardia. Fuentes consultadas precisaron que el paciente presentaba una lesión compatible con un ataque con arma blanca, aunque hasta el momento no trascendieron detalles sobre la magnitud del daño ni la evolución clínica.

El episodio es investigado por personal policial abocado a reconstruir la secuencia de los hechos y a recolectar testimonios de vecinos y posibles testigos presenciales. La hipótesis principal apunta a un conflicto surgido en el mismo entorno donde la víctima fue hallada herida, aunque no se descarta que haya logrado desplazarse algunos metros antes de recibir asistencia.

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De acuerdo con fuentes vinculadas a la causa, los investigadores no descartan que el ataque esté asociado a conflictos previos, disputas personales o situaciones derivadas del ambiente criminal en el que se desenvolvía el herido. El hombre cuenta con un amplio prontuario judicial, que incluye condenas y procesos abiertos por delitos como encubrimiento, robos y hechos vinculados a la circulación de motos robadas.

Se indicó, además, que la víctima figuraba en distintas causas judiciales iniciadas en los últimos años en la ciudad balnearia. Estos antecedentes refuerzan la línea de investigación que considera la posibilidad de un ajuste de cuentas o una venganza motivada por vieja data.

Mientras el hombre permanecía bajo observación médica, la policía intensificó los patrullajes en la zona donde ocurrió el ataque y los alrededores. De esta manera buscaba prevenir nuevos episodios violentos y poder obtener testimonios que aporten datos relevantes a la causa. La comunidad vecinal demandó mayor presencia policial y acciones concretas para frenar la escalada de hechos delictivos registrados en el barrio en los últimos meses.

La investigación sigue abierta, con el foco puesto en el entorno de la víctima y en la reconstrucción de los minutos previos al ataque. Las autoridades reiteraron el pedido de colaboración a quienes hayan presenciado el hecho o puedan aportar información clave para identificar al autor material de la agresión.

Hospital Interzonal de Agudos (HIGA) Oscar Alende de Mar del Plata
La víctima está internada en el Hospital Interzonal de Agudos (HIGA) Oscar Alende (Crédito: google maps)

Atacaron con un machete a un hombre en Córdoba

Previamente, una violenta pelea entre vecinos del barrio Villa Rivadavia, Córdoba, terminó con dos hombres hospitalizados. Uno de ellos fue atacado con un machete y se encuentra internado en terapia intensiva. Las autoridades investigan las causas del hecho.

El terrible episodio ocurrió en la calle Coral al 7700. Allí, efectivos policiales se encontraron con un hombre de 55 años que señaló que tuvo una pelea con un vecino y, según denunció, durante el enfrentamiento fue atacado con el arma mencionada.

A raíz de las heridas, fue trasladado al Hospital Príncipe de Asturias, donde los médicos le diagnosticaron un traumatismo de cráneo con una herida profunda en el cuero cabelludo. Debido a la gravedad del cuadro, fue derivado al Hospital San Roque, donde permanece internado en terapia intensiva.

Por otro lado, el segundo involucrado se presentó por sus propios medios en el Hospital de Urgencias. Al hombre, de 43 años, le diagnosticaron traumatismo cerrado de tórax y quedó internado en observación.

En el lugar del hecho, los agentes secuestraron un machete con mango de madera y un caño de metal, elementos que habrían sido utilizados durante la pelea.

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