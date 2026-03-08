El video de la violenta entradera a un jubilado en Villa Elisa: 97 segundos de terror

La cámara de seguridad grabó toda la secuencia de cómo abordaron y golpearon al hombre de 76 años

Fueron 96 segundos de terror para un jubilado de 76 años que fue abordado por delincuentes cuando estaba cortando el pasto en su propiedad de la localidad platense de Villa Elisa: lo golpearon y le robaron solo un celular porque su hijo vio por la ventana lo que pasaba con su papá y accionó la alarma para poner en fuga a los ladrones que intentaron hacer una entradera.

Las imágenes de las cámaras de seguridad no dejan margen de duda de la crueldad de los ladrones que lo abordaron: llevaban guantes y pasamontañas y estaban armados. Un tercero, que se cubría con una gorra, controlaba la situación desde la vereda, y un cuarto con la cara tapada no llegó a ingresar.

Habían pasado casi 22 minutos de las 8 del viernes pasado y Roberto entraba a su casa de calle 413, entre 23 y 24, de Villa Elisa, cuando los sorprendieron los delincuentes. Él forcejeó, pero lograron ingresarlo a la fuerza al jardín de su casa.

El jubilado se defendió como pudo del ataque de los dos ladrones, mientras un tercero hacía de campana. Lo tomaron del cuello y lo tiraron al piso sin piedad.

En ese contexto, fuentes del caso explicaron a Infobae que el hijo de la víctima vio toda la secuencia por la ventana y actuó con rapidez al encender la alarma de la propiedad.

Así, los delincuentes escaparon sin poder lograr su cometido, que era entrar a robar en la casa del hombre al que sorprendieron cortando el pasto. Sólo pudieron sustraerle el celular.

“Se logra visualizar por cámaras de seguridad que se dan a la fuga en un vehículo Peugeot 308 de color oscuro”, ampliaron las fuentes del caso a este medio.

La Comisaría 12 de Villa Elisa de la Policía Bonaerense es quien está a cargo de la causa que se investiga como robo y en la que interviene la UFI N°9 del departamento judicial de La Plata, a cargo de Juan Pablo Taiana Iaccarino.

Ese mismo viernes, agentes de la Comisaría 9 de La Plata lograron la detención de un sospechoso acusado de robar una moto. Le endilgan haber sustraído el vehículo de un joven de 21 años que estaba estacionado en calle 1 y 70, de la capital bonaerense La Plata.

El detenido, de 18 años, tiene antecedentes penales:

El 4 de septiembre de 2024, y cuando era menor de edad, fue acusado de la tentativa de robo de una moto, a instancias de la Fiscalía Juvenil N°3 de La Plata.

El 30 de diciembre de 2024 cayó también por otra tentativa de robo de una moto a instancias del mismo fiscal que lo había detenido la vez anterior, ya que seguía siendo menor de edad.

Ahora, quien pidió su arresto fue el fiscal Gonzalo Petit Bosnic, de la UFI N°3 de La Plata, en una causa que se inició el pasado 18 de febrero, cuando la víctima denunció haber dejado estacionada su moto marca Gilera Smash en la calle 66, entre plaza España y calle 8, pero no supo decir en qué momento se la llevaron.

Las cámaras de seguridad públicas y privadas llenaron los blancos en el caso: así se pudo ver el rostro del sospechoso y el momento en que sustrajo la moto y escapó del lugar. Era un viejo conocido de los policías y sabían dónde encontrarlo.

El 21 de febrero pasado lo fueron a buscar a su casa, pero no lo encontraron. Sin embargo, la investigación arrojó que el viernes pasado debía ir al hospital San Martín por estudios médicos y ahí lo apresaron.