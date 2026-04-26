Encontraron un cuerpo quemado en un descampado de Mar del Plata: quién sería la víctima

El cadáver encontrado en la madrugada en Mar del Plata es atribuido a un hombre local (Fuente: La Capital)

Este sábado 25 de abril de 2026, un cuerpo completamente calcinado fue hallado cerca de las 2:30, en un descampado que separa los barrios José Hernández y Caribe, en la zona oeste de Mar del Plata. Familias de un joven desaparecido se acercaron al lugar tras una alerta al 911 y pese al avanzado estado del cadáver, consideraron posible su identificación.

La recolección de evidencias se complica por la ausencia de registros fílmicos y la escasa colaboración de los testigos, según indica el informe del medio. El terreno donde fue encontrado el cuerpo suele ser utilizado para abandonar vehículos siniestrados y depositar residuos, lo que refuerza la hipótesis de que el sitio podría haber sido elegido para el ocultamiento de pruebas.

La fiscal Florencia Salas quedó a cargo de la investigación, que intenta establecer si la víctima murió en el lugar o fue trasladada y luego incendiada, sin descartar ninguna hipótesis por el momento, conforme relató La Capital de Mar del Plata.

La madrugada del hallazgo siguió a un incendio registrado previamente en el barrio Autódromo, en la intersección de Guanahani y San Francisco Javier, donde tres viviendas precarias fueron afectadas por el fuego y los Bomberos lograron extinguir el foco. En la inspección inicial no se localizaron víctimas, aunque luego una mujer presentó prendas de vestir atribuidas a su hermano, presuntamente vinculado con los hechos investigados.

Quién podría ser el joven hallado

El cuerpo calcinado encontrado en el barrio José Hernández podría corresponder a Kevin Ábalos, 33 años, según fuentes policiales y personas de su entorno. El hecho fue detectado en la madrugada en Juan B. Justo 8400, donde el cadáver presentaba signos de haber sido incendiado.

Hallaron el cuerpo en un descampado en Juan B. Justo al 8400, Mar del Plata (Google Maps)

Aunque la identidad y las causas de la muerte solo se confirmarán una vez concluida la autopsia programada, sus allegados ya la habían reconocido antes de la confirmación forense. Ábalos había sido visto con vida en su entorno habitual y su ausencia generó preocupación entre sus conocidos.

La investigación judicial analiza de manera prioritaria la posibilidad de que el crimen se haya perpetrado en otro sitio y que el cuerpo de Kevin Ábalos fuera trasladado para dificultar su identificación y eliminar evidencia, de acuerdo con la reconstrucción de los peritos.

De acuerdo con la información recopilada, la Justicia investiga posibles vínculos de la víctima con la venta de drogas en diferentes sectores de la ciudad, mientras cámaras de seguridad y testimonios se analizan para reconstruir su recorrido final. El caso sigue abierto para determinar las circunstancias exactas y los responsables del hecho.

Otro crimen en Mar del Plata

Eber Ezequiel Puliti, un hombre de 39 años, fue identificado como la víctima encontrada muerta a puñaladas la madrugada del viernesen el barrio Juramento de Mar del Plata. La recopilación de datos iniciales de la investigación estableció que el cuerpo fue hallado alrededor de las 3.30 sobre la acera, sin documentación y con el torso desnudo, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia del mismo.

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) determinó en el lugar la ausencia de signos vitales. La víctima presentaba al menos dos heridas de un arma blanca, una en la zona intercostal superior derecha y otra en el glúteo derecho, aunque la precisión acerca del número y características de las lesiones se confirmará tras la autopsia.

La identificación de Puliti se logró gracias al sistema Morpho ID aplicado a sus huellas dactilares, procedimiento realizado a menos de 12 horas de ocurrido el crimen, según detallaron fuentes consultadas por 0223. La investigación está bajo la dirección de la fiscal Florencia Salas, quien dispuso las medidas necesarias para esclarecer el móvil del asesinato e identificar a los responsables.