“Me cegué”: la confesión de Abel Guzmán en el juicio por el crimen en la peluquería de Recoleta

Así fue el crimen en la peluquería de Recoleta

Abel Guzmán, el colorista de 45 años que mató de un disparo en la cabeza a su compañero Germán Medina en la peluquería “Verdini” de Recoleta, declaró este miércoles en la primera jornada del juicio oral que enfrenta en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°24.

“Me cegué, no controlé mi ansiedad ni mi bronca, saqué el arma y disparé”, expresó ante los jueces, según reconstruyó TN.

El hecho ocurrió el 20 de marzo de 2024, cerca de las 20, en el local ubicado en Beruti al 3017. Ese día, la peluquería ya había cerrado al público y cuatro empleados, incluido el dueño Facundo Verdini, compartían una cerveza en el salón.

Según la reconstrucción del caso, Guzmán tomó un arma y amenazó a sus compañeros: “Quédense quietos porque les vuelo la cabeza a los cuatro”. A los pocos minutos, disparó y mató de un tiro en la cabeza a Germán Medina. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar.

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Este miércoles, el acusado relató en el juicio que llevaba más de 20 años trabajando como estilista, remarcó que nunca había tenido antecedentes penales y habló sobre el conflicto laboral que, según él, lo enfrentaba con el dueño de la peluquería. “El conflicto económico era con Verdini, provocó todo este desmadre e hizo que terminara todo de esta manera”, afirmó ante el tribunal.

Al profundizar, Guzmán mencionó que reclamaba una indemnización “millonaria” y que las negociaciones nunca avanzaron. “El reclamo duró más de un año, tratando de negociar y nunca quedamos en acuerdo en absolutamente nada”, sostuvo.

También señaló que existieron tensiones por el uso de formol y la calidad de los productos para tratamientos capilares, lo que provocó discusiones con sus compañeros y el propio Verdini.

Según consta en el expediente, el uso de formol, un producto prohibido y nocivo para la salud, generó malestar en el equipo. Las quejas, en especial de Medina y Verdini, quedaron registradas en el chat de trabajo en febrero de 2024. En esa discusión, Medina respaldó la decisión del dueño de prohibir el producto, lo que derivó en un cruce de mensajes con Guzmán.

Así fue la fuga del peluquero luego del crimen

En el juicio, el acusado aseguró que guardaba el arma en un locker de la peluquería porque temía ser víctima de robos; dijo que había sido asaltado dos veces a la salida del trabajo y que sus compañeros desconocían que tenía un arma.

Sobre el día del crimen, Guzmán explicó: “Me dijeron que íbamos a hablar de mi indemnización, pero después me dijeron que lo veíamos al día siguiente. En ese momento escuché que Medina le dijo a Verdini que me iban a echar, que ya tenían a otro empleado y que no iba a trabajar más. Me puse mal, no esperaba esa respuesta por los años que lo conozco. Me cegué, no controlé mi ansiedad ni mi bronca, saqué el arma y disparé. No medí las consecuencias”.

Después del ataque, Guzmán escapó por una ventana. Permaneció prófugo durante 70 días hasta que fue arrestado en una casa de Paso del Rey, en el conurbano bonaerense. La detención fue posible gracias a un testigo de identidad reservada que aportó la dirección a la línea de denuncias del Ministerio de Seguridad de la Nación, lo que permitió que la División Homicidios de la Policía de la Ciudad lo encontrara.

Desde entonces permanece bajo arresto en el Complejo Penitenciario 1 de Ezeiza, donde realiza tareas internas.

Más imágenes de la noche del crimen, el 20 de marzo de 2024

Durante el proceso judicial, las pericias psicológicas descartaron que Guzmán tuviera trastornos mentales o psicóticos. Los profesionales afirmaron que el imputado tiene conciencia de su situación procesal y el juicio de realidad conservado, por lo que es considerado totalmente imputable.

El propio Guzmán, en su declaración ante los jueces, pidió disculpas. “Les pido disculpas a todas las personas a las que hice daño, a la familia de Medina y a mis compañeros. Nadie se merece terminar de esa manera”.

También aseguró que abandonó la peluquería en estado de shock, desechó el arma y el celular y caminó sin rumbo, dominado por el miedo y la angustia.

El debate oral continuará el martes que viene, cuando declararán testigos. La última audiencia está prevista para el 29 de abril.