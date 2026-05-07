Crimen y Justicia

Ajuste de cuentas: cayeron dos hermanos prófugos por homicidio en Lomas de Zamora

El episodio ocurrió el pasado 23 de febrero. Fueron detenidos en Villa Fiorito

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La detención ocurrió en Villa Fiorito.

Dos hermanos que eran intensamente buscados por un homicidio agravado desde hace más de dos meses fueron detenidos en las últimas horas en la localidad de Villa Fiorito, partido bonaerense de Lomas de Zamora.

El crimen ocurrió el 23 de febrero, cuando ambos acusados actuaron junto a un tercer cómplice que aún no fue identificado. Según indicaron fuentes policiales, se trató de un ajuste de cuentas “previamente planificado”.

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De acuerdo con la investigación, los agresores ingresaron armados con cuchillos a un local de Ingeniero Budge, donde atacaron brutalmente a la víctima, a quien le provocaron múltiples puñaladas y golpes en distintas partes del cuerpo. Tras el asesinato, arrojaron el cuerpo contra la vidriera del comercio.

Dos dípticos muestran a agentes de la PFA con gorras y chalecos oscuros deteniendo a dos hombres con rostros difuminados, frente a una pared de ladrillos
Los detenidos son hermanos y mayores de edad.

El padre de la víctima declaró ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°19 de Lomas de Zamora y aseguró que, días antes del crimen, uno de los ahora detenidos había amenazado de muerte a su hijo.

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Según su testimonio, el conflicto se habría originado luego de que la víctima intentara intervenir en una discusión entre la hermana de un amigo y familiares de la pareja de la joven.

A partir de la orden del Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo del juez Jorge Walter López, se dispuso la localización de los sospechosos y la investigación quedó en manos de la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal Argentina (PFA).

Una vista aérea de tres smartphones con pantallas oscuras sobre un documento blanco con el logo de la Policía Federal Argentina (PFA) y el escudo nacional
Los celulares secuestrados.

Las tareas permitieron establecer que los acusados se escondían en una vivienda ubicada sobre la calle Miró al 1400, en Villa Fiorito. Durante el allanamiento, realizado con apoyo del Departamento Técnico del Cibercrimen, los efectivos lograron detener a ambos implicados. Además, se secuestraron tres teléfonos celulares de interés para la causa.

Fuentes del caso señalaron que uno de los detenidos tenía un pedido de captura vigente por “tentativa de homicidio”, mientras que el otro había sido denunciado previamente por “amenazas”.

Los dos acusados, mayores de edad, quedaron a disposición de la Justicia imputados por el delito de “homicidio agravado”. Del operativo participaron efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA, bajo lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional.

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