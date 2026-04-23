Crimen y Justicia

Crimen de Romina Karban en Chaco: declaró por primera vez el hermano tras ser imputado por homicidio

La joven fue ejecutada por la espalda. La investigación apunta a su hermano como principal sospechoso y sostiene que el crimen está vinculado con disputas por la herencia

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El crimen de Romina Karban y la disputa por la herencia familiar en Chaco
El crimen de Romina Karban y la disputa por la herencia familiar en Chaco

A casi dos años del crimen, declaró por primera vez Renzo Karban, acusado de asesinar a su hermana Romina en Chaco. La defensa del imputado volvió a exigir que la investigación contemple otras hipótesis, insistiendo en que la pesquisa oficial se sostuvo desde el inicio sobre una única línea.

Romina Karban fue asesinada el 8 de mayo de 2024 en un campo familiar en Chaco. Su hermano es el único sospechoso por el crimen. La Fiscalía sostiene que el móvil fue económico, ya que Renzo habría matado a su hermana para quedarse con la herencia de un campo.

De acuerdo con la autopsia, Romina recibió cinco disparos y la acusación considera que hubo alevosía y codicia.

La causa judicial que se tramita en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia. Durante la audiencia preliminar realizada antes de la elevación a juicio por jurado popular, la fiscal María Rosa Osiska solicitó a la jueza Rosana Glibota diversas nulidades respecto de actos procesales de la investigación penal. Este pedido derivó en que parte de la causa regrese a etapa de investigación, hecho que reconfigura el curso del proceso.

El fiscal César Collado prepara una nueva resolución de prisión preventiva para Karban, ajustada al estado actual del expediente. La medida incluiría una nueva imputación y consideraría los elementos que surjan de la investigación suplementaria.

crimen de Romina Karban
La última imagen con vida de la víctima que fue tomada por una de las cámaras de seguridad de la zona (Fuente: X)

El imputado cambió de representación legal el 10 de abril, pasando de defensa oficial a la abogada María José Beliz Gómez. En su declaración ante el fiscal, Karban negó el hecho y se declaró inocente y aseguró que testigos pueden confirmar su coartada en los momentos en que se lo acusa de cometer el crimen.

La defensa del imputado anunció que solicitará peritajes sobre los teléfonos celulares de otras personas potencialmente implicadas. El equipo legal se abstuvo de anticipar detalles de la estrategia, aunque su abogada declaró: “Tenemos más que varias razones para suponer hipótesis que manejamos y no se investigaron en cuanto a lo que hay en el expediente”.

“Vimos desde el inicio una cierta tendencia en la investigación del asesinato de Romina, que incluso hasta se puso en duda la dependencia judicial, por la ubicación catastral donde encontraron el cuerpo de la joven”, recordó Beliz Gómez.

El proceso continuará con la revisión de pruebas y la posible ampliación de imputaciones, en una causa que aún busca esclarecer la muerte de Romina Karban y determinar si existieron otras personas involucradas, de acuerdo con la cobertura de Diario Norte.

La mujer de 30 años fue asesinada la mañana del 8 de mayo de 2024 en un campo que era propiedad de su familia
La mujer de 30 años fue asesinada la mañana del 8 de mayo de 2024 en un campo que era propiedad de su familia

El crimen de Romina

Romina Karban fue hallada muerta el 8 de mayo de 2024 en el campo familiar ubicado en la localidad chaqueña de La Verde. La joven había desaparecido horas antes y su cuerpo fue encontrado con cinco disparos, dos en la cabeza y tres en la espalda, lo que para la fiscalía demostró alevosía y la intención de asegurar la muerte.

El cuerpo fue encontrado entre matorrales, boca abajo y según el informe forense, no presentaba signos de resistencia o lucha. Su moto estaba a 50 metros de donde se produjo el hallazgo. A su vez, la Policía Científica encontró casquillos de un arma 9 mm. Al inicio de la investigación, la Fiscalía había detenido a la pareja de la víctima, pero fue liberada al poco tiempo.

La investigación se centró rápidamente en su hermano, Renzo Karban, quien fue imputado por homicidio agravado. La Fiscalía considera que el asesinato estuvo motivado por disputas familiares relacionadas con la sucesión de la propiedad rural. Tras la muerte del padre en diciembre de 2023, la distribución del campo familiar quedó en proceso. Para los investigadores, el crimen buscó eliminar a una heredera directa, lo que habría facilitado el acceso de Renzo Karban a la totalidad de los bienes familiares.

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