Colombia

Mauricio ‘Chicho’ Serna fue desvinculado de proceso por lavado de activos que involucraba a la familia de Pablo Escobar

Desde 2018 el nombre del exfutbolista aparecía en una investigación en la que figuraba la esposa y los hijos del fundador del cartel de Medellín

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Serna no se ha pronunciado en todos estos años sobre la investigación - crédito @mchichoserna/Instagram

En 2018, en Argentina se reveló que existía una investigación por lavado de activos que involucraba al exfutbolista colombiano Mauricio “Chicho” Serna, recordado por su paso destacado en Boca Juniors.

En ese momento se filtró el hallazgo de unos documentos en la vivienda del abogado Mateo Corvo Dolcet que mencionaban al ganadero José Piedrahíta, al que vinculaban como inversionista en proyectos inmobiliarios por los que recibió comisiones. Cabe recordar que en su momento Piedrahíta fue solicitado en extradición por una corte de Estados Unidos.

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En los documentos también se mencionó a la esposa e hijos de Pablo Escobar, que tras la muerte del capo se radicaron con otros nombres en Argentina. Entre los inmuebles mencionados estaban el Hotel Faena, el Café de los Angelitos y Un Barrio de Lujo.

En ese momento, el juez federal Néstor Barral procesó a María Isabel Santos Caballero y Juan Sebastián Marroquín Santos, viuda e hijo de Escobar, así como al exfutbolista colombiano Mauricio Serna, por presunto lavado de activos agravado.

Pablo Escobar. Viuda e hijo
En el caso también fueron vinculados el hijo y la viuda de Pablo Escobar - crédito Editorial Planeta

Durante la investigación se mencionó que Serna habría participado en operaciones de intercambio de propiedades con Piedrahíta, facilitando el movimiento y legitimación de fondos de origen ilícito a través de bienes inmobiliarios y vehículos de alto valor.

Debido a ello, el juzgado consideró que estas acciones formaron parte de un plan para legalizar los ingresos de Piedrahíta, pero permitió que los implicados permanecieran en libertad con un condicionamiento que incluyó el embargo preventivo de 30 millones de pesos argentinos.

Desde entonces, Serna permaneció radicado en Argentina, en donde trabajó durante varios años en Boca Juniors, vínculo laboral que terminó en agosto de 2025, cuando se anunció su salida del Consejo de Fútbol tras una reestructuración liderada por Juan Román Riquelme.

El colombiano fue desvinculado del proceso

El ex futbolista y ahora dirigente de Boca Juniors intervino en la pelea entre policías e hinchas Xeneizes en el Marcelo Bielsa de Rosario - crédito @mchichoserna / Instagram
Serna fue acusado de ser testaferro de un narco - crédito @mchichoserna / Instagram

El proceso mencionado fue recordado en Colombia debido a que el periodista Mariano Olsen informó, a través de X, que la justicia en Argentina desvinculó a Serna de la investigación por lavado de activos.

Anticipo, Mauricio ‘Chicho’ Serna acaba de ser desvinculado de una causa por supuesto lavado de dinero y activos relacionados con Pablo Escobar Gaviria. El poder judicial argentino (juzgado criminal) decidió finalizar el proceso y declaró la nulidad del trámite en su contra”, escribió Olsen al respecto.

Mariano Olsen en X
El periodista afirmó que Serna fue desvinculado del proceso legal - crédito @olsendeportes/X

La mención que involucró a Serna en el proceso

En 2019 se filtró que la vinculación del exfutbolista fue provocada luego de que se conoció el testimonio de un informante que aseguró que Serna era testaferro de un narcotraficante.

De la misma forma, el individuo indicó que la viuda y el hijo de Pablo Escobar tenían conocimiento del accionar delictivo de Piedrahíta en Colombia y de su pasado con el cartel de Cali.

El informante indicó que Piedrahíta hizo parte de las reuniones en las que los hermanos Rodríguez Orejuela y el resto de enemigos de Pablo Escobar negociaron la paz con la familia del capo.

“Santos Caballero (apellidos nuevos de la viuda de Escobar) y su hijo estaban al tanto de la relación de Piedrahíta Ceballos con el cartel de Cali, debido a que la hermana de la viuda de Escobar Gaviria trabaja junto a él”, fue parte de la declaración filtrada.

Durante el proceso legal, Mauricio “Chicho” Serna optó por no entregar declaraciones al respecto y lo relacionado con la investigación fue tomado por su equipo de abogados, que públicamente no desmintió las acusaciones que recibió el exmediocampista por parte del testigo del caso.

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