Crimen y Justicia

Rescataron a una mujer que llevaba dos meses secuestrada en un taller clandestino: hay un detenido

La víctima era obligada a trabajar en costura y vender los productos en la feria La Salada del conurbano bonaerense. Las imágenes del operativo

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Las lúgubres imágenes del lugare.

Una mujer fue rescatada en las últimas horas en la Ciudad de Buenos Aires, donde la policía desbarató un taller de costura clandestino presuntamente liderado por un ciudadano boliviano. La víctima, que denunció haber pasado hambre, aseguró que permanecía retenida desde hacía dos meses.

Fuentes policiales informaron a Infobae que el hecho ocurrió en el barrio de Mataderos, luego de que vecinos alertaran que escuchaban pedidos de auxilio desde la reja de una casa. Ante el llamado, efectivos se trasladaron hasta un domicilio ubicado en la calle San Pedro al 5700.

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Vista trasera de dos oficiales de la Policía de la Ciudad escoltando a una persona borrosa en el centro, contra una pared de color claro. Los oficiales visten uniformes oscuros
El detenido de 66 años (Policía de la Ciudad)

Al llegar, los agentes encontraron a la mujer, de 53 años y de la misma nacionalidad que el sospechoso, encerrada y en un ataque de nervios, según precisaron las fuentes.

De acuerdo con su testimonio, durante dos meses fue obligada a trabajar en el taller ilegal de costura y a vender los productos en la feria de La Salada, en el partido de Lomas de Zamora. También afirmó que sufría privaciones de alimentos.

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Cama con cabecero tapizado beige y colchón sobre una base oscura en una habitación. Las paredes están cubiertas con plástico protector azul y transparente, y hay una ventana a la derecha
El lugar en donde vivía la mujer (Policía de la Ciudad)

Tras el rescate, los oficiales hallaron una gran cantidad de prendas -entre ellas, camperas y chalecos-, además de máquinas de coser, mesas de corte, moldes, rollos de tela, hilados, anotaciones y otros elementos vinculados a la actividad.

En el lugar fue identificado el presunto responsable, un hombre de 66 años que inicialmente intentó evadir a la policía. Luego se confirmó que era quien estaba a cargo del taller, por lo que fue detenido.

Sala de taller desordenada con una mesa de trabajo larga llena de pilas de piezas de material marrón y verde, herramientas de corte y materiales debajo de la mesa
La víctima era obligada a trabajar y vender las prendas en La Salada.

Intervino la División Trata de Personas, que brindó asistencia y contención a la víctima, resguardando su integridad y proporcionándole apoyo psicológico.

La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 12, a cargo de Julián Ercolini, que dispuso la detención del imputado, el secuestro de los elementos hallados y la intervención de la División Investigaciones Comunales 9.

Una habitación con numerosas pilas altas de prendas de vestir oscuras plegadas, posiblemente chaquetas, apiladas contra paredes claras y en el suelo
Las prendas que producía la víctima (Policía de la Ciudad)

Un caso similar ocurrió en Parque Chas, en donde un taller textil clandestino donde trabajaban menores de edad fue clausurado en el marco de un operativo de la Policía de la Ciudad. El procedimiento, ordenado por la Unidad de Flagrancia Norte y coordinado por la fiscal María Andrea Caleri, culminó con la recuperación de una propiedad que había estado usurpada durante 15 años.

El inmueble, ubicado en Barzana 1236, fue intervenido luego de que la Agencia Gubernamental de Control (AGC) detectara riesgo edilicio en el lugar. En este contexto, los agentes debieron forzar el ingreso ya que, quienes ocupaban la vivienda, en su mayoría ciudadanos de nacionalidad boliviana, se negaban a permitir el acceso.

En el interior, las autoridades encontraron a 17 menores en condiciones de trabajo y un inmigrante en situación irregular, quien fue detenido y enfrenta una orden de expulsión del país.

Clausuraron un taller clandestino en una casa usurpada hace 15 años en Parque Chas: había menores trabajando

La Dirección Nacional de Migraciones constató que uno de los residentes tenía una orden de detención vigente solicitada por el Juzgado Nacional Contencioso Administrativo Federal N° 7, a cargo de la jueza Lara Correa, y cuya residencia había sido cancelada a fines de 2022.

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