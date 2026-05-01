Confirmaron condenas a cinco imputados por secuestros y abuso sexual en Buenos Aires

Brian Guillermo, uno de los condenados

La Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, confirmó las condenas a los cinco imputados por una serie de secuestros extorsivos que impactaron la zona sur del conurbano bonaerense a fines de 2019 y principios de 2020. Entre las causas juzgadas, se incluyó el abuso sexual agravado que padeció una de las víctimas durante su cautiverio.

En un fallo unánime, los magistrados rechazaron los recursos presentados por las defensas de los condenados y por la fiscalía, dejando firmes las sentencias dictadas por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata.

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Hechos juzgados

Según la investigación, Omar Gabriel Clavero Serrano, Brian David Guillermo, Cristian Agustín Altamirano, Javier Andrés Inglese y Gerardo Ezequiel Frutos integraban una banda que, entre diciembre de 2019 y enero de 2020, cometió al menos cuatro secuestros extorsivos en las localidades de Glew, Longchamps y Guernica, partido de Almirante Brown.

El 22 de diciembre de 2019, Patricia Liliana Gari fue interceptada cuando llegaba a su casa en Glew. Encapuchada y retenida por al menos tres sujetos armados, fue llevada a una vivienda en construcción en Guernica, donde su familia fue extorsionada y forzada a pagar un rescate. Tras la entrega de dinero, recuperó la libertad, aunque le robaron el auto y otras pertenencias.

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El 11 de enero de 2020, la víctima fue Esteban Amaya, quien circulaba con su camioneta en Glew. Con amenazas de arma de fuego, lo forzaron a entrar a una casa, lo golpearon y lo torturaron con picana eléctrica mientras exigían un pago a sus familiares. Amaya logró escapar antes de la entrega de dinero, aunque le robaron el vehículo y varios objetos personales.

Durante la madrugada del 14 de enero, Cristian Ezequiel Sombra Costa vivió una situación similar: fue golpeado y amenazado, mientras su familia era extorsionada. Los delincuentes sustrajeron dinero, electrodomésticos y otros bienes.

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El hecho más grave ocurrió el 18 de enero de 2020, durante el secuestro de Martín Santiago Meza y NBO (cuyas iniciales se resguardan). Ambos fueron interceptados en Longchamps y llevados a un lugar de cautiverio en Guernica. Mientras se negociaba el rescate, NBO fue sometida a abuso sexual con acceso carnal por parte de dos secuestradores, bajo amenazas severas y violencia física.

Los autos utilizados, incluyendo vehículos robados a las víctimas, las llamadas extorsivas y la triangulación de teléfonos permitieron reconstruir la logística y los movimientos de los acusados.

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Gerardo Ezequiel Frutos fue condenado como encubridor agravado por asistir a Clavero Serrano para eludir a la policía mientras este permanecía prófugo, facilitando traslados e información.

Las penas confirmadas

La Casación Penal confirmó las siguientes sentencias:

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Brian David Guillermo:25 años de prisión , declarado reincidente, como coautor de secuestros extorsivos agravados (tres hechos), robo agravado y abuso sexual agravado contra NBO.

, declarado reincidente, como coautor de secuestros extorsivos agravados (tres hechos), robo agravado y abuso sexual agravado contra NBO. Omar Gabriel Clavero Serrano:25 años de prisión , reincidente, por igual calificación y como autor del abuso sexual durante el secuestro de NBO.

, reincidente, por igual calificación y como autor del abuso sexual durante el secuestro de NBO. Cristian Agustín Altamirano:17 años de prisión como coautor de secuestros extorsivos agravados en cuatro hechos, con una unificación que deriva en 24 años por acumulación de condenas previas como menor, aunque fue absuelto por el abuso sexual.

como coautor de secuestros extorsivos agravados en cuatro hechos, con una unificación que deriva en por acumulación de condenas previas como menor, aunque fue absuelto por el abuso sexual. Javier Andrés Inglese:11 años y 6 meses de prisión como coautor de secuestro extorsivo agravado y robo agravado, absuelto en relación a los hechos de abuso sexual y de algunos secuestros.

como coautor de secuestro extorsivo agravado y robo agravado, absuelto en relación a los hechos de abuso sexual y de algunos secuestros. Gerardo Ezequiel Frutos:3 años de prisión en suspenso, más reglas de conducta, por encubrimiento agravado.

También se ratificaron la prohibición de acercamiento y contacto de los condenados respecto de las víctimas, la reparación económica integral a favor de NBO, el decomiso de dinero, vehículos y teléfonos celulares usados en los hechos, y la obligación de realizar talleres de capacitación en género para algunos de los condenados.

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El fallo de Casación

La Sala IV desestimó los planteos defensivos de arbitrariedad, falta de pruebas suficientes, inconstitucionalidad de la reincidencia y dilaciones procesales. Sostuvo la solidez de la investigación, la coherencia en la modalidad operativa, el grado de violencia empleada y el gravísimo impacto en las víctimas.

También fue rechazado el pedido del Ministerio Público Fiscal para extender las condenas a otros hechos y considerar partícipes necesarios del abuso a todos los presentes durante el secuestro de NBO. El tribunal evaluó las pruebas y el relato de la víctima, concluyendo que solo dos de los acusados participaron de manera directa.

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El fallo está firmado por Borinsky, Carbajo y Hornos, constituyendo la última intervención de la justicia federal penal sobre la causa.