Dos maestras de un jardín de Córdoba fueron detenidas por maltrato infantil

La Justicia está a la espera de conocer los informes técnicos y pericias del caso

Dos docentes de un jardín de infantes de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, fueron detenidas en el marco de una causa por presunto maltrato infantil. No se descarta que se sumen nuevas denuncias a la causa. El caso tiene como víctimas a niñas de 4 años que asistían a la misma sala dentro de la institución.

Desde que el caso tomó estado público, entre 10 y 14 familias habrían optado por retirar a sus hijos del jardín de infantes, preocupadas por la falta de respuestas y el avance de la causa judicial. Mientras tanto, la Justicia trabaja en la recolección de testimonios y pruebas que permitan determinar la existencia o no de hechos vinculados entre las denuncias.

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A raíz de esto, este mismo miércoles la Fiscalía de Instrucción del Distrito III Turno 6, a cargo de Iván Rodríguez, confirmó la detención de dos docentes que podrían estar implicadas en el caso por presuntos maltratos.

Según el Ministerio Público Fiscal, la primera detenida se trató de la docente que estaba a cargo de la sala donde habrían ocurrido los hechos. El arresto se produjo hace varios días, por lo que se le tomará declaración en carácter de imputada. En línea con esto, el fiscal a cargo del caso le atribuiría cargos como presunta autora de lesiones leves calificadas por alevosía reiteradas.

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En cuanto a la segunda detenida, afirmaron que se trata la directora de la institución. El pedido fue argumentado bajo la premisa de que la acusada habría tenido conocimiento de los hechos, por lo que fue imputada por el delito de encubrimiento.

En los próximos días, se le tomaría declaración a las docentes detenidas

La más reciente denuncia fue presentada por la madre de una alumna, quien advirtió cambios de conducta y episodios de pesadillas en su hija a lo largo de varios meses. Según explicó la abogada Macarena Martín Ubiergo, representante de las familias, la comunicación entre las madres permitió detectar similitudes en los relatos de las menores.

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En esta tercera denuncia, a diferencia de las anteriores, no se pudo establecer una fecha precisa del supuesto abuso, aunque los relatos ubicaron el episodio en un período cercano al de las primeras presentaciones. Asimismo, trascendió que se trataría de una menor que también compartía la misma sala que las primeras dos denunciantes.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, las familias denunciantes también manifestaron disconformidad con la respuesta brindada por la institución educativa. Según indicó la abogada, el único contacto formal fue una reunión breve con el representante legal del colegio, quien les informó que “ya se investigará”. No obstante, sostuvo que la situación no tendría relación con el ámbito escolar.

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Frente a esto, Martín Ubiergo cuestionó la actitud de la institución al señalar: “Estamos hablando de familias que han tenido a sus hijos por más de 10 años en la institución y la realidad es que las respuestas han sido prácticamente nulas”.

Algunas de las víctimas serían nenas de cuatro años (GVA EDUCACIÓ)

El relato de la mamá de uno de los menores que habría sido víctima

Una madre denunció que su hijo de ocho meses resultó con múltiples lesiones tras asistir a un jardín de infantes en Córdoba el pasado 19 de febrero, día del paro general. Fernanda, madre del menor, relató que fue notificada por la directora del establecimiento a las 10:50 horas mientras trabajaba. Según su testimonio, le informaron que “se había golpeado” y acusó a la escuela de intentar minimizar la situación al asegurar que solo presentaba un “golpecito en la cara”.

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Al no poder acudir de inmediato, la mujer le pidió a su madre que retirara al niño, pero se encontró con obstáculos para que la dejara ingresar. La situación le generó sospechas sobre la gravedad del incidente. Finalmente, al llegar al jardín, halló a su hijo con múltiples golpes y consultó si se había llamado a emergencias, pero la directora respondió que no lo consideró necesario, ya que “estaba bien él”.

Fernanda narró que la explicación de la docente difería de la versión de la directora. Mientras que la primera aseguró que el niño solo “se había raspado”, la segunda insistía en que el golpe era menor. Ambas versiones fueron ofrecidas tanto a Fernanda como a su madre.

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Una de las víctimas se trataría de un bebé que tenía 18 meses al momento de radicarse la denuncia (Cortesía: Bebés y más)

Debido a que no se pidió asistencia médica, la mujer llevó al menor de inmediato a una clínica, donde permaneció bajo observación durante seis horas. “Le hicieron tomografía, le hicieron laboratorio, lo tuvieron en observación seis horas”, precisó.

Por recomendación médica, Fernanda presentó la denuncia ante la Justicia. Incluso, intentó acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad del jardín, pero la respuesta no fue inmediata, ya que le indicaron que requería autorización de los padres de los demás alumnos.

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En línea con esto, la madre indicó que no era la primera vez que detectaba marcas en su hijo tras asistir al jardín. En una oportunidad, recordó haber observado un hematoma en el ojo, un corte en la oreja y, en la última oportunidad, lesiones más evidentes.

“Otra vez al mes que iba mi hijo había venido una vez con el ojo medio morado, que yo dije ‘se ha golpeado’, ellas lo minimizaron, yo lo minimicé. Dos veces más con un corte en la oreja y la última vez que fue demasiado obvio, que algo más había pasado”, relató.

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