Crimen y Justicia

Detuvieron a una policía de Córdoba por apuñalar a su pareja e incendiar la casa en la que vivían

La víctima agonizó durante días. Tras esto, el fiscal a cargo del caso ordenó que se profundicen las pericias y la mujer fue imputada por homicidio

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Vista de una calle de tierra en una zona residencial, con casas a medio construir y postes de luz bajo un cielo despejado. El nombre "Sudamérica" es visible en la calle
Una vista de la Calle Sudamérica, en Córdoba, donde tuvo lugar un presunto homicidio y posterior detención de una cabo de la Policía (Google Maps)

En un episodio que conmocionó a la zona norte de la ciudad de Córdoba, una cabo de policía fue detenida e imputada tras la muerte de su pareja, Juan Pablo Abazo, de 39 años. El hombre agonizó durante días, debido a las graves lesiones sufridas. Según la reconstrucción, la víctima estuvo en medio de un incendio, pero luego las pericias confirmaron que todo habría sido intencional: el objetivo era ocultar una puñalada.

Todo comenzó la tarde del viernes 10 de abril, cerca de las 18, cuando patrullas policiales y una dotación de bomberos acudieron a una vivienda ubicada en las calles Sudamérica y Atahualpa Yupanqui tras el llamado de los vecinos por un incendio.

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Al ingresar al domicilio, los equipos de emergencia lograron controlar las llamas, que se habían iniciado en el dormitorio y se extendieron rápidamente al resto de la vivienda. Durante el operativo, los efectivos encontraron a un hombre con graves quemaduras externas e internas, aún con vida, y a una mujer en el lugar, identificada como la policía I. C. P., de 42 años.

La víctima fue trasladada de urgencia al Instituto del Quemado de barrio Pueyrredón, donde ingresó en estado crítico a terapia intensiva. El cuerpo médico que lo atendió detectó, además de las quemaduras, al menos una herida compatible con arma blanca en la zona torácica. La mujer, que se encontraba en uso de licencia psiquiátrica en la Departamental Sierras Chicas, fue llevada también a un centro de salud, donde se constató que resultó ilesa.

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Sin embargo, la situación procesal de la mujer se agravó en los últimos días tras la muerte de Abazo. Frente a esto, el fiscal de instrucción Alejandro Smith ordenó la detención de la policía y la imputó por homicidio calificado por el vínculo, delito que prevé la pena de prisión perpetua.

Policía de Córdoba
La efectivo detenida fue trasladada a un centro de salud mental (Policía de Córdoba)

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local La Voz del Interior, la acusada fue internada en un centro de salud mental provincial bajo custodia policial, mientras se le practican estudios psicológicos para determinar si al momento de los hechos comprendía la criminalidad de sus actos.

La investigación avanza con la toma de testimonios a vecinos y allegados, el análisis de comunicaciones y mensajes de los teléfonos celulares de los involucrados, y la realización de peritajes en la escena. De acuerdo a fuentes con acceso a la causa, los informes periciales preliminares indicarían que el incendio fue provocado de manera intencional en el dormitorio de la pareja.

Según trascendió en la investigación, el vínculo era conflictivo, agravado por el presunto consumo de sustancias dentro del hogar. La hipótesis principal sostiene que la tarde del 10 de abril se produjo una discusión que escaló a una pelea física, durante la cual Abazo fue apuñalado en el tórax. Luego, se habría originado el fuego de manera deliberada, para encubrir el crimen.

El hombre presentaba quemaduras en diversas partes del cuerpo y daños severos en las vías respiratorias internas, producto de la inhalación de humo y gases.

Tras la muerte de Abazo, la fiscalía profundizó la pesquisa y dispuso nuevas medidas probatorias, entre ellas el análisis de los informes forenses y de los peritajes realizados por los bomberos.

El hecho de que la policía I. C. P. estuviera en uso de licencia psiquiátrica al momento del episodio es uno de los puntos centrales de la pesquisa, dado que los resultados de los estudios médicos podrían incidir en el desarrollo judicial del caso y en la responsabilidad penal de la acusada.

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