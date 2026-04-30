Crimen y Justicia

El dolor de la hermana de la mujer trans asesinada en Córdoba: “No entiendo cómo alguien puede morir por ser quien es”

Monteros murió tras recibir 37 puñaladas. El asesino intentó incendiar la casa para ocultar el crimen. La Fiscalía sumó el agravante de odio por orientación sexual

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Vica Monteros junto a su hermana (Fuente: ElDoce.TV)
Vica Monteros junto a su hermana (Fuente: ElDoce.TV)

A dos semanas del crimen de Víctor Hugo “Vica” Monteros, la mujer trans de 44 años que fue hallada sin vida el 12 de abril en la provincia de Córdoba, la familia de la víctima enfrenta el dolor y la búsqueda de justicia luego de que la Fiscalía ampliara la acusación contra el único detenido, Maximiliano Sallito, al incorporar el agravante de odio a la orientación sexual (rechazo o aversión hacia la orientación sexual, identidad de género o su expresión de la víctima). “No entiendo el odio”, lamentó la hermana de “Vica”.

La reconstrucción oficial indica que Monteros fue atacada dentro de su domicilio mientras finalizaba el fin de semana, y que el agresor intentó incendiar la vivienda después del homicidio.

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El colectivo Fuma Espuma demanda justicia para su fundadora tras el homicidio (Fuente: La Tinta)
El colectivo Fuma Espuma demanda justicia para su fundadora tras el homicidio (Fuente: La Tinta)

Su hermana, Luciana, vive en Tucumán, provincia donde también nació Vica y se conmocionó al hablar de lo sucedido: “Mi hermano Víctor (Vica) no es un caso, no es un número. Para mí es mi hermano, una persona llena de amor, con una sensibilidad única, con una forma muy especial de ver el mundo”.

“Quiero que se respete cómo era, cómo se percibía, porque eso también es parte de quién fue. Pero por sobre todo, quiero que se entienda que era una persona… alguien que vivía su vida sin hacerle daño a nadie”, sostuvo Luciana en diálogo con ElDoceTV.

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La familia y amigos de la victima reclaman justicia tras el crimen agravado por odio a la orientación sexual
La familia y amigos de la victima reclaman justicia tras el crimen agravado por odio a la orientación sexual

También recordó la relación que tenían: “Conmigo tenía un vínculo muy profundo. Nuestras charlas eran de sueños, de proyectos, de crecer”. Agregó: “Era mi fan número uno. Estaba en cada publicación, en cada historia, en cada paso que daba. Me hacía sentir importante, capaz… me hacía sentir amada. Me decía ‘te amo gorda’, y esas palabras hoy me acompañan más que nunca”.

No entiendo el odio. No entiendo cómo alguien puede perder la vida por ser quien es, por vivir a su manera, por amar o pensar diferente", declaró la hermana de la víctima. En esta misma línea remarcó: “Mi hermano no era una amenaza para nadie. Era amor. Era libertad. Era una persona con sueños, con proyectos, con una vida por delante”.

El avance de la causa

Según datos proporcionados por el fiscal González durante una conferencia de prensa, las hipótesis señalan que Monteros fue sorprendida cuando alguien tocó el timbre de su casa, en la calle Mendoza al 300. Aunque aún no se ha determinado si la víctima permitió el ingreso del agresor voluntariamente o fue forzada, la evidencia reunida sugiere que todo el ataque ocurrió puertas adentro.

La cronología del episodio revela que el asesino intentó prender fuego la casa y luego huyó de la vivienda. Sin embargo, una vecina alertó a los bomberos al notar el humo que provenía de la vivienda y los ladridos de la mascota de Monteros. Esta rápida reacción permitió el hallazgo del cuerpo y el inicio de las pesquisas.

El fiscal imputó al detenido bajo la figura de homicidio calificado, al considerar que existen indicios de alevosía en la ejecución del ataque. En el relato reconstruido con base en la información judicial, se describe que Monteros fue atacada con 37 puñaladas en la espalda, sufrió diversos golpes y que, una vez perpetrado el crimen, el agresor prendió fuego la vivienda para “ocultar las marcas del crimen o causar un daño mayor”, según la investigación. Además, el fiscal González sumó cargos por hurto y daño.

Durante su indagatoria, el acusado optó por abstenerse de declarar. El avance de la causa incluyó también la llegada de la madre y la hermana de la víctima, Ofelia Herrera y Luciana. En declaraciones emitidas por radio Mitre Córdoba, la madre manifestó: “Siempre ha sido una persona prolija. Era un chico amado por todo el mundo. Nos amábamos. Quiero justicia”.

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