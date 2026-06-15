Los mercados del exterior reaccionaron con euforia al anuncio de la apertura del Estrecho de Ormuz

Los anuncios del domingo y las palabras de Trump generaron una gran expectativa REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Los inversores reaccionaron con euforia por el anuncio de que el viernes se firmará el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Están convencidos de que esta vez es cierto, aunque la confirmación del convenio tiene una frase iraní que intriga: “faltan algunos detalles”. Esto se puede referir a dos condiciones que reclaman: un peaje por pasar por el Estrecho de Ormuz para reparar los daños de la guerra y el levantamiento del embargo internacional.

Si bien Donald Trump aseguró que el acuerdo es firme, no se habló del peaje. En cambio, Irán comunicó que quiere recibir al menos USD 12.000 millones de los dólares que tiene congelados en bancos del exterior. EEUU no confirmó el retorno de esa cifra.

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También hay dudas sobre si el Estrecho de Ormuz se abrirá hoy o habrá que esperar la firma del acuerdo. Desde EEUU e Irán llegan versiones distintas.

Lo que preocupa a los inversores es lo que no está en el tratado y las dudas que deja entrever la diplomacia Iraní. A pesar de eso los inversores reaccionaron con euforia en el mercado overnite. Las Bolsas, el oro y el petróleo lo relejaron en sus comportamientos.

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Panorama local

En tanto, en la Argentina hubo referencias al presente de la economía, sobre lo cual las consultoras coinciden: hay avances en economía y rezago en las reacciones políticas.

EconViews, que dirige Miguel Kiguel, señaló que la mejor calificación de la deuda argentina “nos mantiene todavía por encima de Ecuador que está en 400 puntos y con quien venimos jugando una competencia desde hace varios años a ver quién está mejor. La baja también coloca a la Argentina bastante por encima de los países de alto riesgo que están con un spread soberano de unos 310 puntos. La meta es que la Argentina en algún momento no muy lejano debería llegar a esos niveles. En el mercado se sigue debatiendo si fue una buena o una mala decisión no salir en enero después de que Ecuador colocara unos USD 4.000 millones de dólares en el mercado internacional. Dada la mejora en la nota que recibió Argentina se puede argumentar que el Gobierno podría haber tenido razón. Sin embargo, hay argumentos que van en la otra dirección. Si bien bajó el riesgo país por otro lado aumentaron las tasas de los US Treasuries (bonos del Tesoro de Estado Unidos), con lo cual el costo no mejoró tanto. Pero otro factor, es que si la Argentina hubiera salido en enero con un monto pequeño (digamos unos USD 2.500 millones) es muy probable que el riesgo país sería aún mucho menor y ciertamente bastante debajo de Ecuador”.

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Recién el martes la Argentina podría "engancharse" al eventual entusiasmo de Wall Street EFE/JUSTIN LANE/Archivo

Según la consultora, “la Argentina tiene la posibilidad en el tercer trimestre de volver al mercado internacional. Y lo lógico es que la aproveche, en especial porque seguramente el Gobierno va a anticipar para este año la refinanciación de toda o parte de la deuda que vence el año que viene, para evitar la tensión que crea salir al mercado en un año electoral. Pero nunca la felicidad es completa, y esta vez los problemas vienen por el lado de la actividad económica, dado que hay amplios sectores de la economía que todavía no ven los frutos. Los últimos números sobre industria y construcción de abril muestran caídas mensuales de 2,1% y 4% respectivamente, cifras que revirtieron las mejoras que se habían visto en marzo. Si a estos datos le sumamos que todo indica que las ventas minoristas siguen deprimidas al igual que los salarios y el empleo, queda más claro que hay un problema con la actividad. La reciente baja en el riesgo país y la baja en la inflación son dos factores que hacen pensar que el nivel de actividad debería mejorar en los próximos meses. Sin embargo, la gran pregunta es cuál será la velocidad de esa mejora y si será lo suficientemente fuerte como para que la gente sienta sus efectos antes de las elecciones”.

Para FMyA, que encabeza, Fernando Marull, la tasa de EEUU sigue alta (4,5%) pero se vio mayor calma en las monedas emergentes (Brasil)y la soja en Chicago continúa floja. “El clima financiero está muy bien y la economía real débil. Los datos de actividad de mayo dan un leve rebote, después de un abril malo. La inflación en mayo bajó a 2,1% y para junio proyectamos 1,9%”, agregó la consultora. El dólar -subrayó- aflojó a $1.430 porque el BCRA viene poniendo el pecho vendiendo mucha cobertura cambiaria (casi USD 2.000 millones en dos semanas). Y en el Programa financiero del Tesoro destaca las siguientes novedades:

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Hay señales de rollover del REPO (BCRA y Tesoro canjearon USD 6.500 millones para Garantías).

En breve debería anunciarse el nuevo financiamiento con Organismos (por USD 4.000 millones)

Subieron la calificación de deuda a “B-“ y el mercado está expectante de que Caputo salga al mercado global para prefinanciar 2027.

Sobre las inversiones FMyA indicó que “con el dólar más tranquilo y sin oferta de Bonos en pesos del Tesoro, las LECAP bajaron a 1,7% mensual. Plazos fijos pagan más (1,9%) y hay liquidez en el mercado que fue a Bonos Duales, TAMAR/CER, a 2028/2030. Si se confirma la baja de inflación, el mercado va a ir a tasa fija larga (BONCAP). En las inversiones en dólares, los bonos volaron por la baja del Riesgo País y las acciones saltaron 6%, por bancos. Hay espacio para que sigan subiendo Bonos y Acciones”.

La tranquilidad de la relación peso-dólar habilitó una leve baja en el rendimiento de las Lecap (Imagen Ilustrativa Infobae)

En lo que hace a la política, se destaca que la situación de Manuel Adorni “está endeble y, a nuestro entender, influye bastante en el apoyo al Gobierno. Igual, seguimos asumiendo que la imagen del Presidente se estabilizará estos meses. Por otro lado, el Gobierno subió el salarios docentes a 21% en junio que aflojarían la tensión con las Universidades. El comienzo del Mundial puede cambiar el foco de la agenda, al menos un tiempo. De los tres riesgos que monitoreamos que el humor de la calle, sigue siendo el más preocupante”.

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Opciones financieras

La consultora Criteria se orienta al panorama financiero y observa que “el mercado ve favorables a instrumentos como bonos CER con una opción TAMAR. Es por eso qué, dentro de la curva CER, cotizan con un descuento en su TIR versus bonos CER sin opción TAMAR: Cuanto mayor el valor de la “pata” TAMAR, mayor su descuento. La pregunta relevante entonces es (mirando el bono a su vencimiento) ¿Bajo qué escenario los bonos duales rinden mejor que sus pares CER? La clave está en la cláusula TAMAR del bono. Si la tasa TAMAR promedio durante la vida del bono es suficientemente alta, el bono activa su pata TAMAR y paga más que la pata CER. En particular, cuanto más alta sea la TAMAR versus la inflación, más valor tiene la opcionalidad TAMAR. Estos bonos tienen mucho potencial de suba”.

Por su parte 1816 indica que “el Tesoro informó un financiamiento neto de $1 billón (rollover de 120,42%), el Gobierno parece haber inyectado pesos por un monto equivalente, repitiendo algo que había hecho en una subasta a fin de marzo”.

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La consultora señala que “nuestra hipótesis es que el Tesoro le compró a alguna entidad (pública o privada) esos dos bonos TAMAR, luego los deslistó, y el mismo día esa otra entidad participó de la licitación, suscribiendo bonos Duales (se emitieron nuevos Duales a 2028, 2029 y 2030). En otras palabras, si nuestra hipótesis es correcta, esta semana no subió el stock de deuda en pesos del Tesoro (porque el rollover de 120% se transforma en 100% cuando tenemos en cuenta esta operación), pero el Ministerio de Economía continuó estirando vencimientos de este mandato al próximo”.

El informe agrega que “lo que mencionamos en este reporte se confirmaría si el martes (por mañana) a la tarde las estadísticas del BCRA registran un descenso de alrededor de $1 billón en los depósitos en pesos del Tesoro en el Central hecho el jueves”.

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F2, de Andrés Reschini, observó que “el jueves, mediante la Comunicación “A” 8446, el BCRA habilitó a los bancos a otorgar créditos en dólares a clientes que no tengan ingresos en moneda extranjera mediante garantías otorgadas por sujetos que sí los tengan. De esta manera, flexibiliza una norma macroprudencial que podría contribuir a sostener (o incluso incrementar), al menos en el corto y mediano plazo, la liquidación de divisas en el mercado de cambios por préstamos financieros que constituyen uno de los pilares fundamentales de la oferta de divisas por la Cuenta Financiera. Tal es así, que el concepto de “Préstamos, Títulos de Deuda y Líneas de Crédito” en los últimos 12 meses (a abril) representó el 35% de las divisas ofrecidas. Si bien los préstamos en dólares del sistema bancario (netos de tarjeta) continúan creciendo, el ritmo viene desacelerando y con esta norma el Central busca esta apuntalar esta fuente de oferta de dólares y que, a su vez, esto pueda contribuir a dinamizar la demanda de pesos y la actividad. Por otro lado, las compras de reservas continuaron a buen ritmo, aunque ya vamos dejando atrás el pico de la cosecha gruesa”.

Que el petróleo ya no suba facilitará una salida ordenada del "amortiguador" de precios que lideró YPF en el mercado local REUTERS/Agustin Marcarian

Según la consultora, “los riesgos no se disipan por completo. Desde el plano internacional el acuerdo de paz aún no está sellado y el Banco Central Europeo fue el primero de las principales economías desarrolladas (excepto Japón que hace tiempo comenzó con su ciclo de suba de tasas) en incrementar la tasa de referencia por las presiones inflacionarias por la guerra en Medio Oriente y la semana próxima (por esta) se llevará a cabo la primera reunión de la Reserva Federal bajo el mandato de Kevin Warsh mientras el mercado se va anticipando a un alza para diciembre. En el plano local la atención estará centrada en el nivel de actividad luego de señales poco alentadoras para abril y mixtas para mayo. Tampoco ayuda el escándalo del jefe de Gabinete Manuel Adorni dado que, más allá de las cuestiones legales, puede generar una lesión en la imagen del Gobierno y fracturas en las alianzas políticas”.

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En tanto, en el overnite, las cotizaciones mostraban a los tres principales indicadores de las Bolsas de Nueva York con firmes alzas de hasta 1,61% en el Nasdaq de las tecnológicas y de 0,93% en el S&P 500. Las Bolsas europeas estaban con verde superiores a 1% y en Alemania el DAX subía 1,77%. Las Bolsas de Oriente que tenían abierto sus mercados, registraban subas de más de 2% en China y de casi 3% en Japón próximo a subir su tasa de interés a 1% anual, la más elevada en 31 años.

El petróleo bajaba más de 4% y el Brent cotiza a USD 84. El oro, ante la presunción de que el dólar bajará ante las principales monedas del mundo subía 1,91%. El mercado presume que si se concreta el acuerdo de paz cedería la presión inflacionaria y se alejaría el riesgo de una nueva suba de tasas de interés. El DXY, el índice que mide al dólar frente a las seis principales monedas del mundo caía 0,26% lo que puede inicidir en la mejora de las reservas de la Argentina.

Hoy la Argentina no podrá aprovechar esta situación favorable debido al feriado, pero mañana tendrá la información de un activo clave para el costo de la deuda soberana: la tasa de retorno del Bono del Tesoro de Estados Unidos que no cotiza en el mercado overnite.