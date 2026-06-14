Crimen y Justicia

Lo buscaban por un homicidio en Chile y cayó en la Ciudad de Buenos Aires por el robo de celulares de alta gama

El sospechoso, de 23 años, proporcionó una identidad falsa para no ser descubierto. Tenía pedido captura internacional. Fue detenido en el barrio de Constitución

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Cuatro fotos muestran: arriba, dinero, celulares y material estupefaciente incautado; abajo, un vehículo blanco y dos hombres con caras borrosas siendo arrestados por la Policía de la Ciudad.
La Policía de la Ciudad detuvo a un ciudadano chileno con pedido de captura internacional por homicidio, incautando dinero y celulares.

La Policía de la Ciudad detuvo a un ciudadano chileno de 23 años con alerta roja de Interpol vigente por homicidio durante un operativo realizado en el barrio porteño de Constitución, donde también fueron secuestrados nueve teléfonos celulares de alta gama robados, indicaron fuentes del caso a Infobae.

El procedimiento ocurrió pasadas las 23.30 del último jueves en la intersección de avenida Juan de Garay y San José, en el marco del programa Saturación Barrio de Constitución, según confirmaron desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad.

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El despliegue comenzó cuando agentes de la División de Intervenciones Rápidas (DIR) identificaron un Volkswagen Gol Trend blanco conducido por un ciudadano peruano. Al intentar detener el vehículo, sus ocupantes buscaron evadir el control, lo que derivó en una breve persecución.

La Policía de la Ciudad detuvo a un ciudadano chileno con pedido de captura internacional por homicidio, incautando dinero y celulares.
Los efectivos secuestraron celulares robados, un vehículo y dinero

Cuatro de los hombres descendieron y trataron de escapar a pie descartando teléfonos celulares a su paso. Finalmente, los cinco ocupantes fueron reducidos e identificados por el personal policial.

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Entre los detenidos figuran cuatro ciudadanos chilenos, de 23, 26, 19 y 28 años, y un ciudadano peruano de 25 años, con antecedentes por la Ley de drogas.

En el baúl del automóvil se encontraron nueve celulares de alta gama y una suma de dinero en efectivo. Todos los elementos, junto con el vehículo, quedaron secuestrados por disposición judicial, de acuerdo con el reporte consultado por este medio.

Un hombre con el rostro pixelado es detenido por un oficial de la Policía de la Ciudad, que lleva un chaleco táctico. Se ve un enrejado y carteles de "VENTA COMPRA"
La Policía de la Ciudad detuvo en Buenos Aires a un ciudadano chileno con pedido de captura internacional por un homicidio cometido en su país.

Durante las actuaciones, los agentes descubrieron que uno de los detenidos, el chileno de 23 años, identificado como Hernán C., había proporcionado una identidad falsa al momento de su aprehensión, con el fin de que no descubrieran la captura vigente.

Una vez confirmados sus datos reales, la División Interpol informó que pesaba sobre él una alerta roja y un pedido de captura internacional por una causa de “homicidio calificado por premeditación y alevosía”, originada en Chile.

Según registros migratorios, el sospechoso había ingresado a Argentina en cuatro ocasiones, la última vez el 12 de julio de 2025 por el paso Cristo Redentor.

La Policía de la Ciudad detuvo a un ciudadano chileno con pedido de captura internacional por homicidio, incautando dinero y celulares.
La Policía de la Ciudad detuvo a un ciudadano chileno con pedido de captura internacional por homicidio, incautando dinero y celulares.

El caso quedó a disposición del Juzgado Federal N° 3, Secretaría N° 6, cuyo prosecretario, Diego Perone, ordenó la detención de los cinco implicados, el secuestro de los teléfonos, el dinero y el vehículo involucrado.

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