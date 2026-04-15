Crimen del arquitecto en Córdoba: detuvieron al principal sospechoso e investigan un ataque por odio

"Vica" Monteros tenía 44 años.

El principal sospechoso del crimen Víctor Hugo Monteros (44), la mujer trans hallada muerta el pasado domingo en Córdoba mientras su domicilio se incendiaba, fue detenido en las últimas horas por la policial local. Su arresto se dio en el marco de la investigación que lleva adelante Guillermo González, de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Judicial 1 de la provincia.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que personal del Departamento Homicidios detuvo a un hombre de 27 años sindicado como el supuesto autor del homicidio por ensañamiento de Monteros, ocurrido en una vivienda del barrio Alberdi, en la capital provincial.

Los investigadores lograron identificar al sospechoso tras analizar imágenes de cámaras de seguridad, recabar testimonios de vecinos y recolectar información de interés para la causa. Según explicaron fuentes del caso a este medio, la clave para dar con el presunto asesino estuvo en las comunicaciones por redes sociales que hallaron los detectives, en las cuales el atacante mantenía un contacto fluído con la víctima.

Vica Monteros vivía en el barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba.

En una conferencia de prensa brindada este miércoles desde la Jefatura de Policía Departamental, el fiscal González brindó detalles de la mecánica del hecho. De acuerdo a la reconstrucción que lograron elaborar los investigadores, Monteros, que presentaba varios golpes en distintas partes de su cuerpo, fue asesinado de varias puñaladas y el homicida intentó incendiar la casa antes de darse a la fuga

Fundador de Fuma Espuma, el primer equipo de fútbol gay de Córdoba, “Vica”, como apodaban a Monteros, era miembro activo de la comunidad LGTBQ+. En ese sentido, integrantes de ese colectivo reclaman justicia y piden que el caso sea encuadrado como crimen de odio sexual. “Justicia por nuestrx amigx Vica, fundadora de Fuma Espuma. Basta de crímenes de odio contra nuestra comunidad”, pidieron desde la cuenta de Instagram del equipo.

El reclamo de justicia de Fuma Espuma, el equipo de fútbol gay que fundó "Vica" Monteros en Córdoba.

Al cabo de una serie de medidas investigativas ordenadas por el fiscal González, se ordenó una serie de allanamientos en la ciudad de Córdoba, uno de los cuales resultó con la captura del sospechoso. “Los indicios nos dicen que fue con alevosía”, dijo en conferencia de prensa González, que imputó al detenido por el presunto delito de homicidio calificado.

La mecánica del crimen

Según detalló el fiscal en su presentación ante la prensa, el pasado domingo Monteros se encontraba en su domicilio y se disponía a finalizar el fin de semana de descanso. Sin embargo, alguien lo sorprendió al tocar el timbre.

Si bien todavía se descononce si “Vica” habilitó el ingreso de su asesino, si fue engañado bien o forzado a abrir la puerta de su casa, lo que sí es cierto es que el arquitecto fue atacado dentro de su domicilio.

Víctor Monteros era oriundo de Tucumán.

La hipótesis que barajan los investigadores apunta a que Monteros habría querido echar a su agresor, pero no lo logró, y éste habría aprovechado un descuido de la víctima para atacarlo por por la espalda y por el frente con un cuchillo, siempre según la investigación judicial.

Con Monteros ya sin signos vitales, el asesino habría intentado incendiar la vivienda. Su objetivo, que todavía es materia de investigación, podría haber sido ocultar las marcas del crimen o bien causar un daño mayor en el lugar del hecho.

Tras huir de la escena del crimen, una vecina de “Vica” escuchó los ladridos de su mascota, salió al balcón de su departamento y detectó una columna de humo que emanaba de la casa de la víctima.

El Ministerio Público aguarda el informe de autopsia para confirmar la causa de la muerte, aunque todo apunta a que el fallecimiento se produjo por heridas de arma blanca.

En las últimas horas, Ofelia Herrera y Luciana, madre y hermana de la víctima, llegaron a Córdoba desde la provincia de Tucumán, de donde la familia es oriunda, y aseguraron que Víctor era “una persona excelente”.

“Siempre ha sido una persona prolija. Era un chico amado por todo el mundo. Nos amábamos. Quiero justicia”, pidió la madre de “Vica” entre lágrimas, durante un breve contacto con radio Mitre Córdoba. Asimismo, respaldaron la hipótesis de la Fiscalía, al considerar que la mujer trans fue asesinada por su condición sexual.