Crimen y Justicia

Horror en Misiones: un prestamista asesinó a tiros a un mecánico en medio de una discusión por una deuda

Ocurrió este lunes en la ciudad de San Pedro. Una cámara de seguridad ubicada en el domicilio de la víctima registró la discusión previa y el momento en que el asesino ejecutó a Daniel Kaiser. IMÁGENES SENSIBLES

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Crimen brutal en Misiones: un prestamista asesinó a tiros a un mecánico que le debía plata

La ciudad de San Pedro, ubicada en la región de la selva de Misiones y conocida como “La capital de la Araucaria”, fue escenario este lunes de un crimen escalofriante: un prestamista de la zona, identificado como Andrés Winck (46), discutió por una deuda con Daniel Kaiser (50), alias “Negro”, y lo asesinó a tiros en su propio taller de autos. La secuencia quedó registrada por la cámara de seguridad instalada en el frente del domicilio de la víctima, cuyas imágenes fueron clave para individualizar y detener al asesino.

El episodio transcurrió en el barrio 29 de Junio y cerca de las 16.00, como se ve en el video que encabeza esta nota. Minutos después, según precisaron fuentes policiales a Infobae, efectivos de la Comisaría Seccional Primera de la Unidad Regional XIV acudieron al lugar tras ser alertados sobre una persona herida con arma de fuego. Al arribar, los uniformados encontraron a la víctima tendida en el suelo con múltiples lesiones.

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Captura de cámara de seguridad de un patio exterior con dos figuras destacadas por un círculo rojo y un perro en primer plano. Muro azul claro a la derecha
Andrés Winck increpó a Daniel Kaiser por una deuda y lo mató a tiros

El video muestra que Winck —quien aparece en pantalla al lado de una moto, vestido con una musculosa blanca, bermudas grises y zapatillas oscuras— y Kaiser mantenían una discusión sobre la vía pública.

El motivo, de acuerdo a la reconstrucción efectuada por los investigadores, era una deuda que la víctima, es decir Kaiser, tenía con el asesino.

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Pero en medio del debate, Winck perdió los estribos: extrajo un arma de fuego del morral negro que llevaba colgado en uno de sus hombros y efectuó cinco disparos contra Kaiser, cuyos gritos de dolor llegan a escucharse en la filmación.

Vista exterior de una propiedad con cinta de precaución y conos naranjas en un camino de tierra. Una casa azul y otra de ladrillo bajo un cielo claro
El lugar del hecho

No conforme con el violento ataque, Winck sacó otro cargador de su bolso y volvió a disparar en tres oportunidades contra el mecánico.

La esposa de Kaiser escuchó las detonaciones y salió desesperada para ver qué había ocurrido. Al encontrar a su marido tendido en el suelo, y al agresor todavía enfrente de él empuñando un arma, corrió a pedir ayuda a los gritos.

Finalmente, Kaiser fue trasladado por personal policial y Bomberos Voluntarios al hospital local, donde el médico de turno constató su fallecimiento.

Imagen granulada de cámara de seguridad mostrando un patio exterior con una valla, y personas en el fondo y primer plano, una de ellas rodeada por un círculo rojo
La esposa de la víctima escuchó las detonaciones y salió corriendo de su casa

La detención del asesino

En el marco de las tareas dispuestas por Omar Ariel Belda Palomar, juez de Instrucción N° 1 de San Pedro, a cargo de la investigación, agentes de la Policía provincial detuvieron a Winck, apuntado como el presunto autor del hecho, y secuestraron una pistola calibre .9 milímetros.

En la escena del crimen, agentes de la División Policía Científica de la Unidad Regional XIV levantaron un total de 10 vainas servidas calibre .9mm y tres residuos metálicos que, se presume, corresponderían a restos de proyectiles.

Al allanar el domicilio del sospechoso, personal policial incautó un teléfono celular, ocho cartuchos calibre .9mm y una moto marca Rouser Bajaj 220 cc, en la cual Winck llegó hasta el taller mecánico donde trabajaba la víctima.

Por último, el juez Belda Palomar también dispuso el secuestro del teléfono celular de la víctima.

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