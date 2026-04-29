Quién era el pescador hallado muerto en el Río de la Plata tras casi tres días de búsqueda

El pescador hallado sin vida

Alcides Ledesma Patiño (47), uno de los dos pesacadores buscados en el Río de La Plata desde el pasado domingo, fue encontrado sin vida este miércoles. El hombre, de nacionalidad paraguaya, había ingresado al agua junto a su compañero José Luis Herrera -quien continúa desaparecido- para navegar en canoa en un contexto de malas condiciones climáticas. Su cuerpo fue hallado por oficiales de Prefectura Naval Argentina (PNA) y luego identificado por su propia familia, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae.

Padre de Aldana, su única hija, y amante de la pesca, Ledesma Patiño residía en la localidad de Remedios de Escalada, partido bonarense de Lanús.

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Según pudo corroborar este medio, el hombre trabajó como operario de López Hnos, una compañía dedicada a la fabricación de bicicletas y motopartes para distintas marcas. El centro de distribución se encuentra emplazado a la altura del kilómetro 1000 de la ruta nacional 11, en las afueras de la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco. Sin embargo, se desconoce si actualmente estaba empleado.

Ledesma Patiño y Herrera, su compañero de pesca, habían ingresado a las aguas del Río de la Plata a la altura de Parque del Río de Villa Domínico, partido de Avellaneda. Lo hicieron en condiciones meteorológicas adversas y ráfagas de viento intenso, que dificultaron en las últimas horas las tareas de búsqueda en la zona ribereña que incluye las costas de Quilmes y La Plata.

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Finamente, este miércoles el cuerpo de Ledesma Patiño fue hallado por personal de la PNA y luego trasladado a la morgue judicial de Lomas de Zamora, donde su familia identificó el cuerpo.

“Tenía su vestimenta y sus documentos”, detallaron fuentes del caso a este medio sobre la víctima.

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José Luis Herrera y Alcides Ledesma, los pescadores

El operativo comenzó a las 4:50 de la mañana del lunes, horario en que PNA recibió la denuncia del hecho, a través de la Comisaría 4ª de Avellaneda. “Antes de comenzar a buscar por agua, por protocolo internacional, se realizó un barrido y patrullaje terrestre y pedestre en la costa de Dock Sud. Ante el resultado negativo se procedió a la búsqueda marítima”, había explicado a Infobae el prefecto principal Alfredo Zappa, quien está a cargo del operativo y trabaja en el Servicio de Tráfico Marítimo, Fluvial y Lacustre de la PNA.

Los rastrillajes continúan para dar con el paradero de Herrera.

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Acerca de los trabajos, el prefecto había indicado: “El operativo en el Río de la Plata comenzó el lunes a las 6:50 con un buque guardacostas de porte medio, frente a las playas de Dock Sud, entre el río Sarandí y el Rio de la Plata, dos millas aguas adentro, que buscó durante 24 horas”.

Luego del resultado infructuoso, se sumó al operativo una embarcación de igual porte para navegar la zona. “Y también hay un semirrígido, dos motos de aguas, provenientes de Quilmes, para peinar y barrer las zonas de menor profundidad como así también se dio aviso a Prefectura de Colonia del Sacramento, Uruguay, ya que el viento proviene de la ciudad hacia las costas vecinas (viento de tierra) por lo cual la embarcación podría estar mar adentro”, agregó Zappa.

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El caso

Ledesma Patiño y Herrera zarparon el último domingo en la pequeña embarcación tras estacionar una camioneta Peugeot Partner blanca en el Parque del Río, un área recreativa municipal situada sobre terrenos recuperados y lindantes a la costa, operativa como paseo público desde 2018.

Un dato: los hombres dejaron sus teléfonos en el vehículo, por lo cual se imposibilitó comunicación alguna. Esto era una señal que la salida iba a ser breve, tal cual lo confirmaron sus familiares.

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“La primera información que tuvieron de mi papá fue a eso de las cuatro de la tarde, donde dos testigos los vieron que se estaban yendo para el fondo. Dieron notificación a la policía que estaba ahí en una garita y les tomaron los datos, le tomaron la declaración, pero le dijeron que ellos no podían hacer nada porque no se ocupaban de eso“, había dicho Aldana Ledesma en A24.

Y agregó con desesperación: ”Los testigos volvieron a ver que hicieron como señas, como con una linterna, y los policías les dijeron que no tenían contacto con Prefectura”, relató con indignación.

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Eleonora, una testigo del hecho, también aportó su testimonio en el mismo canal. “Yo fui dos veces (a avisarles a los policías de la garita). Primero,cuando vi las primeras señales de luces, fui, me acerqué y le dije a una chica policía lo que estaba ocurriendo y me dijo que ´ella no tiene nada que ver´, no se hace cargo. Y que iban a llamar a 911 para que se contactaran con la prefectura".

Por su parte, Lucas, otro testigo, relató a LN+, que ese domingo se produjo un aumento repentino del viento en la región metropolitana. “A 40 minutos de la alerta, la embarcación ya no se divisaba“, indicó.

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La información fue ratificada por familiares de los desaparecidos, quienes señalaron que los pescadores estaban habituados a realizar jornadas breves sin pasar jamás la noche embarcados. “No llevaban casi nada, porque era un entrar y salir (del río), no era gran cosa de estar por horas ahí. Aparte, cuando van a pescar, van en el día, a la mañana y vuelven a la tarde”, aclaró la hija de Ledesma.

Las autoridades describieron que el bote estaba equipado con motor y un solo remo. La hija de uno de los pescadores consideró que el fallo del motor, junto al viento y la presencia de una sola pala, podría haber impedido el regreso de la embarcación.