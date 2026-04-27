Crimen y Justicia

“Si algo me pasa, ya saben quién fue”: una vecina de Pilar denunció a su expareja por brutales golpizas y amenazas de muerte

“Me dejó internada, con la cara destruida. Estuve una semana encerrada sin poder salir”, aseguró Camila en la denuncia pública que compartió en redes. IMÁGENES SENSIBLES

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Violencia extrema en Pilar desfiguró a golpes a su ex y continúa libre

Desesperada y en busca de ayuda, Camila, una vecina del partido bonaerense de Pilar, apeló este sábado a las redes sociales para denunciar la pesadilla que vive desde hace varios meses con su expareja, quien la amenazó de muerte en reiteradas oportunidades y le propinó golpizas. En ese contexto, la víctima compartió las imágenes de los distintos castigos a los que fue sometida en los últimos meses, y aseguró que desde la Fiscalía donde radicó la denuncia hace cinco meses todavía no intervinieron para detener al agresor.

Me cansé que nadie me escuche. Me dejó internada, con la cara destruida. Una semana encerrada sin poder salir”, contó la damnificada en un posteo que compartió en su perfil de la red social Facebook, junto a los videos que muestran el calvario que padeció en el último tiempo.

Las brutales golpizas que sufrió Camila fueron registradas por las cámaras de seguridad instaladas en el interior de su departamento, cuyas imágenes dan cuenta de la violencia y la saña con la que Federico Nicolás Balbuena, el agresor, la atacó en distintas oportunidades.

Video de seguridad muestra a un hombre sin camisa agachado sobre una persona en un sofá claro, en una sala con piso de madera y ventana
Las imágenes muestran los brutales castigos que Federico Balbuena le aplicó a Camila.

Según se observa en las grabaciones que compartió la denunciante, uno de los violentos episodios ocurrió a plena luz del día, mientras Balbuena se disponía a abrir la ventana que da al balcón del domicilio. En ese momento, y en medio de una acalorada discusión, el atacante fijó su mirada en los ojos de Camila, la tomó de sus ropas y la arrojó al sillón del living.

Ya reducida, Camila no pudo defenderse del salvaje castigo de su ex, quien le comenzó a propinar golpes de puño mientras la sujetaba contra los almohadones.

La desesperante situación se trasladó a la cocina del departamento, donde Balbuena zamarreó a la víctima, la tironeó del pelo e intentó asfixiarla.

Captura de videovigilancia mostrando a dos personas con rostros borrosos forcejeando en el interior de una cocina con muebles blancos y electrodomésticos
Camila asegura que la Fiscalía donde radicó la denuncia aún no citó a declarar a Federico Balbuena.

“Este COBARDE … es Federico Nicolás BALBUENA. HOY con varias Causas Penales, dos de ellas por Abuso Sexual… SIGUE LIBRE“, denunció Camila en su publicación, la cual se viralizó de inmediato.

Tras los constantes castigos recibidos, Camila tomó coraje y se presentó en la UFI Descentralizada N° 14 de Pilar, especializada en violencia de género, y radicó la denuncia correspondiente. Sin embargo, lamentó que todavía la fiscal Marcela Semería no lo haya citado ni a declarar.

Captura de cámara de seguridad mostrando a un hombre sin camisa golpeando violentamente a una mujer sentada en un sofá en una sala de estar
La denuncia pública que Camila hizo en la red social Facebook.

“Yo no puedo salir a la calle porque anda armado. Quién me lo puede explicar??? Quién lo encubre? El sistema está fallando y nos está poniendo en riesgo. Hoy estoy sola y expuesta por la Justicia. Vivo con miedo. No sólo por mí, sino por mi familia”, planteó Camila en su descargo.

Ante la falta de respuestas, la víctima incluso se llegó a contactar con compañeros de trabajo de Balbuena para pedirles ayuda, en busca de conseguir más pruebas para respaldar su denuncia. Sin embargo, la respuesta no fue la esperada. “Empleados de CAR CENTER ADJUDICADOS SRL también son responsables. No es sólo mi historia. Si algo me pasa, ya saben quién fue. GRACIAS POR COMPARTIR y DIFUNDIR. Son mi única ayuda, para que este tipo no quede IMPUNE y que no lo sigan encubriendo. Necesito justicia. YA”, concluye el pedido de ayuda de Camila.

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