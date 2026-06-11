La venta de autos usados volvió a caer en mayo casi 7%: cuáles fueron los modelos más elegidos

La tendencia a la baja en ventas de autos no es solo en los 0 km. El mercado del usado lleva cuatro meses de cinco con caída interanual de transferencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dólar retrasado, falta de crédito accesible, ola de autos importados, precios de los autos chinos, especulación respecto a que sigan bajando los precios, y falta de dinero en la calle. Todos pueden ser motivos que explican la caída en la venta de los autos, o es una combinación de factores, pero lo cierto es que los patentamientos tuvieron una contracción de casi el 10% interanual en los primeros cinco meses del año.

Pero como si eso fuera poco, también los autos usados están pasando un mal momento. El informe mensual de la Cámara de Comercio Automotor (CCA) reveló que por segundo mes consecutivo y cuarto sobre cinco en el año, en mayo también cayó la venta de autos usados, y con una caída más pronunciada a la de abril, que había sido del 2,6 por ciento.

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Con una oferta cada vez mayor de autos nuevos con precios que ya no aumentan, los autos usados perdieron más valor

El mes pasado, se registraron 144.050 transferencias de vehículos usados, lo que representó una baja del 6,9% con respecto al mismo mes del año pasado, cuando se habían vendido 154.830 unidades. Además, en la comparación con el mes anterior, el mercado también se retrajo en la misma relación, un 6,9%, ya que abril tuvo 154.792 transacciones de autos de ocasión.

En el acumulado del año, el mercado de segunda mano alcanzó las 736.136 unidades, lo que también significa una caída del 5% comparado con los primeros meses de 2025, cuando se habían registrado 775.213 operaciones entre particulares.

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Análisis del mercado

“El mercado del auto usado sigue inestable desde comienzo del año. Un mes sube y otro, baja. Este mes no fue la excepción. Mayo tuvo una caída de casi 7% con respecto a igual mes del año pasado y del 5% en los primeros 5 meses del año, pese a que se han comercializado más de 730.000 unidades”, señaló Alejandro Lamas, secretario de la cámara.

La comparación con el mercado de autos 0 km y su situación muestra que en los primeros cinco meses del año se vendieron en total 968.951 autos de uso particular y vehículos comerciales livianos. Esto representa una caída general del 6,2% respecto al 1.033.590 unidades del mismo período de 2025.

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“Los autos usados también entran a competir con la variada oferta de 0 km, lo cual va provocando nuevos análisis de mercados. Algunos dueños deben aceptar un ajuste mayor en su vehículo si realmente lo quieren vender, y este es un proceso que demanda algún tiempo para encontrar un equilibrio adecuado”, opinó Lamas.

Los autos usados empiezan a perder más valor a medida que su tecnología analógica los deja en desventaja con los vehículos de nueva generación en la que resaltan los mandos digitales

Según el especialista, hay una redefinición de precios de los autos usados a la que hay que adaptarse. El escenario es mucho más complejo en términos de competitividad, ya que al hecho mismo de ser vehículos de segunda mano se debe sumar la caída de valor de una gran porción del parque a causa del cambio de generación de automóviles, que se aprecia especialmente entre los tradicionales analógicos y los modernos que cuentan con mayores herramientas digitales.

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“Los vendedores que aceptan las sugerencias de los profesionales para cotizar correctamente sus vehículos terminan accediendo a la mejor operación posible. Para este proceso nada mejor que la consulta al índice de precios de vehículos usados elaborado por la Cámara del Comercio Automotor, ya que es elaborada con el valor de las operaciones reales efectuadas por los concesionarios en su informe mensual”, sugirió el secretario de CCA.

Los modelos con más vigencia

Los modelos más vendidos se replican casi de manera idéntica mes a mes porque se trata de autos que tuvieron un período prolongado en el mercado, o incluso aún se siguen fabricando como las pick up medianas. Ese proceso, si bien es lento, empieza a mostrar una natural tendencia a ir dejando más rezagados a los autos que ya no se venden en el mercado de 0 km.

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El Volkswagen Gol es un ejemplo del éxito de un modelo que se mantiene en el tope de la preferencia de los compradores, pero el siguiente modelo, el Chevrolet Corsa, está cada vez más lejos de la Toyota Hilux y más cerca de perder el tercer lugar frente a la pick up Ford Ranger.

El Volkswagen Gol mantiene su liderazgo entre los autos usados más vendidos en Argentina durante mayo, mientras las pickups incrementan su participación en las operaciones entre particulares.

Los números de mayo volvieron mostrar en primer lugar al Volkswagen Gol/Trend, que alcanzó las 7.655 unidades. En segundo lugar quedó la pickup más vendida del mercado, Toyota Hilux, con 5.674 transferencias, delante del Chevrolet Corsa/Classic con 3.954.

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Del mismo modo que ocurre habitualmente, dos pick up medianas se disputan el mejor lugar fuera del podio. Son la Ford Ranger, que tiene un registro de 3.791 unidades y la Volkswagen Amarok, con sus 3.529 operaciones. Los cinco modelos más vendidos que completan el Top 10 son el Peugeot 208, Ford Ecosport, Toyota Corolla, Ford Ka y Fiat Palio.