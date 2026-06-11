Un 64% de Cuba quedará a oscuras este jueves por la crisis energética

Varias personas se iluminan con sus teléfonos mientras juegan al dominó, al tiempo que arde en una calle de La Habana, Cuba, una hoguera provocada por los vecinos que protestaban contra los prolongados cortes de luz (AP Foto/Ramón Espinosa)

Los apagones prolongados de este jueves en Cuba afectarán simultáneamente hasta el 64% del país durante el momento de mayor demanda (tarde-noche), según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE), recogidos por la agencia de noticias EFE.

El país atraviesa una grave crisis energética desde mediados de 2024, intensificada desde enero por el asedio petrolero de EEUU.

El Sistema Electroenergético Nacional (SEN) se encuentra en una situación “crítica”, según el propio régimen cubano. En La Habana, provincia que era la menos afectada, los cortes de energía superan las 26 horas seguidas desde hace dos días, lo que ha incrementado el descontento social, con protestas pacíficas, quema de basura en calles y cacerolazos.

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La UNE, que depende del Ministerio de Energía y Minas (Minem), estima para el pico de demanda una capacidad de generación de 1.110 megavatios (MW) frente a una demanda máxima de 3.000 MW.

El déficit, es decir, la diferencia entre oferta y demanda, será de 1.890 MW. La afectación estimada, cantidad que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados, llegará a los 1.920 MW.

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Vista general de La Habana en pleno apagón (REUTERS/Norlys Pérez/Archivo)

La crisis energética también se atribuye a la obsolescencia de las termoeléctricas, muchas con décadas de explotación y falta de inversiones, lo que genera frecuentes averías en las unidades responsables del 40% del mix energético nacional, que depende del crudo nacional.

En la jornada, diez de las 16 unidades de generación termoeléctrica permanecen fuera de servicio por averías o tareas de mantenimiento. Entre ellas se encuentra la termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor del país, que lleva una semana sin aportar energía debido a una rotura, la decimotercera en lo que va de 2026.

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La presión de EEUU ha obligado a detener, por falta de materia prima, los motores de generación, que dependen de diésel y fueloil importado y representan otro 40% del mix energético; el 20% restante proviene de gas y fuentes renovables.

Cuba necesita diariamente cerca de 100.000 barriles de petróleo para cubrir sus necesidades energéticas, pero solo 40.000 provienen de la producción nacional.