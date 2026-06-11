El Salvador

En Puerto Parada, El Salvador, Cristina deja cien milímetros de lluvia en 24 horas: el 5% del promedio anual

Fernando López informó que San Salvador supera los 200 milímetros desde el inicio del episodio asociado a la tormenta tropical Cristina, mientras Santa Ana acumula 350 milímetros en junio, por encima del patrón estacional

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Bocana Playa San Diego inundada por desemboque del mar por influencia de tormenta tropical Cristina
La tormenta tropical Cristina elevó el acumulado de lluvias por encima de los valores habituales en varias zonas de El Salvador. (Foto Infobae Centroamérica/Cortesía NotiLibertad)

El acumulado de lluvias registrado en la última semana supera los valores habituales en varias zonas del país. De acuerdo con el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, en San Salvador se han reportado más de doscientos milímetros de precipitación desde el inicio del episodio asociado a la tormenta tropical Cristina.

En Puerto Parada, Usulután, se alcanzaron cien milímetros en veinticuatro horas, lo que representa el cinco por ciento del promedio anual de lluvias para esa localidad.

Fernando López indicó que el volumen de agua en tan corto tiempo genera condiciones de vulnerabilidad en distintos puntos del país. En Santa Ana, el acumulado de junio llegó a trescientos cincuenta milímetros. Según el funcionario, estas cifras son altas en relación con el comportamiento normal de la temporada.

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En una entrevista concedida al programa Diálogo, el ministro explicó que la situación está influida por la interacción de la tormenta tropical Cristina y la zona de convergencia intertropical. Aunque la tormenta ha perdido fuerza y organización, la humedad procedente del Pacífico y otros factores mantienen el pronóstico de lluvias en el territorio.

López señaló que, pese a la degradación de la tormenta, las lluvias fuertes persisten en algunas regiones. Aclaró que las precipitaciones propias de la época generalmente ocurren por la tarde, mientras que las lluvias atemporaladas registradas en las mañanas son resultado de fenómenos adicionales. El ministro afirmó que estas lluvias anormales disminuirán gradualmente, pero persistirá la lluvia vespertina durante los próximos días.

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Afectaciones en la zona costera y medidas de emergencia

Sobre la situación en la zona costera, Fernando López mencionó que el mar de fondo incrementó el impacto en playas con poca pendiente. Las áreas mencionadas incluyen el oriente del país, como la región de los manglares en Jiquilisco, así como la zona occidental y lugares como Libertad del Majagual. El funcionario detalló que el aumento del oleaje y las lluvias ha elevado el riesgo en estas playas.

San Salvador reportó más de doscientos milímetros de precipitación desde el inicio del episodio asociado a la tormenta tropical Cristina. (Foto: Secretaría de Prensa)
San Salvador reportó más de doscientos milímetros de precipitación desde el inicio del episodio asociado a la tormenta tropical Cristina. (Foto: Secretaría de Prensa)

El titular de Medio Ambiente informó que se mantienen varios albergues activos y que la cooperación de la población en los procesos de evacuación ha sido mayor en esta ocasión. Reiteró la necesidad de seguir las recomendaciones de Protección Civil.

López afirmó que, aunque la tormenta se disipó, permanece la alerta ante posibles lluvias, inundaciones y deslizamientos de tierra. Señaló que no es necesario que un fenómeno tenga categoría de tormenta o huracán para activar los protocolos de emergencia, sino que basta con la cantidad de precipitación acumulada.

Recomendaciones, proyecciones climáticas y preparación

El mar de fondo y las ráfagas de viento motivaron la recomendación de evitar el ingreso al mar y la suspensión de la pesca. El ministro advirtió que existe riesgo de volcamiento de embarcaciones y de corrientes peligrosas. Las restricciones se mantendrán hasta que los entes reguladores autoricen su levantamiento.

El funcionario agregó que el monitoreo continuará ante la posibilidad de nuevos fenómenos en el Golfo de México, los cuales, aunque no afectarían directamente, podrían incrementar la humedad en El Salvador.

La interacción entre la tormenta tropical Cristina y la zona de convergencia intertropical mantiene el pronóstico de lluvias en El Salvador. (Cortesía Cuerpo de Bomberos).
La interacción entre la tormenta tropical Cristina y la zona de convergencia intertropical mantiene el pronóstico de lluvias en El Salvador. (Cortesía Cuerpo de Bomberos).

Según Fernando López, la canícula está prevista para julio, con una disminución significativa de la lluvia esperada a partir de finales de junio. Posteriormente, en agosto, las precipitaciones podrían aumentar de nuevo. Para septiembre y octubre se anticipa el final de la temporada lluviosa, aunque pueden presentarse nuevos eventos climáticos antes de la transición a la época seca. El ministro agregó que hacia finales de año se espera un fenómeno del Niño más definido, lo que podría modificar los patrones de lluvia y sequía.

Fernando López concluyó que la preparación y la coordinación entre instituciones son prioritarias, indicando que los sistemas de alerta temprana y los albergues se mantendrán activos mientras persistan las condiciones de riesgo.

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