Una muestra panorámica de Dan Flavin, con obras de los años 60 y 70, en el Malba

El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) abre Luz, color y espacio, una exposición panorámica de Dan Flavin organizada por la Dia Art Foundation que reúne obras realizadas entre las décadas de 1960 y 1970 y presenta en Buenos Aires un recorrido por uno de los pioneros del arte minimalista estadounidense hasta el 17 de agosto.

Flavin es conocido por sus esculturas lumínicas hechas con tubos fluorescentes industriales, con diez colores: azul, verde, rosa, rojo, amarillo, ultravioleta y cuatro tonos de blanco. También trabajó con cinco formas: una circular y cuatro rectas de distintas longitudes, con las que creó entornos inmersivos y activó la arquitectura de exhibición.

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La muestra, que abre al público hoy a las 19, con entrada gratuita, concentra distintos cuerpos clave de la obra de Flavin, nacido en 1933 en Jamaica, Nueva York, y fallecido en 1996 en Riverhead, Nueva York. El conjunto incluye piezas de comienzos de su carrera y trabajos que permiten seguir cómo convirtió la luz industrial en el centro de una práctica que transformó el espacio expositivo.

Entre las obras incluidas aparecen los trabajos en homenaje al constructivista ruso Vladimir Tatlin y a la muerte de las víctimas de guerra, que fue exhibido originalmente en la muestra Primary Structures. El conjunto es presentado como una revisión del concepto de monumentalidad.

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"Monument 4 for those who have been killed in ambush (to P.K. who reminded me about death)", de 1966 (Colección Dia Art Foundation)

La selección también incorpora la gran instalación Untitled (To you, Heiner, with admiration and affection), de 1973, descrita como un gesto hacia Heiner Friedrich, uno de los fundadores de Dia. La relación entre Flavin y esa institución ocupa un lugar central en el planteo de la muestra.

Esos recursos formales sitúan su obra en la escena del minimalismo estadounidense junto a figuras como Sol LeWitt, Donald Judd y Carl Andre.

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La exposición, curada por Jessica Morgan (Nathalie de Gunzburg Director, Dia Art Foundation) y Min Sun Jeon (Assistant Curator, Dia Art Foundation), es la segunda que se realiza en el país en torno al legado el artista tras la realizada en Fundación Proa en 1998. En 2019, algunas de sus obras resurgiero en Minimalismo, posminimalismo y conceptualismo norteamericano en el espacio de La Boca, donde además -también en colaboración con Dia Foundation- se lleva adelante Penumbra.

La trayectoria del artista está entrelazada con la de Dia, que posee la colección más importante de su obra y le dedica un espacio permanente en Bridgehampton, Nueva York. Esa continuidad institucional explica el alcance de una exhibición que no se limita a reunir piezas aisladas, sino que propone una lectura de largo plazo sobre su producción.

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Obra de Dan Flavin en una muestra que se realiza en el Guggenheim Bilbao

Dia fue fundada en Nueva York en 1974 por Philippa de Menil, Heiner Friedrich y Helen Winkler para ayudar a artistas a realizar proyectos que no podían concretarse por su escala o su alcance. El nombre “Dia” fue tomado de una palabra griega que significa “a través”, en alusión al papel de la institución como soporte de esas ambiciones.

Hoy la organización cuenta con nueve sitios permanentes en Estados Unidos y Alemania. También tiene tres espacios de exhibición temporales en el estado de Nueva York: Dia Chelsea en la ciudad de Nueva York, Dia Beacon en el valle del Hudson y Dia Bridgehampton en Long Island.

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La biografía del artista incluida en la presentación de la muestra precisa que Flavin nació en Nueva York el 1 de abril de 1933 y trabajó principalmente con luz fluorescente. Antes de consolidar su carrera artística, sirvió en la rama meteorológica de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y luego en el Centro Nacional de Análisis Meteorológico.

Dan Flavin

Su formación en pintura fue breve: asistió a cuatro sesiones en la Escuela Hans Hofmann de Nueva York en 1956. Entre 1957 y 1959 estudió historia del arte en la Universidad de Columbia.

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En sus comienzos realizó dibujos, pequeñas pinturas de estilo gestual ligado al expresionismo abstracto y construcciones de pequeño formato con objetos encontrados. Su primera exposición individual se celebró en la Galería Judson de Nueva York en 1961.

Ese mismo año empezó a producir “iconos” que combinaban luces eléctricas con estructuras cuadradas pintadas con sencillez. En 1963 dejó atrás esa línea de trabajo y comenzó a usar tubos fluorescentes de cualquier color disponible comercialmente.

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Desde 1964 desarrolló instalaciones fluorescentes concebidas para espacios específicos. Entre los ejemplos citados en la biografía figuran proyectos para la Documenta 4 de Kassel en 1968, la Galería Nacional de Canadá en 1969 y el Museo de Arte de St. Louis en 1973. Murió en Nueva York en 1996.

*Dan Flavin. Luz, color y espacio, en el Malba, Av. Pres. Figueroa Alcorta 3415, CABA. Entrada general, $12000; estudiantes, docentes y jubilados con acreditación, $ 6000; menores de 5 años y personas con discapacidad, sin cargo. Miércoles, general: $ 6.000, y estudiantes, docentes y jubilados: sin cargo. Martes cerrado

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