Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 11 de junio

El monto operado en el segmento de contado del mercado mayorista experimentó un alza de unos USD 130 millones respecto del martes, en los USD 529,4 millones, una oferta suficiente par presionar a una leve baja de 8,50 pesos o 0,6% para el dólar comercial, que cerró a $1.432,50 , el precio más bajo desde el 2 de junio.

Igual cifra que el martes, el BCRA compró este miércoles USD 121 millones en el mercado, el 22,9% de la oferta de contado. Las reservas internacionales brutas de la entidad retrocedieron en USD 274 millones, a USD 47.558 millones , dado el desplome de la cotización del oro -que integra activos- de un 4,2%, a USD 4.108,70 la onza, y el pago de USD 30 millones a organismos multilaterales.

Como inicio de un “nuevo ciclo”, Fitch Ratings presentó las perspectivas, riesgos y oportunidades que ve en la Argentina, con el foco puesto en los desafíos del país para continuar mejorando su calificación de la deuda soberana. Si bien observan avances en diversos indicadores, las reservas, el riesgo político y la dinámica cambiaria siguen siendo factores clave en su análisis.

El Gobierno nacional se prepara para enviar al Congreso el nuevo proyecto que modifica la ley de Inocencia Fiscal , sancionada en diciembre de 2025. El borrador que trascendió introduce cambios en varios puntos que habían generado resistencia entre contadores y contribuyentes, y apunta a ampliar el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias , precisar cuándo el fisco puede cuestionar una declaración y establecer un plazo concreto para utilizar los dólares que están fuera del sistema financiero.

El dólar al público retrocede por tercer día seguido, esta vez cinco pesos o 0,3%, para ser operado a $1.450 para la venta en el Banco Nación . El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.460,67 para la venta y $1.408,11 para la compra.

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