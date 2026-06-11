Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 11 de junio

El billete al público baja por tercer día y es ofrecido a $1.450 en el Banco Nación. El dólar blue cae a $1.445. El BCRA compró USD 121 millones en el mercado

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14:16 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público retrocede por tercer día seguido, esta vez cinco pesos o 0,3%, para ser operado a $1.450 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.460,67 para la venta y $1.408,11 para la compra.

El dólar blue resigna también cinco pesos o 0,3%, a 1.445 pesos.

14:16 hsHoy

Dólares del colchón: una por una, las 10 claves de la reforma de la ley de Inocencia Fiscal

El Gobierno presentará el nuevo proyecto para modificar la normativa sancionada en diciembre de 2025. Los cambios apuntan a ampliar el acceso al régimen, precisar los límites al fisco y fijar una fecha tope para usar fondos no declarados

El nuevo proyecto establece que los contribuyentes tendrán tiempo hasta el 31 de diciembre de 2027 para incorporar fondos no declarados al circuito formal sin riesgo de ser cuestionados por ARCA. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El nuevo proyecto establece que los contribuyentes tendrán tiempo hasta el 31 de diciembre de 2027 para incorporar fondos no declarados al circuito formal sin riesgo de ser cuestionados por ARCA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno nacional se prepara para enviar al Congreso el nuevo proyecto que modifica la ley de Inocencia Fiscal, sancionada en diciembre de 2025. El borrador que trascendió introduce cambios en varios puntos que habían generado resistencia entre contadores y contribuyentes, y apunta a ampliar el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias, precisar cuándo el fisco puede cuestionar una declaración y establecer un plazo concreto para utilizar los dólares que están fuera del sistema financiero.

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14:16 hsHoy

Riesgo político, reservas y cepo: cuáles son las claves para que Fitch Ratings vuelva a subir la calificación de Argentina

La calificadora de riesgo dio su visión sobre el rumbo económico y planteó los factores que contribuirían a nuevas mejoras

Fitch había subido la calificación de riesgo crediticio a largo plazo de Argentina en moneda extranjera y local a “B-”
Fitch había subido la calificación de riesgo crediticio a largo plazo de Argentina en moneda extranjera y local a “B-”

Como inicio de un “nuevo ciclo”, Fitch Ratings presentó las perspectivas, riesgos y oportunidades que ve en la Argentina, con el foco puesto en los desafíos del país para continuar mejorando su calificación de la deuda soberana. Si bien observan avances en diversos indicadores, las reservas, el riesgo político y la dinámica cambiaria siguen siendo factores clave en su análisis.

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14:16 hsHoy

El BCRA compró USD 121 millones en el mercado

Igual cifra que el martes, el BCRA compró este miércoles USD 121 millones en el mercado, el 22,9% de la oferta de contado. Las reservas internacionales brutas de la entidad retrocedieron en USD 274 millones, a USD 47.558 millones, dado el desplome de la cotización del oro -que integra activos- de un 4,2%, a USD 4.108,70 la onza, y el pago de USD 30 millones a organismos multilaterales.

14:15 hsHoy

El dólar bajó por segundo día y se alejó del techo de la banda cambiaria

En la plaza mayorista la divisa cayó a $1.432,50, un mínimo desde el 2 de junio, mientras que quedó a $1.455 para la venta minorista en el Banco Nación

El dólar redujo a 1,7% el incremento registrado en lo que va de junio.
El dólar redujo a 1,7% el incremento registrado en lo que va de junio.

El monto operado en el segmento de contado del mercado mayorista experimentó un alza de unos USD 130 millones respecto del martes, en los USD 529,4 millones, una oferta suficiente par presionar a una leve baja de 8,50 pesos o 0,6% para el dólar comercial, que cerró a $1.432,50, el precio más bajo desde el 2 de junio.

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