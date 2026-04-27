Crimen y Justicia

Descubrieron un prostíbulo oculto detrás de un supuesta barbería en Floresta

La Policía de la Ciudad identificó a las presuntas víctimas de explotación sexual. Una peluquera de 51 años fue imputada

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El allanamiento a la barbería de Floresta en la que se ocultaba un prostítulo

La División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizó un operativo en el barrio de Floresta que permitió descubrir un prostíbulo oculto detrás de una barbería. El procedimiento se llevó a cabo en un local situado en avenida Juan Bautista Alberdi al 4300, en el marco de una investigación por explotación sexual de personas en situación de vulnerabilidad, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.

El ingreso al establecimiento se produjo después de que los efectivos comprobaron que la puerta permanecía cerrada y no recibieron respuesta a los llamados. En presencia de testigos, los agentes irrumpieron en el local y encontraron en el interior a tres mujeres y un hombre, todos mayores de edad, quienes fueron identificados por funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones.

Allanaron una barbería de Floresta, en el que se ocultaba un prostíbulo
Allanaron una barbería de Floresta, en el que se ocultaba un prostíbulo

De acuerdo a la información aportada por la Policía de la Ciudad, el lugar funcionaba como fachada para el ejercicio de la prostitución. El caso tiene una peluquera de 51 años imputada, que fue identificada por las fuentes como V.E.G..

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 35, dirigida por Celsa Ramírez, con el respaldo de la Secretaría Única de Damián Giglio. También participaron inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y personal de la Dirección General de Fiscalización y Control de la Ciudad.

Durante el allanamiento, la AGC dispuso la clausura del inmueble y los policías secuestraron seis teléfonos celulares, un cuaderno con anotaciones, preservativos, y una suma de $260 mil y 25 dólares. Las autoridades señalaron que estos elementos resultan relevantes para la causa que investiga redes de trata y explotación sexual en la Ciudad de Buenos Aires.

La barbería allanada en Floresta
La barbería allanada en Floresta por esconder un prostíbulo

El magistrado a cargo ordenó la imputación de la administradora del lugar y dispuso la toma de declaración de las personas presentes en el establecimiento. Los funcionarios de Migraciones verificaron la situación de los extranjeros identificados en el operativo, mientras que la Policía de la porteña continuará con las actuaciones judiciales bajo supervisión de la Fiscalía, detallaron las fuentes consultadas.

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