Detuvieron a nueve policías de Rosario por prender fuego a un hombre en un operativo irregular

Ocho policías santafesinos fueron detenidos esta mañana acusados de un operativo irregular

Ocho policías santafesinos fueron detenidos en la mañana de este viernes por estar sospechados de haber llevado a cabo el 27 de mayo de 2024 un operativo aparentemente irregular en el que prendieron fuego a un hombre de 42 años, a quien rociaron con alcohol en su rostro y posteriormente lo incendiaron.

La víctima estuvo internada en estado crítico, logró sobrevivir y actualmente tiene graves secuelas como consecuencia del ataque. Un noveno agente involucrado ya está preso por robarle droga a un narco, hecho por el que recibió 7 años de cárcel.

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Todos los agentes trabajaban en la Policía de Acción Táctica al momento del procedimiento, que tuvo lugar en Larrechea al 1900, en el barrio Parque Casas. Según el relato de los propios uniformados, habían llevado adelante una persecución pedestre a un grupo de sospechosos que se dividieron en la huida y uno de ellos se metió a un domicilio con una mochila. De acuerdo a esa versión de los policías, ese hombre se encerró en el baño e intentó prender fuego la mochila, pero accidentalmente se quemó.

Después de un largo trabajo investigativo del fiscal Pablo Socca se pudo determinar que no ocurrió tal accidente. El hombre en cuestión, R. A. A. (42) estuvo internado en estado crítico durante un largo tiempo en la unidad de terapia intensiva del Heca. No obstante, tuvo una traqueotomía, una a, quedó con lesiones en la cara, las orejas, en el torso y en las manos.

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La víctima pudo brindar información en el marco de este legajo, pero por escrito, ya que no puede hablar por la lesión irreversible en las cuerdas vocales que le quedó por este hecho.

En los procedimientos de este viernes fueron aprehendidos David Z., Omar C., Juan José Feliciano G., Maximiliano C., Isaías B., Estela B., María Eugenia N. y Jesús Balais (este último, ya condenado por la Justicia federal por robo a un narco en un operativo irregular en la zona noroeste de Rosario en agosto de 2024). Se espera que un décimo policía se ponga a disposición en el transcurso del día.

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En uno de los domicilios allanados por Asuntos Internos se secuestró un revólver calibre 22 sin documentación. También se incautaron celulares que serán enviados a peritar.