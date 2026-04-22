Femicidio en Mendoza: quién era Carla Magallanes la mujer que encontraron muerta en su casa

Carla Magallanes

El hallazgo del cuerpo de Carla Johanna Magallanes, una mujer de 35 años y madre de tres hijas, en una vivienda de Montecaseros, San Martín, marcó el primer femicidio de 2026 en Mendoza. El cadáver fue localizado este martes por la madre de la víctima, tras varios días sin contacto.

El informe forense, citado por Los Andes, detalló que Magallanes presentaba signos de lucha, lesiones faciales y una herida cortopunzante en el cuello, con una data de muerte estimada entre 48 horas y seis días antes del hallazgo. El cuerpo fue encontrado en una habitación precaria, cerrada por fuera con cadenas y alambres.

Tras el femicidio, se conocieron detalles sobre la vida de Magallanes. La víctima en los meses previos, recibía asistencia en la organización Red Puentes, ubicada en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, donde acudía por su situación de calle y consumos problemáticos. Sin embargo, de acuerdo a lo informado por el medio Los Andes, había dejado de concurrir a este espacio desde septiembre pasado.

Las tres hijas de Magallanes se encontraban bajo resguardo estatal y judicializadas por el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), lo que, según el medio, reflejaba la vulnerabilidad social de la mujer. De acuerdo con el sitio El Sol, la mujer era madre de tres hijos procedentes de una relación anterior, sobre quienes la custodia correspondía al padre.

Al momento del crimen, la mujer convivía con su pareja, Gabriel Trejo, en una habitación del Callejón Moreno. Trejo fue detenido en Rivadavia tras permanecer prófugo algunas horas. De acuerdo al testimonio de algunos vecinos, la pareja mantenía discusiones frecuentes y escucharon gritos el viernes antes del descubrimiento, por tal motivo, fueron interpretados como el momento del ataque.

Hallazgo del cuerpo de la víctima

El hallazgo se produjo cerca de las 13 horas, cuando la madre y la hermana de la víctima acudieron a la casa, situada en carril Norte y callejón Moreno, preocupadas por su falta de contacto. Al ingresar, hallaron el cadáver en estado avanzado de descomposición, con lesiones en el rostro, otras partes del cuerpo y un corte en el cuello.

Según los primeros informes, el cuerpo llevaba entre dos y cinco días sin vida y presentaba manchas de sangre así como signos evidentes de violencia.

Vecinos del área declararon a Mdz que la noche del viernes anterior escucharon una fuerte discusión entre Magallanes y Trejo. Desde ese momento, no se registraron movimientos ni ruidos nuevamente en la vivienda.

Detención del principal sospechoso del femicidio

Gabriel Eduardo Trejo, de 38 años y pareja de la víctima, fue detenido este martes como principal sospechoso del femicidio de Carla Johanna Magallanes.

Mientras tanto, la Policía Científica trabaja en el caso bajo las órdenes del fiscal Gustavo Jadur, con supervisión de Oscar Sívori, quien dirige la recolección de pruebas y espera los resultados de la necropsia para determinar la causa de muerte y definir la situación judicial de Trejo.

La aprehensión del acusado tuvo lugar durante la tarde, en la calle Puebla frente al barrio San José, en Santa María de Oro, después de que equipos policiales montaran tareas de búsqueda tras el hallazgo del cuerpo.

Según El Sol, sobre Trejo constan antecedentes por sustracción de menores en 2013 y por robo agravado y lesiones leves, aunque resultó sobreseído en ambos casos. El detenido fue trasladado a una sede policial y permanece a disposición de la Justicia.

Luego del femicidio, Enrique, uno de los hermanos de la mujer asesinada, se mostró conmovido en diálogo con el medio Mega Noticias Mendoza y reveló que “estaban juntos hace unos 3 años, yo hace poco que lo conocía. Él es de Rivadavia”, y sostuvo que su hermana Carla “tenía hijos pero con otro matrimonio”.

Además, diálogo con Los Andres, Enrique agregó que “hace dos fines de semanas atrás tuve contacto con ellos. Los vi bien, felices con proyectos de terminar su casita, yo estuve con ellos ahí cenando, no había ningún tipo de problema”.