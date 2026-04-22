Crimen y Justicia

Femicidio en Mendoza: quién era Carla Magallanes la mujer que encontraron muerta en su casa

El sospechoso, pareja de la mujer fallecida, fue capturado tras huir durante algunas horas, mientras testigos declararon episodios frecuentes de conflictos en la vivienda

Guardar
Carla Magallanes
Carla Magallanes

El hallazgo del cuerpo de Carla Johanna Magallanes, una mujer de 35 años y madre de tres hijas, en una vivienda de Montecaseros, San Martín, marcó el primer femicidio de 2026 en Mendoza. El cadáver fue localizado este martes por la madre de la víctima, tras varios días sin contacto.

El informe forense, citado por Los Andes, detalló que Magallanes presentaba signos de lucha, lesiones faciales y una herida cortopunzante en el cuello, con una data de muerte estimada entre 48 horas y seis días antes del hallazgo. El cuerpo fue encontrado en una habitación precaria, cerrada por fuera con cadenas y alambres.

Tras el femicidio, se conocieron detalles sobre la vida de Magallanes. La víctima en los meses previos, recibía asistencia en la organización Red Puentes, ubicada en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, donde acudía por su situación de calle y consumos problemáticos. Sin embargo, de acuerdo a lo informado por el medio Los Andes, había dejado de concurrir a este espacio desde septiembre pasado.

Las tres hijas de Magallanes se encontraban bajo resguardo estatal y judicializadas por el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), lo que, según el medio, reflejaba la vulnerabilidad social de la mujer. De acuerdo con el sitio El Sol, la mujer era madre de tres hijos procedentes de una relación anterior, sobre quienes la custodia correspondía al padre.

Capturaron a Gabriel Trejo, autor del femicidio de Carla Magallanes, en Mendoza

Al momento del crimen, la mujer convivía con su pareja, Gabriel Trejo, en una habitación del Callejón Moreno. Trejo fue detenido en Rivadavia tras permanecer prófugo algunas horas. De acuerdo al testimonio de algunos vecinos, la pareja mantenía discusiones frecuentes y escucharon gritos el viernes antes del descubrimiento, por tal motivo, fueron interpretados como el momento del ataque.

Hallazgo del cuerpo de la víctima

El hallazgo se produjo cerca de las 13 horas, cuando la madre y la hermana de la víctima acudieron a la casa, situada en carril Norte y callejón Moreno, preocupadas por su falta de contacto. Al ingresar, hallaron el cadáver en estado avanzado de descomposición, con lesiones en el rostro, otras partes del cuerpo y un corte en el cuello.

Según los primeros informes, el cuerpo llevaba entre dos y cinco días sin vida y presentaba manchas de sangre así como signos evidentes de violencia.

Vecinos del área declararon a Mdz que la noche del viernes anterior escucharon una fuerte discusión entre Magallanes y Trejo. Desde ese momento, no se registraron movimientos ni ruidos nuevamente en la vivienda.

Detención del principal sospechoso del femicidio

Gabriel Eduardo Trejo, de 38 años y pareja de la víctima, fue detenido este martes como principal sospechoso del femicidio de Carla Johanna Magallanes.

Mientras tanto, la Policía Científica trabaja en el caso bajo las órdenes del fiscal Gustavo Jadur, con supervisión de Oscar Sívori, quien dirige la recolección de pruebas y espera los resultados de la necropsia para determinar la causa de muerte y definir la situación judicial de Trejo.

La aprehensión del acusado tuvo lugar durante la tarde, en la calle Puebla frente al barrio San José, en Santa María de Oro, después de que equipos policiales montaran tareas de búsqueda tras el hallazgo del cuerpo.

Según El Sol, sobre Trejo constan antecedentes por sustracción de menores en 2013 y por robo agravado y lesiones leves, aunque resultó sobreseído en ambos casos. El detenido fue trasladado a una sede policial y permanece a disposición de la Justicia.

Luego del femicidio, Enrique, uno de los hermanos de la mujer asesinada, se mostró conmovido en diálogo con el medio Mega Noticias Mendoza y reveló que “estaban juntos hace unos 3 años, yo hace poco que lo conocía. Él es de Rivadavia”, y sostuvo que su hermana Carla “tenía hijos pero con otro matrimonio”.

Además, diálogo con Los Andres, Enrique agregó que “hace dos fines de semanas atrás tuve contacto con ellos. Los vi bien, felices con proyectos de terminar su casita, yo estuve con ellos ahí cenando, no había ningún tipo de problema”.

Temas Relacionados

Femicidio MendozaViolencia de GéneroCarla MagallanesMendozaúltimas noticias

Últimas Noticias

Condenaron a perpetua al enfermero que abusó y mató a golpes a su bebé en Mendoza

Gustavo Olguín Ormeño reconoció los crímenes que se le imputan. La madre, en tanto, ya había sido sobreseída, puesto que todo ocurrió cuando ella no se encontraba en el domicilio

Condenaron a perpetua al enfermero que abusó y mató a golpes a su bebé en Mendoza

Elevaron a juicio la causa por el choque en la Ruta 88 que provocó la muerte de un médico y su hijo

La prueba toxicológica realizada al conductor del camión reveló la presencia de restos de cocaína en sangre. El dueño del vehículo de gran porte también está imputado

Elevaron a juicio la causa por el choque en la Ruta 88 que provocó la muerte de un médico y su hijo

Comenzó el juicio contra el hombre que mató a un joven y violó a su pareja luego de invitarlos a comer

Todo sucedió frente al hijo de la mujer. Los primeros testimonios incluyeron a la víctima y al vecino que ayudó en el rescate

Comenzó el juicio contra el hombre que mató a un joven y violó a su pareja luego de invitarlos a comer

Allanaron un hospital infantil en Entre Ríos por presunto tráfico de fentanilo

Gendarmería incautó en el nosocomio de Paraná, medicamentos, dinero y armas. Todo surgió luego de encontrar una encomienda con ampollas en Puerto Madryn

Allanaron un hospital infantil en Entre Ríos por presunto tráfico de fentanilo

Jury a los fiscales del caso Nora Dalmasso: pedidos de nulidad y un argumento polémico sobre el ADN en la primera audiencia

Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro declararon durante varias horas y aseguraron haber investigado de manera exhaustiva al sospechoso Roberto Bárzola. El debate se retomará este miércoles

Jury a los fiscales del caso Nora Dalmasso: pedidos de nulidad y un argumento polémico sobre el ADN en la primera audiencia
DEPORTES
Pesó más de 200 kilos, jugó con los Globetrotters, fue un ícono del básquet callejero y su repentina muerte lo convirtió en leyenda

Pesó más de 200 kilos, jugó con los Globetrotters, fue un ícono del básquet callejero y su repentina muerte lo convirtió en leyenda

El crítico momento de un ex ídolo de Boca y verdugo de River tras salir de la cárcel: “Es prácticamente un indigente”

Claudio Úbeda, sin filtro: la polémica del Superclásico ante River, su contrato en Boca y la relación con Riquelme

Lapidaria crítica de Mostaza Merlo a un futbolista de River tras la derrota ante Boca: “Es un jugador blandito”

Mandarina, Control Orientado y Buenos Aires City: los nuevos clubes del Torneo Promocional Amateur, que brindará un ascenso a la Primera C

TELESHOW
María Susini en Lo de Pampita: “No estoy divorciada de Facundo Arana”

María Susini en Lo de Pampita: “No estoy divorciada de Facundo Arana”

La Maciel habló de su salida de Gran Hermano y contó el impacto que tuvo la denuncia en su contra: “El mensaje llegó tarde”

Mario Pergolini: “Hoy hay chicos que decidieron no ir al colegio y padres que se lo aceptan”

El regreso de Solange Abraham a Gran Hermano tras su paso por La Casa de los Famosos: “¡Llegó la reina, bebé!”

Rocío Robles contó cómo empezó su relación con Adrián Suar: el consejo clave de una tarotista

INFOBAE AMÉRICA

La agencia marítima del Reino Unido reportó que una lancha iraní atacó a un buque frente a las costas de Omán

La agencia marítima del Reino Unido reportó que una lancha iraní atacó a un buque frente a las costas de Omán

Representantes militares de más de 30 países se reúnen en Londres para preparar un plan para reabrir el estrecho de Ormuz tras la guerra

Guatemala: Un interno muere durante incidente en la Granja de Rehabilitación Pavón

Tras anunciar una extensión indefinida del alto el fuego con Irán, Trump ratificó que mantendrá el bloqueo a sus puertos

El régimen de Irán amenazó a los países del Golfo que ayuden a EEUU a atacarlo: “Deberán decir adiós al petróleo en Medio Oriente”