Crimen y Justicia

Pidieron condenas de hasta 16 años de prisión para “Los Peluches”, una banda narco integrada por gendarmes

La investigación reveló que los implicados coordinaban las maniobras por WhatsApp, utilizaban apodos y diseñaban estrategias para vulnerar controles. La fiscalía pidió, además, el decomiso de vehículos y una vivienda usada como base operativa

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Gendarmes narcotráfico Salta
Los acusados se referían a la organización como “la empresa” (Fuente: Unidad Fiscal Salta)

El Ministerio Público Fiscal pidió penas de hasta 16 años de prisión para siete integrantes de “Los Peluches”, una banda narco integrada por efectivos de la Gendarmería Nacional que operaba en Salta. El grupo fue declarado penalmente responsable por el transporte de 334 kilos de cocaína en dos operativos realizados en 2024.

El fiscal federal Ricardo Toranzos, a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, pidió condenas de entre 3 y 16 años ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2. Entre los acusados hay dos efectivos de Gendarmería Nacional en actividad, dos exonerados y dos aspirantes, además de un comerciante.

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“El caso evidencia un alto nivel de criminalidad organizada”, sostuvo el fiscal durante su alegato, y remarcó que la investigación permitió avanzar más allá de los hechos de flagrancia para reconstruir el funcionamiento de la estructura criminal.

La fiscalía solicitó 16 años de prisión para Richar Ariel Delgado (exgendarme exonerado), Gabriel Ruiz Apaza (aspirante a la fuerza) y Jonathan Leonel Ostapowicz (comerciante), a quienes consideró coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de varias personas en dos hechos.

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Gendarmes narcotráfico Salta
El fiscal Ricardo Toranzos pidió penas de hasta 16 años de prisión para los integrantes de la banda (Fuente: MPF)

Por otro lado, para Adrián Emilio Escarlata (exgendarme exonerado) pidió 13 años, mientras que para Diego Hernán Delgado (cabo primero en actividad), la pena solicitada fue de 9 años y 6 meses tras una reducción por colaboración. Federico Rubén Batista (integrante de Gendarmería) y Francisco Agustín Flores (aspirante) enfrentan pedidos de 3 años de prisión condicional por su rol secundario.

El fiscal también requirió el decomiso de una vivienda en Orán utilizada como centro de operaciones y de tres camionetas que eran utilizadas para el transporte de la droga. Se trata de dos Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux, la cual era utilizada como “coche puntero”.

Durante el juicio, Toranzos subrayó que la banda operaba con división de roles y coordinación a través de un grupo de WhatsApp llamado “Los Peluches”, donde “enseñaban cómo acondicionar la droga y vulnerar los controles en las rutas”. Según explicó, la droga era obtenida en el NOA y trasladada hacia el NEA para su comercialización o para continuar viaje hacia otras jurisdicciones.

“Todo lo que el Estado invirtió en ellos, en materia de capacitación, ellos lo pusieron al servicio del narcotráfico”, expresó el fiscal.

Gendarmes narcotráfico Salta
Durante el primer operativo, encontraron 303 kilos de cocaína en una Toyota Hilux (Fuente: Gendarmería Nacional)

Los hechos juzgados incluyeron dos operativos clave. El primero, el 19 de mayo de 2024 en General Pizarro, donde Diego Hernán Delgado fue detenido mientras transportaba 303 kilos de cocaína en una Toyota Hilux. El vehículo había sido aportado por Ostapowicz y financiado por Richar Delgado.

En el segundo, el 26 de octubre de 2024 en El Naranjo, el exgendarme Escarlata fue interceptado trasladando 31 kilos de cocaína ocultos dentro de la rueda de auxilio de una camioneta Amarok. Ruiz Apaza proveyó la droga y, junto a Flores, realizó tareas de vigilancia y acompañamiento en otro vehículo. El volumen de droga incautado en los dos procedimientos fue suficiente para producir más de dos millones y medio de dosis.

Gendarmes narcotráfico Salta
Los efectivos hallaron 31 kilos de cocaína ocultos dentro de la rueda de auxilio (Fuente: Gendarmería Nacional)

Entre las pruebas presentadas en el juicio se incluyeron mensajes en los que los acusados se referían a la organización como “la empresa”. Además, descubrieron que cada uno de los miembros tenía su propio apodo: “Pulga” (Ostapowicz); “Pinky” (Ruiz Apaza); “Coco” (Escarlata) y “Fiero2” (Richar Delgado).

En la vivienda señalada como centro de mando de la organización, secuestraron una caricatura enmarcada donde los acusados se personificaban en una mesa de juego junto a referencias a Pablo Escobar y el “Chapo” Guzmán.

Por último, desde el MPF adelantaron que el tribunal dará a conocer las penas el próximo jueves.

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