Cómo funciona la línea *910 para denunciar el robo de celulares y bloquearlos

La página web de Argentina.gob.ar promueve la línea *910, un servicio para denunciar el robo o la pérdida de celulares y proceder a su bloqueo inmediato.

La pérdida o el robo del celular es un incómodo problema al que cualquiera está expuesto y cada vez con mayor frecuencia. Ante el creciente problema, el gobierno nacional envió esta semana un correo electrónico masivo para recordar la posibilidad de denunciar la situación a la línea *910, que permite bloquear el equipo de forma inmediata.

El objetivo es que el equipo no pueda volver a activarse en ninguna red móvil argentina. El propósito es reducir el mercado ilegal de dispositivos robados, según se informó en el programa “Tu Celular es tuyo”, coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Al marcar 910 desde cualquier teléfono, el usuario puede solicitar el bloqueo inmediato del aparato. Esto deja el celular inutilizable para llamadas, conexión a redes móviles o registro con otra línea.

El Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece respuestas a preguntas frecuentes sobre la denuncia y gestión de celulares robados o extraviados, incluyendo el uso de datos y la recuperación de dispositivos.

El trámite es gratuito, disponible las 24 horas, y solo requiere brindar algunos datos básicos del titular de la línea y, si es posible, el número de IMEI del dispositivo. Este código es único para identificar el equipo. Si el usuario no cuenta con el IMEI en ese momento, la denuncia igualmente es válida y la empresa de telefonía cruzará la información para completar el proceso.

“Si te roban o perdés el celular, podés evitar que usen tu línea o intenten vender tu equipo en el mercado informal. Con un solo llamado, desde cualquier equipo, das de baja la línea y bloqueás el celular", señala la página oficial.

La medida tiene alcance en todas las compañías del país, lo que impide que el celular pueda “saltar” de una red a otra para seguir funcionando. El bloqueo no borra la información del dispositivo, por lo que especialistas sugieren complementar la acción con el cambio de contraseñas o cierre de sesiones en aplicaciones sensibles.

En caso de que el celular sea recuperado, existe la opción de revertir el bloqueo. Para ello, el titular debe volver a comunicarse con la empresa de telefonía y pedir la rehabilitación del IMEI.

Este trámite puede requerir documentación que acredite la titularidad, como la factura de compra o los datos de la línea. La reactivación no siempre es inmediata y puede demorar algunas horas hasta que el sistema habilite nuevamente el dispositivo en todas las redes.

“Si después comprás otro equipo, vas a poder usarlo con la misma línea. Y, si recuperás el equipo, vas a poder habilitarlo nuevamente”, aclararon.

Si una persona adquiere un celular usado y luego descubre que está bloqueado, el sistema impide que el equipo vuelva a funcionar en redes móviles argentinas si fue denunciado previamente.

De este modo, se busca desincentivar la compra de equipos robados, ya que un dispositivo inutilizable pierde valor en el mercado ilegal. Para quienes compraron de buena fe, la recomendación es intentar contactar al vendedor original o realizar la denuncia correspondiente. Antes de concretar la compra de un celular usado, se recomienda verificar el IMEI, un trámite sencillo que puede evitar problemas futuros.

“Juntos, podemos desalentar el mercado ilegal de equipos celulares”, agrega la página.

El mail oficial del gobierno nacional

Supuesta estafa con la línea

A partir del envío masivo del mail oficial con la información de la línea *910, se viralizaron posteos en redes y notas en algunos portales periodísticos que advertían que se trataría de una estafa virtual.

Sin embargo, Infobae pudo corroborar que se trata de un correo electrónico oficial (hola@comunicacion.argentina.gob.ar) y la página a la que direcciona el mail está verificada y cuenta con el respaldo del Ministerio de Seguridad de la Nación.

El botón “Ver más” que aparece dentro del correo generó sospechas pero tal como se pudo confirmar, efectivamente lleva al sitio oficial del Ministerio. El servicio *910 existe, es gratuito y funciona en todo el país las 24 horas.