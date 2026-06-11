Economía

Los jubilados y pensionados ahora pueden acceder a su recibo de haberes desde la app de Anses: cómo descargarlo

La aplicación permite consultar la liquidación mensual y obtener el historial de recibos desde 2021 sin necesidad de acercarse a una oficina

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Persona mayor utilizando un celular para conectarse a las redes sociales. (foto: central Informativa del adulto mayor)
La novedad permite acceder al recibo de haberes desde el celular con el Cuil y la Clave de la Seguridad Social. (Central Informativa del adulto mayor)

Hasta hace poco, consultar el detalle de los haberes previsionales implicaba, en muchos casos, acercarse a una oficina de Anses o recurrir a la versión web del organismo. Ahora, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) habilitó la posibilidad de acceder al recibo de haberes directamente desde la aplicación móvil, lo que suma una nueva vía para que jubilados y pensionados puedan revisar los conceptos que integran su cobro mensual sin moverse de donde estén.

La app Mi Anses está disponible tanto para dispositivos iPhone como para Android y puede descargarse desde las tiendas oficiales de cada sistema operativo. El acceso al recibo requiere el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, los mismos datos que se usan para ingresar al portal web del organismo.

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Cómo acceder al recibo desde el celular

Una vez descargada la aplicación e ingresado con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, el camino para llegar al recibo es el siguiente: dentro de la app, hay que seleccionar la opción “Jubilación” y luego ingresar a “Consultar tu recibo de haberes”. Allí aparece el último recibo disponible y, más abajo, los recibos de meses anteriores.

Si se necesita guardar o imprimir el documento, la app ofrece la opción de enviarlo al correo electrónico que el titular tenga registrado en Anses. Desde ahí puede descargarse e imprimirse sin necesidad de intervención del personal del organismo.

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Quienes prefieran la vía web pueden acceder al mismo trámite desde el sitio oficial de Anses, en la sección Mi Anses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes prefieran hacerlo desde una computadora pueden acceder al mismo trámite a través del sitio oficial de Anses, ingresando a la sección Mi Anses con las mismas credenciales.

El recibo de haberes permite conocer en detalle la liquidación del mes: qué conceptos se sumaron, cuáles se descontaron y cuál es el monto final a cobrar. Desde la aplicación también es posible consultar el historial de recibos anteriores, con registros disponibles desde 2021. Eso facilita, por ejemplo, verificar cómo evolucionaron los haberes en los últimos años o detectar eventuales diferencias entre períodos.

Cuándo cobran jubilados y pensionados el resto de junio

El calendario de pagos de junio ya fue definido por Anses. Las fechas se organizan según la terminación del DNI de cada beneficiario y el tipo de prestación que perciben. Dado que los pagos correspondientes a los días 8, 9 y 10 de junio ya se realizaron, el cronograma pendiente es el siguiente.

Para jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, los cobros restantes se distribuyen así:

  • DNI terminados en 3: 11 de junio
  • DNI terminados en 4: 12 de junio
  • DNI terminados en 5: 16 de junio
  • DNI terminados en 6: 17 de junio
  • DNI terminados en 7: 18 de junio
  • DNI terminados en 8: 19 de junio
  • DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de junio.
  • DNI terminados en 4: viernes 12 de junio.
  • DNI terminados en 5: martes 16 de junio.
  • DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio.
  • DNI terminados en 7: jueves 18 de junio.
  • DNI terminados en 8: viernes 19 de junio.
  • DNI terminados en 9: lunes 22 de junio.

El haber de junio y el medio aguinaldo

En junio los jubilados perciben un incremento en sus haberes del 2,58%, en línea con la inflación de abril, dado que la fórmula de movilidad ajusta con dos meses de rezago. El haber mínimo queda en $403.318 brutos. Luego del descuento del aporte al Pami, el monto neto es de $391.218.

En junio, quienes cobran la jubilación mínima recibirán un total bruto de $674.977 entre el haber mensual, el bono extraordinario y el medio aguinaldo. (Reuters)
En junio, quienes cobran la jubilación mínima recibirán un total bruto de $674.977 entre el haber mensual, el bono extraordinario y el medio aguinaldo. (Reuters)

A quienes cobran la jubilación mínima se les suma un bono extraordinario de $70.000, vigente desde marzo de 2024, lo que eleva el ingreso total a $473.318 brutos y $461.218 netos. El haber máximo, por su parte, asciende a $2.713.948 brutos, con un neto de $2.563.211 tras el descuento del Pami. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam) se ubica en $322.654 y, con el bono, llega a $392.654.

Junio incluye además el pago del medio aguinaldo, que equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida durante el semestre. Para quienes cobran la jubilación mínima, la suma del haber, el bono y el aguinaldo da un total bruto de $674.977 en el mes.

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