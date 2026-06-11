¿Conviene comprar tecnología en Chile?: un tiktoker viralizó los precios de TV, celulares y computadoras

Un recorrido por una tienda de tecnología en Chile para averiguar si sigue siendo conveniente para los argentinos. Analizamos los precios de iPhones, Samsung, MacBooks, consolas de videojuegos y televisores, con la conversión a pesos argentinos.

Durante años, cruzar la Cordillera para comprar tecnología fue una práctica habitual entre los argentinos. La diferencia de precios justificaba el viaje, el trámite aduanero y el riesgo de que el producto fuera retenido en el ingreso al país. Hoy, esa ecuación ya no es tan clara, y un video viralizado en TikTok volvió a poner el tema sobre la mesa.

Agustín Baioni, tiktoker conocido como @agusbaioni_, recorrió un centro comercial chileno y registró los precios de una serie de productos tecnológicos: celulares, computadoras, televisores, consolas de videojuegos y parlantes. En cada caso, informó además cuál era el equivalente en pesos argentinos, para facilitar la comparación a sus seguidores del otro lado de la frontera. La conclusión que dejó en la descripción del video fue contundente: “La tecnología en Chile parece no estar tan barata como en otros años”. Varios usuarios coincidieron en los comentarios y señalaron que “casi no hay diferencia” con los precios que pueden obtenerse en la Argentina.

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Los televisores son uno de los rubros donde la diferencia de precios entre Chile y Argentina puede ser más pronunciada, según el modelo que se elija. (Reuters)

Sin embargo, hay valores de mercado que sugieren otra cosa. Infobae relevó los precios de los mismos productos en los sitios web oficiales de las grandes cadenas de tecnología y electrodomésticos que operan en la Argentina (no se tuvieron en cuenta sitios de venta de productos importados). Los resultados muestran un panorama más matizado: en algunos artículos la diferencia sigue siendo considerable, aunque en Argentina la posibilidad de pagar en cuotas modifica el análisis para muchos consumidores.

Los celulares, donde la brecha es más pronunciada

El caso más llamativo es el del iPhone. El iPhone 17 Pro Max de 256 GB aparece en Chile a 1.500.000 pesos chilenos, lo que equivale a $2.320.000 pesos argentinos. En Argentina, el mismo modelo se consigue a $3.650.000, es decir, más de un millón y medio de pesos por encima. La diferencia representa aproximadamente un 57% más caro en el mercado local.

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El iPhone 17 Pro Max de 256 GB cuesta en Chile el equivalente a $2.320.000 pesos argentinos; en el mercado local, su precio llega a $3.650.000. (Reuters)

El iPhone 17 Pro de 256 GB también muestra una brecha significativa: en Chile cuesta 920.000 pesos chilenos (equivalente a $1.423.000 argentinos), mientras que en Argentina su precio asciende a $3.222.300, más del doble de lo que vale al otro lado de la Cordillera.

En la gama de dispositivos Vivo, Agustín mostró dos modelos en el centro comercial chileno: el Vivo Y31 5G a 320.000 pesos chilenos ($495.000 argentinos) y el Vivo Y39 a 250.000 pesos chilenos ($387.000). No se encontraron precios de referencia para estos modelos en las cadenas locales de electrodomésticos y tecnología.

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Computadoras y tablets: diferencias que también se notan

En el segmento de notebooks y tablets, los números también reflejan una diferencia importante. La MacBook Neo de 256 GB se exhibía en Chile a 650.000 pesos chilenos, equivalente a $1.005.600 argentinos. En las tiendas locales, el mismo modelo cuesta $1.550.000. La versión de 512 GB, por su parte, vale 750.000 pesos chilenos ($1.160.000) frente a los $1.700.000 que se pide en Argentina.

En las notebooks de otras marcas, la situación es similar. Una Lenovo con procesador Ryzen 5 está a 500.000 pesos chilenos ($774.000) en Chile, contra $1.400.000 en el mercado local. Una HP Laptop 15 con procesador Intel Core i5 y 8 GB de RAM figura a 560.000 pesos chilenos ($866.000), mientras que en Argentina su precio ronda los $1.406.000.

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La iPad 11 con chip A16 y 128 GB de almacenamiento aparece en el video a 410.000 pesos chilenos, lo que equivale a $634.000. En Argentina, el mismo modelo se vende a $962.500.

Televisores y consolas: una imagen diferente según el producto

En los televisores, la diferencia varía según el modelo. Un Smart TV Hisense LCD de 50 pulgadas cuesta en Chile 300.000 pesos chilenos ($464.000), frente a $620.000 en el mercado local. El TCL QLED Mini LED de 65 pulgadas aparece a 620.000 pesos chilenos ($960.000) contra $1.700.000 en Argentina. Pero el caso más llamativo es el del TCL QLED de 98 pulgadas: en Chile figura a 1.320.000 pesos chilenos (equivalente a $2.042.000), mientras que en Argentina su precio trepa a $5.500.000, una diferencia de más de tres millones de pesos.

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En el segmento de consolas, la PlayStation 5 con el juego Gran Turismo estaba a 590.000 pesos chilenos ($912.000) en el centro comercial visitado por Agustín. En Argentina, la misma consola se consigue a $1.600.000. La Nintendo Switch 2 con Mario Kart, por su parte, costaba 690.000 pesos chilenos ($1.070.000) en Chile, frente a $1.500.000 en el mercado local.

Parlantes: donde la brecha se achica

En el caso de los parlantes JBL, la diferencia es menor que en otros rubros. El JBL Grip aparece en el video a 70.000 pesos chilenos ($108.000), mientras que en Argentina el mismo modelo cuesta $183.000.

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En el caso de los parlantes JBL, la brecha de precios entre Chile y Argentina es menor que en otros productos tecnológicos. (Naldo)

Un JBL Boombox, en cambio, está a 400.000 pesos chilenos ($618.000) en Chile y a $760.000 en el mercado local, una brecha más acotada en términos porcentuales.

La cuota, el factor que cambia el cálculo

Más allá de los números, el análisis de la conveniencia de comprar en Chile no puede ignorar un elemento que forma parte del consumo cotidiano en Argentina: la posibilidad de financiar en cuotas. Las grandes cadenas de electrodomésticos y tecnología ofrecen habitualmente planes de pago que distribuyen el desembolso a lo largo de varios meses, algo que no está disponible al hacer una compra en el exterior. Para muchos consumidores, esa alternativa termina siendo determinante a la hora de decidir dónde comprar, independientemente de la diferencia de precio contado.

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