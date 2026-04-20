Violento intento de robo en La Plata: delincuentes atacaron a golpes a una mujer cuando guardaba el auto en su casa

Una mujer fue interceptada por tres asaltantes cuando intentaba estacionar su auto en una cochera cerca de la medianoche del sábado. Luego de varios momentos de tensión, forcejeos y pedidos de auxilio, consiguió huir del lugar (Video X: @Hechosanderecho)

El barrio La Loma en la ciudad de La Plata experimentó una madrugada marcada por la violencia e impotencia el último sábado, cuando una vecina fue interceptada por una banda de tres delincuentes en plena maniobra para guardar su vehículo. El ataque, registrado por cámaras de seguridad y relatado por la propia víctima, expuso no solo la brutalidad del hecho sino también la sensación de desprotección que atraviesa a los habitantes de la zona.

Según la información del portal del diario El Día, el episodio ocurrió alrededor de la medianoche, en la calle 45 entre 21 y 22, momento en que la mujer se disponía a ingresar su auto a una cochera. Según reconstruyó la víctima, fue sorprendida por tres hombres con el rostro cubierto que actuaron de manera coordinada. “Fue una situación de absoluta desigualdad: tres hombres contra una mujer sola”, narró la mujer en su denuncia pública, detallando los instantes de gritos, forcejeos y pánico que se sucedieron en apenas segundos.

La secuencia, considerada de alta peligrosidad por los vecinos, se agravó por la desesperación de la víctima, quien, tras varios segundos de forcejeo, logró escapar. “Logré escapar corriendo luego de varios segundos de tensión”, manifestó al hacer pública su experiencia. El suceso no solo puso en riesgo su integridad física, sino que también dejó al descubierto la falta de respuesta de las fuerzas de seguridad en la zona.

La mujer denunció que, tras el intento de robo, realizó un llamado inmediato al 911 solicitando auxilio, pero el patrullero nunca llegó al lugar. Esta ausencia de respuesta por parte de la Policía fue señalada como uno de los aspectos más alarmantes del episodio. “Es inaceptable que situaciones de gravedad ocurran sin respuesta inmediata”, sostuvo la víctima, quien expresó su indignación y temor ante la falta de protección estatal.

El testimonio de la damnificada fue acompañado por el reclamo de múltiples vecinos, que aseguran haber notado una disminución considerable en la presencia policial durante los últimos meses. Ante el aumento de hechos delictivos en la zona, los residentes de La Loma exigen una investigación urgente y la adopción de medidas concretas para reforzar la prevención.

La víctima calcinada aún no pudo ser identificada (Noticias XFN)

Violento robo a un kiosquero de La Plata

A mediados de marzo, un brutal episodio de inseguridad sacudió a los vecinos de la ciudad de La Plata luego de que un kiosquero fuera atacado a balazos durante un asalto perpetrado por motochorros.

El dramático hecho ocurrió en la zona de San Carlos y quedó registrado por cámaras de seguridad, cuyas imágenes comenzaron a circular en las redes sociales y muestran la extrema violencia con la que actuaron los delincuentes.

El ataque se produjo en un kiosco, ubicado sobre la calle 49, entre 139 y 140, cuando dos asaltantes llegaron al lugar a bordo de una motocicleta Yamaha de baja cilindrada. Los delincuentes irrumpieron en el comercio con aparentes intenciones de robo y rápidamente se generó una tensa situación con el comerciante.

En medio de la secuencia, el kiosquero intentó resistirse al asalto, lo que desató la violenta reacción de los ladrones. En cuestión de segundos, uno de los atacantes extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos contra la víctima. La víctima recibió cuatro impactos de bala, tres de los cuales atravesaron su cuerpo, mientras que el cuarto proyectil quedó alojado en uno de sus tobillos.

La brutalidad del ataque no terminó allí. Además de los disparos, los delincuentes también golpearon al comerciante en la cabeza, provocándole heridas adicionales que agravaron aún más su estado de salud. Tras el violento episodio, el hombre quedó tendido y con graves lesiones, por lo que debió ser asistido de urgencia.

En medio del dramático escenario, un efectivo policial que se encontraba de civil y aguardaba el paso de un colectivo en las inmediaciones advirtió lo que estaba ocurriendo. Sin dudarlo, el agente se acercó para intentar asistir al kiosquero y frenar el ataque.

Sin embargo, al intervenir también fue agredido por los delincuentes, quienes lo golpearon durante el forcejeo. Como consecuencia de la agresión, el Policía sufrió una herida en la cabeza y debió ser trasladado al Hospital Italiano de La Plata, donde recibió ocho puntos de sutura para cerrar el corte provocado por el golpe.

Por su parte, el kiosquero fue derivado posteriormente al Hospital San Martín de La Plata, donde permanece internado bajo observación médica. De acuerdo con lo que indicaron sus familiares, el comerciante se encuentra medicado con fuertes calmantes debido al intenso dolor provocado por las heridas de bala, aunque continúa siendo monitoreado por los profesionales de salud.

Pese al despliegue policial, los dos delincuentes lograron escapar del lugar a bordo de la motocicleta en la que habían llegado, perdiéndose por las calles del barrio.

La investigación quedó en manos de la Subcomisaría La Unión, cuyos efectivos trabajan para identificar y localizar a los autores del asalto. La causa fue caratulada como “robo agravado y lesiones”, mientras que los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona y el video que registró el violento ataque, material que podría resultar clave para reconstruir lo ocurrido y avanzar en la identificación de los sospechosos.