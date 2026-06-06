Localizan 72 kilos de cocaína ocultos en un camión abandonado en Guatemala

Las autoridades hallaron los paquetes de cocaína ocultos en un camión abandonado en Retalhuleu tras una denuncia anónima./ (PNC de Guatemala)

Las autoridades de Guatemala localizaron y decomisaron 72 kilos de cocaína ocultos en un camión abandonado en el departamento de Retalhuleu, según informó la Policía Nacional Civil (PNC) a través de sus redes oficiales. El hallazgo se produjo durante una diligencia en un cañaveral de la finca Flamenco, ubicada en la zona 4 de Retalhuleu, después de que una denuncia anónima alertara sobre la presencia del vehículo sospechoso en el lugar.

Según detalló la Policía Nacional Civil, agentes de la Comisaría 34 acudieron al sitio y encontraron un camión marca JAC, con placas de circulación C-575CBJ, que presentaba daños en su estructura. Ante esta situación, se coordinó la intervención de investigadores de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y fiscales del Ministerio Público para realizar la inspección correspondiente.

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Durante la revisión, el agente canino Héctor detectó posibles ilícitos ocultos en la palangana del camión. Al inspeccionar los compartimientos con doble fondo, las autoridades localizaron 72 paquetes rectangulares. Las pruebas de campo practicadas por los especialistas antinarcóticos confirmaron que el contenido era cocaína. La droga fue embalada por el Ministerio Público y trasladada a las bodegas de la SGAIA para su resguardo y análisis, mientras que el camión quedó consignado y fue trasladado al predio correspondiente. Las imágenes del operativo, que muestran el camión y los paquetes de cocaína, fueron publicadas por la PNC en sus redes oficiales.

La SGAIA, la DEIC y el Ministerio Público inspeccionaron el vehículo y hallaron 72 paquetes rectangulares en compartimientos con doble fondo./ (PNC de Guatemala)

De acuerdo con datos oficiales recopilados por la Policía Nacional Civil, durante el primer semestre del año, las autoridades han incrementado las acciones contra el narcotráfico en el territorio guatemalteco. En lo que va de 2026, los operativos han resultado en la incautación de varios cargamentos de droga, tanto en rutas terrestres como en el litoral del Pacífico. Hasta el momento, los decomisos de cocaína ascienden a cifras superiores a las registradas el año anterior, reflejando el impacto de los operativos conjuntos entre la SGAIA y el Ministerio Público.

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En el caso de las rutas marítimas, la SGAIA y la Marina han localizado diversas embarcaciones en aguas del Pacífico guatemalteco que transportaban grandes cantidades de droga. Según registros oficiales, al menos cinco embarcaciones fueron interceptadas en los primeros meses del año, lo que representa un incremento respecto a los años previos. Estas acciones se han logrado gracias a la coordinación internacional con agencias de seguridad de países vecinos y el uso de tecnología de rastreo satelital.

Las autoridades han destacado que el Pacífico guatemalteco continúa siendo una de las principales rutas de tránsito de cargamentos de cocaína provenientes de Sudamérica, con destino a mercados de Norteamérica y Europa. Los operativos implementados en zonas costeras y puntos fronterizos forman parte de la estrategia nacional para debilitar las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico.

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El Ministerio Público embaló la cocaína decomisada y la trasladó a las bodegas de la SGAIA, mientras el camión quedó consignado bajo custodia./ (PNC de Guatemala)

La Policía Nacional Civil ha reiterado en diferentes ocasiones que la colaboración ciudadana, a través de denuncias anónimas, ha sido fundamental para el éxito de varias incautaciones recientes. En el caso del camión localizado en Retalhuleu, la alerta de la población permitió la rápida intervención de las fuerzas de seguridad.

Las investigaciones para determinar la procedencia de la droga y los responsables continúan en curso. La SGAIA mantiene coordinaciones con entidades nacionales e internacionales para el intercambio de información y la detección temprana de cargamentos ilícitos. El objetivo es fortalecer el control territorial y reducir la incidencia del narcotráfico en el país.

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El Ministerio Público informó que los paquetes de cocaína decomisados serán sometidos a análisis periciales para establecer su pureza y origen. Mientras tanto, el camión quedó bajo custodia judicial y se espera que, en los próximos días, las autoridades presenten avances sobre la identificación de los responsables de este nuevo cargamento.

La Policía Nacional Civil localizó el camión JAC con placas C-575CBJ en un cañaveral de la finca Flamenco, en la zona 4 de Retalhuleu./ (PNC de Guatemala)

Las imágenes difundidas por la Policía Nacional Civil muestran parte de la droga incautada y el operativo realizado, como una muestra de los resultados obtenidos por las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico en Guatemala.