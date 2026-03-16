Crimen y Justicia

Violento asalto de motochorros a un kiosquero en La Plata: se resistió, recibió cuatro disparos y todo quedó filmado

En medio del dramático escenario, un efectivo policial que se encontraba de civil intervino para frenar la agresión y fue brutalmente golpeado por los delincuentes

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Violento asalto a un kiosquero en La Plata: fue baleado cuatro veces y todo quedó filmado

Un brutal episodio de inseguridad sacudió a los vecinos de la ciudad de La Plata luego de que un kiosquero fuera atacado a balazos durante un asalto perpetrado por motochorros. El dramático hecho ocurrió durante la noche del sábado en la zona de San Carlos y quedó registrado por cámaras de seguridad, cuyas imágenes comenzaron a circular en las últimas horas y muestran la extrema violencia con la que actuaron los delincuentes.

El ataque se produjo en un kiosco ubicado sobre la calle 49, entre 139 y 140, cuando dos asaltantes llegaron al lugar a bordo de una motocicleta Yamaha de baja cilindrada. Según publicó el sitio 0221.com los delincuentes irrumpieron en el comercio con aparentes intenciones de robo y rápidamente se generó una tensa situación con el comerciante.

En medio de la secuencia, el kiosquero intentó resistirse al asalto, lo que desató la violenta reacción de los ladrones. En cuestión de segundos, uno de los atacantes extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos contra la víctima. La víctima recibió cuatro impactos de bala, tres de los cuales atravesaron su cuerpo, mientras que el cuarto proyectil quedó alojado en uno de sus tobillos.

Una moto estacionó en la
Una moto estacionó en la vereda del kiosco, uno de los delincuentes se bajó e irrumpió dentro del local con fines de robo

La brutalidad del ataque no terminó allí. Además de los disparos, los delincuentes también golpearon al comerciante en la cabeza, provocándole heridas adicionales que agravaron aún más su estado de salud. Tras el violento episodio, el hombre quedó tendido y con graves lesiones, por lo que debió ser asistido de urgencia.

Un policía de civil intervino y también resultó herido

En medio del dramático escenario, un efectivo policial que se encontraba de civil y aguardaba el paso de un colectivo en las inmediaciones advirtió lo que estaba ocurriendo. Sin dudarlo, el agente se acercó para intentar asistir al kiosquero y frenar el ataque.

Sin embargo, al intervenir también fue agredido por los delincuentes, quienes lo golpearon durante el forcejeo. Como consecuencia de la agresión, el policía sufrió una herida en la cabeza y debió ser trasladado al Hospital Italiano de La Plata, donde recibió ocho puntos de sutura para cerrar el corte provocado por el golpe.

Por su parte, el kiosquero fue derivado posteriormente al Hospital San Martín de La Plata, donde permanece internado bajo observación médica. De acuerdo con lo que indicaron sus familiares, el comerciante se encuentra medicado con fuertes calmantes debido al intenso dolor provocado por las heridas de bala, aunque continúa siendo monitoreado por los profesionales de salud.

Un policía de civil que
Un policía de civil que estaba esperando el colectivo, cruzó la calle y se acercó a auxiliar al kiosquero. El agente recibió un fuerte golpe en la cabeza por parte de los motochorros

El ataque generó una profunda conmoción entre los vecinos del barrio San Carlos, quienes alertaron rápidamente a las autoridades tras escuchar las detonaciones. Minutos después del hecho, varios patrulleros llegaron al lugar y se desplegó un operativo en la zona con el objetivo de dar con los responsables.

Pese al despliegue policial, los dos delincuentes lograron escapar del lugar a bordo de la motocicleta en la que habían llegado, perdiéndose por las calles del barrio.

La investigación quedó en manos de la Subcomisaría La Unión, cuyos efectivos trabajan para identificar y localizar a los autores del asalto. La causa fue caratulada como “robo agravado y lesiones”, mientras que los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona y el video que registró el violento ataque, material que podría resultar clave para reconstruir lo ocurrido y avanzar en la identificación de los sospechosos.

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