Crimen del secretario estudiantil de la Universidad Nacional de La Plata: una prueba de ADN complica a uno de los acusados

Uno de los detenidos por el crimen del secretario estudiantil de la UNLP.

La investigación por el crimen de Pedro Pablo Mieres, el secretario estudiantil de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) asesinado en junio del año pasado, continúa avanzando con nuevas pruebas que complican a los acusados.

En las últimas horas, se conoció que las pericias genéticas realizadas en elementos de la escena del crimen dieron resultado positivo para uno de los acusados: Nicolás Damián Arévalo, señalado como presunto coautor del homicidio agravado.

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Según indicaron medios locales, el ADN fue hallado en distintos elementos de la escena del crimen, entre ellos una toalla utilizada durante el hecho, el cordón con el que fueron atadas las muñecas de Mieres, hisopados de sus manos y un elemento empleado para inmovilizar sus tobillos.

El ataque fue particularmente violento: el cuerpo fue encontrado desnudo, con manos y pies atados con cordones de zapatillas, el rostro golpeado y signos de estrangulamiento y golpes.

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El diario 0221 informó, en tanto, que el análisis de ADN descartó a Jonatan David Perunetti, también imputado como coautor y detenido con prisión preventiva por decisión del Juzgado de Garantías N°2. La pericia se había realizado meses atrás, a partir de la toma de muestras biológicas a los acusados.

En total, el expediente incluye a dos acusados detenidos por homicidio agravado criminis causa y a un tercer imputado, Ronaldo Alexis Irala Duarte, acusado de encubrimiento.

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Los abogados Cristian González, Gastón Jesser y Sebastián Iturria, representantes de la familia de la víctima, sostienen la hipótesis de un ensañamiento particular contra Mieres, que podría estar vinculado a su orientación sexual. Para la querella, el uso de una remera con la inscripción “decencia” en el mecanismo de asfixia podría aportar un componente simbólico compatible con un crimen de odio.

Hay tres detenidos hasta el momento, dos por homicidio y uno por encubrimiento.

El caso

El crimen de Mieres fue descubierto el 17 de junio del año pasado, cuando la víctima fue hallada asesinada en su domicilio. Su cuerpo estaba desnudo y atado, con señales de haber sido golpeado y asfixiado.

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La autopsia realizada al cadáver del secretario estudiantil confirmó que murió por estrangulamiento, con un surco en el cuello hecho con una prenda de ropa, probablemente una manga de buzo. También presentaba golpes en el rostro, pero no heridas de bala ni de arma blanca.

Las primeras hipótesis de los investigadores apuntaron a un crimen en ocasión de robo, aunque el acceso a la vivienda no había sido forzado. La puerta de entrada estaba con la llave colocada, semiabierta, y en el interior de la casa faltaban varias pertenencias, entre ellas el celular, una guitarra, tarjetas bancarias, televisor, piano y llaves.

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Las cámaras de seguridad resultaron determinantes. Según las imágenes revisadas por el personal policial y el fiscal, Mieres llegó ese lunes a las 23.13 proveniente de un cumpleaños. Después salió caminando hacia la terminal de trenes, donde lo interceptó un hombre identificado en testimonios como “Nico”. Luego, ambos dialogaron brevemente y la víctima regresó solo a su domicilio.

Minutos después, “Nico” quedó registrado reuniéndose con otro hombre -en ese momento no identificado-, y juntos fueron hacia la casa de Mieres. A la 1.50 del martes, un vecino escuchó gritos y observó cómo los dos individuos salían con objetos cubiertos, elementos que más tarde pudieron ser rastreados cerca del paso a nivel de las calles 44, 1 y 115.

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En agosto de ese año, las fuerzas lograron localizar a Perunetti. Su identidad surgió a partir del análisis de registros de cámaras que lo ubicarían como uno de los dos sospechosos que ingresaron a la casa de la víctima durante la noche del crimen.

En tanto, Ronaldo Alexis, de 26 años y origen paraguayo, fue detenido por encubrimiento y tenencia ilegal de arma. En un allanamiento le secuestraron el celular de la víctima, una notebook con características similares a la robada y siete celulares.

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