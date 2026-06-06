Crimen y Justicia

Es chileno, lo buscaban por matar a un menor en su país y descubrieron que estaba preso en CABA con una identidad falsa

Se trata de un joven de 19 años, acusado de asesinar a otro de 17. Huyó a Argentina y la Policía de la Ciudad lo arrestó en mayo por circular en un auto robado y documentación trucha. Se espera el pedido de extradición

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Un chileno buscado por asesinato y detenido por la Policía de la Ciudad portada
El joven acusado de asesinar a un menor durante un robo en Chile

A Demis Isac Martínez Palma, un joven chileno de 19 años, lo buscaban desde diciembre pasado en su país por matar de un balazo a un adolescente de 17 para robarle una cadena. Casi seis meses después, y tras una intensa investigación, descubrieron que el asesino huyó a Argentina y había sido detenido por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires mientras circulaba en un auto robado y con una identificación falsa.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, Martínez Palma, era requerido por la justicia chilena, con pedido de captura emitido por Interpol, por el homicidio de Javier Olivares Simao, de 17 años, ocurrido el 22 de diciembre de 2025 en la comuna Cerro Navia, en el noroeste de Santiago.

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Ese día, Martínez Palma, conocido por el alias “Nemo”, se aprovechó de un descuido de la víctima en medio de una feria comercial, le arrebató la cadena y escapó. El chico había ido a comprar regalos para su familia. Enojado, el adolescente -junto a su tío y un primo- comenzó a perseguir al adolescente a los largo de varias cuadras hasta el interior del barrio.

El informe de la televisión chilena sobre el caso

Lo que no imaginaba Javier es que el ladrón estaba armado y que de un momento a otro, se iba a dar vuelta para amenazarlo. “Le dimos el alcance y el tipo estaba con un arma apuntándonos a menos de un metro. Le dijo: “Mato a tu papá o te mato a ti”. Y en ese trayecto mi sobrino se le abalanza y antes de abalanzarse el tipo le disparó a quemarropa", relató el tío en diálogo con el canal local Teletrece. El agresor escapó con rumbo desconocido y la víctima, a sólo dos días de Navidad, perdió la vida.

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Después de establecer que “Nemo”, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) solicitó colaboración a la Policía porteña para localizar al sospechoso. En primera instancia, la Dirección Autónoma de Alcaidías no halló registros de extranjeros detenidos bajo ese nombre.

Un chileno buscado por asesinato y detenido por la Policía de la Ciudad capturas
El momento en que el acusado escapó luego de cometer el robo de la cadena

Sin embargo, una verificación fotográfica y un cotejo dactiloscópico, realizado por la División Actuaciones Judiciales de Alcaidías y la Dirección de Análisis y Monitoreo Delictual de la Policía de la Ciudad, permitieron certificar su verdadera identidad: el asesino permanecía bajo arresto con el nombre falso de Lisandro Keneth Sagredo Tauler.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, el prófugo chileno había sido arrestado el 21 de mayo por efectivos de la División Anillo Digital, junto a dos acompañantes, mientras circulaban en un Peugeot 208 con numeración adulterada y pedido de secuestro por robo agravado, a solicitud de la Comisaría de Avellaneda 5 de Wilde.

"Nemo" mató al adolescente de un disparo

Portaba una cédula de identidad chilena y una licencia de conducir apócrifas, además de declarar un domicilio en la localidad bonaerense de Ciudadela, partido de Tres de Febrero.

Las cámaras del lugar tomaron imágenes del momento de la persecución y del arma que manipulaba el asaltante. Se espera ahora que la Embajada de Chile inicie el pedido de extradición para que sea llevado a su país a rendir cuentas con la Justicia.

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