La pista del aerosol y el cigarrillo: qué reveló la pericia clave del caso Felipe Pettinato

Felipe Pettinato en la audiencia de este lunes

El juicio a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo, ocurrida el 16 de mayo de 2022 en su departamento de la calle Aguilar del barrio porteño de Belgrano, continúa a un paso acelerado en el Tribunal Oral N°14.

Cinco testigos brindaron sus relatos este lunes en la segunda audiencia del proceso que intenta esclarecer si el imitador de Michael Jackson fue responsable del fallecimiento de Melchor Rodrigo.

Quienes declararon fueron tres vecinos de Pettinato, el médico legista que llegó a la escena del hecho para hallar el cadáver y un bombero de la Policía de la Ciudad que estuvo a cargo del operativo para extinguir el fuego.

Todos ellos, básicamente, coincidieron en lo mismo: hablaron de un Pettinato visiblemente excitado, que pedía auxilio a gritos por su “amigo”. Un vecino aseveró que, incluso, el streamer lo empujó dentro del departamento y que le dio una camisa para taparse la boca.

Así quedó el departamento de Pettinato después del incendio

Otra mujer del edificio de la calle Aguilar aseveró que Pettinato decía: “Mi amigo, el cigarrillo”. Su vecino del piso de abajo afirmó, sin individualizar al acusado, que un joven a las puertas del departamento en llamas admitió: “Me mandé la cagada porque encendí el pucho. La culpa es mía”.

El dato más llamativo provino del testimonio del médico legista, que entró luego de que los bomberos controlaran las llamas. Aseguró que Rodrigo se encontraba ya muerto, con el 90 por ciento de su cuerpo severamente quemado. Un tercio de sus piernas estaban carbonizadas.

El médico declaró que esto solo podría ocurrir ante una exposición directa a las llamas. El sillón donde Rodrigo dormía al morir ya era una pila de brasas. También, recordó un aerosol a poca distancia del cadáver: “Prácticamente, me tropiezo con él”.

Así, dos objetos toman el centro del relato: un posible cigarrillo y, otra vez, el aerosol.

Quedan ocho testigos por convocar en el proceso, que podrá terminar con Pettinato condenado de 8 a 20 años de prisión por el delito de estrago doloso seguido de muerte.

De todos estos testigos, los de mayor importancia serán, sin duda, los peritos de la Policía de la Ciudad que analizaron los restos del incendio. En su requerimiento de elevación a juicio, el fiscal del caso, Martín Mainardi, aseguró que el acusado “habría utilizado algún elemento capaz de producir llamas (como un encendedor, fósforos o mechas de papel previamente acondicionadas y encendidas), combinado con un aerosol y/o con algún otro producto inflamable", para producir las llamas.

Melchor Rodrigo, la víctima

El informe del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -firmado por su Oficina de Investigación de Incendios y Explosiones- afirmó que “no se descarta que en el suceso haya participado alguna sustancia líquida en función del acelerante de la combustión, cuyos vapores fueran inflamados con un elemento a llama libre".

El cigarrillo descartado

¿El fuego fue iniciado por un cigarrillo? Varias colillas fueron encontradas en el departamento. El neurólogo, según declaró su madre en el juicio, no fumaba.

El fiscal Mainardi apuntó, en base a las pericias, que “se descartó que el siniestro haya sido originado por efecto térmico de alguna brasa incandescente, como por ejemplo colilla de cigarrillo, dado que los efectos habrían sido de otra característica, es decir, mayor cantidad de humo y hollín".

Las pericias, por otra parte, descartaron un fuego accidental, provocado, por ejemplo, por un cortocircuito. El fiscal Mainardi, luego, sintetizó:

“La evidencia nos indica que el fuego debió haber adquirido muy rápido dimensiones peligrosas y esto solo sería posible sí, como sostiene la teoría de bomberos, lo que lo inició se hubiese aplicado directamente sobre elementos altamente combustibles. Solo así se explica que la única persona que allí estaba no hubiese intentado aplacar las llamas de inmediato y/o que hubiera intentado alejar a Melchor Rodrigo de las mismas".

"Mi amigo, el cigarrillo": la otra frase atribuida a Pettinato

El aerosol, marcado como “indicio 4″ entre las pruebas recolectadas aquel día, estaba vacío. El daño que le provocaron las llamas al envase impidió que se determine la naturaleza del producto. Felipe Pettinato, por su parte, se negó a declarar en la primera jornada del juicio en su contra. Podrá hacerlo en cualquiera de las cuatro audiencias restantes.