Juicio a Felipe Pettinato: los peritos determinaron que su neurólogo fue quemado vivo

Felipe Pettinato en la audiencia del lunes 30

El juicio contra Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo en un feroz incendio se aproxima a su final.

Fernando Klappenbach, fiscal acusador en el proceso que intenta esclarecer el fallecimiento de Melchor Rodrigo, realiza hoy lunes su alegato ante el Tribunal N°14, donde el streamer e imitador de Michael Jackson enfrenta el proceso por el delito de estrago doloso seguido de muerte, la misma calificación que inicialmente fue aplicada al grupo Callejeros en la causa por la tragedia de República Cromañón.

El Código Penal le permite a Klappenbach pedir una pena de 8 a 20 años de prisión. La querella del caso -a cargo de Delia Muzio, la madre de Rodrigo, de 81 años de edad- pidió una pena de 15 años en la última audiencia del proceso. La defensa de Pettinato, a cargo de los abogados Lucio Simonetto y Norberto Frontini, realizará su propio alegato el 6 de abril. Pettinato no declaró hasta el momento en las cuatro audiencias previas del proceso.

Melchor Rodrigo, la víctima

Rodrigo falleció mientras dormía en un sillón de Pettinato el 16 de mayo de 2022, en el departamento que el streamer ocupaba en la calle Aguilar en Belgrano. Hasta ahora, las pruebas se vuelven en contra del acusado. Los testimonios de los vecinos afirmaron que pidió ayuda, pero que no intentó rescatar él mismo al neurólogo, con quien tenía una larga relación, tanto terapéutica como de amistad, según los términos de la imputación. Así, salió ileso del fuego.

Rodrigo dormía bajo los efectos de los psicofármacos; la autopsia en la Morgue Judicial sus piernas terminaron carbonizadas y el 90% de su cuerpo sufrió quemaduras de tercer grado. El fuego fue iniciado debajo de la víctima con una llama abierta, acelerada por un líquido, de acuerdo a la pericia del Cuerpo de Bomberos porteño.