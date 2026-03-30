Juicio a Felipe Pettinato: los peritos determinaron que su neurólogo fue quemado vivo

El juicio contra Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo en un feroz incendio se aproxima a su final.
Fernando Klappenbach, fiscal acusador en el proceso que intenta esclarecer el fallecimiento de Melchor Rodrigo, realiza hoy lunes su alegato ante el Tribunal N°14, donde el streamer e imitador de Michael Jackson enfrenta el proceso por el delito de estrago doloso seguido de muerte, la misma calificación que inicialmente fue aplicada al grupo Callejeros en la causa por la tragedia de República Cromañón.
El Código Penal le permite a Klappenbach pedir una pena de 8 a 20 años de prisión. La querella del caso -a cargo de Delia Muzio, la madre de Rodrigo, de 81 años de edad- pidió una pena de 15 años en la última audiencia del proceso. La defensa de Pettinato, a cargo de los abogados Lucio Simonetto y Norberto Frontini, realizará su propio alegato el 6 de abril. Pettinato no declaró hasta el momento en las cuatro audiencias previas del proceso.
Rodrigo falleció mientras dormía en un sillón de Pettinato el 16 de mayo de 2022, en el departamento que el streamer ocupaba en la calle Aguilar en Belgrano. Hasta ahora, las pruebas se vuelven en contra del acusado. Los testimonios de los vecinos afirmaron que pidió ayuda, pero que no intentó rescatar él mismo al neurólogo, con quien tenía una larga relación, tanto terapéutica como de amistad, según los términos de la imputación. Así, salió ileso del fuego.
Rodrigo dormía bajo los efectos de los psicofármacos; la autopsia en la Morgue Judicial sus piernas terminaron carbonizadas y el 90% de su cuerpo sufrió quemaduras de tercer grado. El fuego fue iniciado debajo de la víctima con una llama abierta, acelerada por un líquido, de acuerdo a la pericia del Cuerpo de Bomberos porteño.
El incendio, según la acusación, fue realizado de forma “deliberada”. El cadáver de Rodrigo fue hallado en “una posición decúbito ventral sobre una montaña de restos carbonizados, carbonizado de la cintura para abajo”. El resto del cuerpo estaba afectado por quemaduras de tercer grado en un 90 por ciento.
Los peritos del Cuerpo de Bomberos, recordó Klappenbach, “han descartado la posibilidad de que el fuego haya sido iniciado por un accidente eléctrico o la braza de un cigarrillo”. Apuntó, otra vez “a un elemento capaz de generar llama líbre”, como mechas de papel o un encendedor.
La autopsia “describe en detalle el estado del cuerpo de Melchor Rodrigo” que “presentaba quemaduras tipo AB y B en toda la superficie, salvo en la boca y la nariz”. La muerte se produjo por llamas, que provocaron “congestión, edema y hemorragia”.
Al comenzar el incendio, Rodrigo estaba vivo: “Había ollín en sus vías respiratorias”, citó Klappenbach en base a la autopsia. Se detectaron diversos gases, cuya combinación determinó la rapidez de la muerte.
“¿Por qué no pudo huir del fuego?“, hipotetizó Klappenbach. La mezcla de psicofármacos consumidos, combinada con los gases del incendio “pueden producir una depresión del sistema nervioso central, lo que influye en su capacidad para huir”.
“Yo no tengo la menor duda de que la muerte fue una consecuencia directa del incendio. Existe una franca relación entre una cosa y la otra”, lanzó Klappenbach, “más allá de una patología cardíaca que tuviera Rodrigo”. “No existe el menor resquicio para considerar una cosa distinta”, siguió: “Melchor ha fallecido por las quemaduras en su cuerpo”.
Klappenbach recordó, también, el compromiso de Rodrigo en su profesión como médico y cómo asistió a Pettinato, cuando le pidió que lo visitara ante un aparente malestar en las horas previas al incendio, un dato que destacó Delia Muzio en su testimonio. Rodrigo, precisamente, perdió la vida en la víspera del cumpleaños de su madre.
Ofuscado por los microcortes de conexiones de internet de diversos abogados de las partes que le restan tiempo a su alocución, el fiscal Klappenbach comenzó de lleno su alegato, en donde se contemplan los relatos de más de 15 testigos y una serie de pericias. Entre los relatos de esos testigos, valoró en el comienzo de su relato el del policía porteño que asistió al llamado al 911, que repitió cómo se encontró con Pettinato en estado de shock, gritaba: “Salven a mi amigo”.
Otros tres testigos, visitantes y vecinos, también declararon y vieron a Pettinato “en estado de shock, pidiendo ayuda a los gritos”. “Pettinato manifestaba que dentro de ese departamento que ardía estaba su amigo, al que había que ayudar”, siguió.