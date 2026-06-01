Sociedad

Desnutrido y abandonado: así rescataron a un dogo argentino que Claudio Barrelier tenía en la casa donde habría asesinado a Agostina Vega

“Agosto”, nombre que le pusieron en memoria de la menor, se encontraba en el domicilio del principal sospechoso del crimen y fue auxiliado por voluntarios de Hocicos Felices, una asociación civil que ahora recauda fondos para afrontar los gastos de su recuperación

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Rescataron a un dogo argentino en estado de abandono de la casa de Claudio Barrelier, el principal sospechoso de asesinar a Agostina Vega

A la espera de los resultados de la autopsia que se le practicará al cuerpo de Agostina Vega, la adolescente de 14 años cuyos restos fueron hallados este sábado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en la ciudad de Córdoba, en las últimas horas integrantes de la asociación civil Hocicos Felices rescataron de la casa de Claudio Barrelier, el principal sospechoso, a un ejemplar de dogo argentino que se encontraba en un preocupante estado de salud. El video compartido por la ONG en redes sociales muestra al animal con un avanzado cuadro de desnutrición y abandono, por lo cual debió ser atendido por veterinarios y luego trasladado a una guardería local.

Según precisaron desde Hocicos Felices, “Agosto”, nombre que le pusieron en homenaje a Agostina, fue hallado en la casa ubicada en el barrio Cofico cuando aún la Policía provincial se encontraba en plena búsqueda de la menor.

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“Vecinos y proteccionistas denunciaron el estado en el que se encontraba y nos pidieron ayuda. Desde Hocicos Felices intervenimos y hoy se encuentra a resguardo en una guardería, recibiendo los cuidados que necesita”, explicaron desde la ONG en una publicación que compartieron este sábado en la red social Instagram.

Un perro dogo argentino blanco con un collar azul, mirando hacia abajo desde lo que parece ser un balcón o una ventana, con expresión seria
Un dogo argentino en estado de abandono fue rescatado de la residencia de Claudio Barrelier, el principal sospechoso del asesinato de Agostina Vega.

El posteo también muestra imágenes de “Agosto” -las cuales encabezan esta nota-, que a pesar de que lucía con un evidente estado de desnutrición, se lo observaba con energía y atento a lo que ocurría fuera de la vivienda. En ese contexto, un grupo de vecinos alertó sobre la situación a Hocicos Felices, cuyos voluntarios se movieron de inmediato para auxiliar a la mascota.

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Una vez que fue extraído de la finca, “Agosto” fue evaluado por una veterinaria, quien confirmó un cuadro crítico de desnutrición y abandono. Ante ese diagnóstico, se le realizó una revisión clínica completa y un análisis de sangre para dar comienzo a su recuperación.

Actualmente, el animal que estaba al cuidado de Barrelier se encuentra en School Can, una guardería y escuela de entrenamiento canino ubicada en la ciudad de Córdoba, donde convive con otros perros que esperan ser adoptados. Allí se estima que permanecerá durante al menos un mes, para que luego pueda ser trasladado a un hogar.

"Agosto", el dogo de Claudio Barrelier", se recupera en una guardería canina de la ciudad de Córdoba

Agosto apenas llegó quiso morder otros perros y gruñía. Obviamente, esto no quiere decir que sea malo, sino que estaba asustado. Son muchos cambios que ellos no logran entender. Entonces, nosotros queremos dejarlo ahí, tranquilo por un mes, que él se relaje, que mejore, ¿sí? Que suba de peso", explicó una de las voluntarias que colabora en Hocicos Felices. Y en ese sentido, amplió: “Que también podamos ver si él se lleva bien con otros perros, si se lleva bien con hembras o con machos también, si puede estar con niños, ¿sí? Queremos conocer su temperamento porque no podemos mandarlo a una casa sin saber él cómo es. Tenemos que cuidarlo tanto a él como a las personas también que quieran recibir".

Un segundo video, compartido por School Can en sus redes, muestra que “Agosto” ya se encuentra adaptado a convivir con otros perros, con los que incluso juega y descansa a la espera de su traslado.

Para afrontar los gastos veterinarios, estudios, alimentación y la estadía de “Agosto” en la guardería, desde Hocicos Felices lanzaron una colecta de fondos. Aquellos que deseen colaborar pueden donar la suma que deseen al alias HOCICOS.FELICES.CBA1, a nombre de María de los Angeles Manubens.

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