Sociedad

Caos en Constitución por un sorpresivo paro gremial en la Línea C del Subte que afecta a más de 200 mil pasajeros

La inesperada medida de fuerza impulsada por los metrodelegados provoca largas filas en distintas paradas de colectivos

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El cartel electrónico anuncia que la línea C de subte no funciona por una medida de fuerza
Además del paro en la línea C, hay algunas estaciones de las líneas A y D que se encuentran fuera de servicio.

El servicio de la línea C del Subte amaneció interrumpido este lunes por una medida de fuerza gremial impulsada por la Asociación de Gremiales de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP), cuyos metrodelegados vuelven a reclamar por la presencia de asbesto en las formaciones. El paro fue anunciado anoche por el secretario gremial Néstor Segovia, quien aseguró en redes sociales que la empresa Emova “no cumple con el acuerdo firmado”.

La Línea C, que conecta las estaciones de Constitución y Retiro, no presta servicio y el reclamo provoca extensas filas de usuarios en las cabeceras.

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“Mañana (por este lunes) el servicio de la línea C se encontrará interrumpido por medida gremial. La empresa no cumple con el acuerdo firmado en el acta del 31/5/24, dónde los Nagoya 5000 con asbesto ya no estarían en circulación para esta fecha”, decía el mensaje que Segovia, secretario general de la AGTSyP, compartió pasadas las 20 de este domingo en su cuenta de la red social X.

Y en esa misma línea, reforzó: ¡No queremos más asbesto en el subte!

Largas filas para conseguir un colectivo en Constitución porque no funciona la línea C de subte
Caos en Constitución por el sorpresivo paro gremial en la línea C del Subte.

Ante este escenario, desde la compañía Emovaexplicaron a Infobae que se trata de “un paro sorpresivo”, el cual perjudica directamente a los usuarios.

“La compañía ratifica que continúa trabajando desde 2018 en el plan integral de desasbestizado en todo el ámbito de la Red, incluida la flota Nagoya en la que se han realizado trabajos de oclusión de acuerdo a las normas existentes y en conformidad con los sindicatos, con aprobación de las autoridades laborales, la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y SBASAU. Así consta en el convenio renovado hasta el 31 de julio ante la Secretaría de Trabajo de la Ciudad, reza el comunicado de la concesionaria del subte porteño.

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En ese sentido, desde la empresa señalaron que continúa el monitoreo para que el ámbito del Subte cumpla con las condiciones exigidas por las normas que regulan la seguridad en el trabajo en base a estándares científicos y técnicos. “Prueba de ello son las más de 5.000 mediciones realizadas sobre la calidad del aire en todas las áreas de trabajo del Subte que arrojan resultados muy por debajo de los considerados adecuados para la salud en su totalidad. Las mediciones se realizan constantemente y están a cargo de instituciones y laboratorios validados”, concluye el mensaje.

Minutos antes de las 7, Segovia volvió a acudir a su cuenta de X para celebrar la medida de fuerza. “#ahora línea C interrumpida por conflicto gremial, no queremos más asbesto en el subte . No a los Nagoya 5000″.

Desde Emova estimaron que el paro gremial afecta a más de 200 mil pasajeros, aunque también hay que considerar a los damnificados que se trasladan por la superficie en autos y colectivos.

Ante la falta de servicio, los pasajeros afectados pueden optar por otras líneas de subte, colectivos o trenes que les permitan continuar con su recorrido.

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